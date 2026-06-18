TÜİK ilan etti: Konut ve iş yeri satışlarında ipotekli satışların payı yükseldi

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Türkiye genelinde mayıs ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 azalarak 93 bin 333'e geriledi.

İş yeri satışları mayıs ayında yüzde 30,9 azalarak 11 bin 434 olarak kaydedildi.

İpotekli konut satışları mayıs ayında yüzde 2,8 azalarak 19 bin 754'e düştü, diğer satış türlerinde yüzde 36,2 azalma yaşandı.

Yabancılara yapılan konut satışları mayıs ayında yüzde 27 azalarak 1.387 oldu ve toplam satışlar içindeki payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde toplam konut satışları yüzde 6,6 azalarak 569 bin 537'ye gerilerken, ipotekli konut satışları yüzde 25,8 artarak 116 bin 801'e yükseldi.

Türkiye genelinde konut ve iş yeri satışları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları yıllık bazda yüzde 31,2 azalırken iş yeri satışlarında da yüzde 30,9'luk gerileme kaydedildi. Açıklanan veriler, özellikle ikinci el satışlardaki düşüşün hem konut hem de ticari gayrimenkul piyasasında belirleyici olduğunu ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre mayıs ayında konut satışları geçen yıla göre geriledi. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve TÜİK'e aittir) KONUT SATIŞLARI 93 BİN SEVİYESİNE GERİLEDİ TÜİK verilerine göre mayıs ayında Türkiye genelinde 93 bin 333 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam daha yüksek seviyelerde bulunurken, yıllık bazda yaşanan düşüş oranı yüzde 31,2 olarak hesaplandı. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 32,4 olurken, ikinci el konutlar yüzde 67,6 ile ağırlığını korudu. Mayıs ayında ilk el konut satışları 30 bin 196 olarak gerçekleşirken, ikinci el satışlar 63 bin 137 seviyesinde kaldı.