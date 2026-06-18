TÜİK ilan etti: Konut ve iş yeri satışlarında ipotekli satışların payı yükseldi
TÜİK, gayrimenkul piyasasın beklediği mayıs ayı verilerini açıkladı. Konut ve iş yeri satışlarında yüzde 30’u aşan düşüşler yaşanırken, kredili satışlardaki o detay dikkat çekti. İşte ilk el, ikinci el ve yabancıya konut satışlarında yaşanan son durum ve piyasayı sarsan tüm rakamlar.
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- Türkiye genelinde mayıs ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 azalarak 93 bin 333'e geriledi.
- İş yeri satışları mayıs ayında yüzde 30,9 azalarak 11 bin 434 olarak kaydedildi.
- İpotekli konut satışları mayıs ayında yüzde 2,8 azalarak 19 bin 754'e düştü, diğer satış türlerinde yüzde 36,2 azalma yaşandı.
- Yabancılara yapılan konut satışları mayıs ayında yüzde 27 azalarak 1.387 oldu ve toplam satışlar içindeki payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.
- Ocak-mayıs döneminde toplam konut satışları yüzde 6,6 azalarak 569 bin 537'ye gerilerken, ipotekli konut satışları yüzde 25,8 artarak 116 bin 801'e yükseldi.
Türkiye genelinde konut ve iş yeri satışları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları yıllık bazda yüzde 31,2 azalırken iş yeri satışlarında da yüzde 30,9'luk gerileme kaydedildi.
Açıklanan veriler, özellikle ikinci el satışlardaki düşüşün hem konut hem de ticari gayrimenkul piyasasında belirleyici olduğunu ortaya koydu.
KONUT SATIŞLARI 93 BİN SEVİYESİNE GERİLEDİ
TÜİK verilerine göre mayıs ayında Türkiye genelinde 93 bin 333 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam daha yüksek seviyelerde bulunurken, yıllık bazda yaşanan düşüş oranı yüzde 31,2 olarak hesaplandı.
Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 32,4 olurken, ikinci el konutlar yüzde 67,6 ile ağırlığını korudu.
Mayıs ayında ilk el konut satışları 30 bin 196 olarak gerçekleşirken, ikinci el satışlar 63 bin 137 seviyesinde kaldı.
İPOTEKLİ SATIŞLARDA SINIRLI GERİLEME
Konut kredisi kullanılarak yapılan ipotekli satışlar da düşüş eğilimini sürdürdü. Mayıs ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 azalarak 19 bin 754'e geriledi.
Diğer satış türlerinde ise daha sert bir düşüş görüldü. Kredi kullanılmadan gerçekleştirilen satışlar yüzde 36,2 azalışla 73 bin 579 olarak kaydedildi.
MAYIS AYI KONUT SATIŞ VERİLERİ
|Satış Türü
|Adet
|Toplam Konut Satışı
|93.333
|İlk El Konut
|30.196
|İkinci El Konut
|63.137
|İpotekli Satış
|19.754
|Diğer Satışlar
|73.579
YABANCILARA SATIŞLARDA GERİLEME DEVAM ETTİ
Yabancı yatırımcıların konut talebindeki düşüş mayıs ayında da sürdü. Yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak 1.387 oldu.
Toplam satışlar içerisindeki yabancı payı yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşti.
Mayıs ayında yabancılara en fazla konut satışı yapılan ülkeler sırasıyla Rusya, İran ve Ukrayna oldu.
İLK BEŞ AYDA 569 BİNİN ÜZERİNDE KONUT SATILDI
Ocak-mayıs dönemine bakıldığında ise toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 azalarak 569 bin 537 olarak kayıtlara geçti.
Aynı dönemde ipotekli konut satışlarında dikkat çeken bir artış yaşandı. İlk beş ayda kredi destekli konut satışları yüzde 25,8 yükselerek 116 bin 801'e çıktı.
İŞ YERİ SATIŞLARI DA GERİLEDİ
Mayıs ayında ticari gayrimenkul piyasasında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Türkiye genelinde satılan iş yeri sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,9 azalarak 11 bin 434 oldu.
İlk el iş yeri satışları 3 bin 255'e gerilerken, ikinci el iş yeri satışları 8 bin 179 olarak gerçekleşti.
MAYIS AYI İŞ YERİ SATIŞ VERİLERİ
|Satış Türü
|Adet
|Toplam İş Yeri Satışı
|11.434
|İlk El İş Yeri
|3.255
|İkinci El İş Yeri
|8.179
|İpotekli İş Yeri
|536
|Diğer İş Yeri Satışları
|10.898
TİCARİ GAYRİMENKULDE KREDİLİ SATIŞLAR ARTTI
Konut piyasasından farklı olarak iş yeri satışlarında ipotekli işlemler yükseliş gösterdi. Mayıs ayında kredi kullanılarak gerçekleştirilen iş yeri satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,9 artarak 536'ya çıktı.
Buna karşın diğer satış türlerinde yüzde 32,4'lük düşüş yaşandı.
Yılın ilk beş ayında ise toplam iş yeri satışları yüzde 9,7 azalarak 68 bin 963 olarak kaydedildi. Aynı dönemde ipotekli iş yeri satışlarının yüzde 62,6 artış göstermesi dikkat çekti.