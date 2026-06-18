Bakan Bolat: Türkiye dünya ekonomisinde 16’ncı sıraya yükseldi

Kütüphanelerdeki toplam kitap sayısı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 2 milyon 713 bin, üniversitelerde 23 milyon ve halk kütüphanelerinde 26 milyon 41 bin olarak kayıtlara geçti.

Halk kütüphanelerinden aktif olarak yararlanan kişi sayısı 39 milyon 195 bin kişiye yükseldi.

Bolat, Ereğli İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışında Türkiye'nin güçlü liderlik, ekonomi ve savunma sanayisi sayesinde bölgesinde güvenli bir liman olarak öne çıktığını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli ziyaret ve programlar kapsamında bulunduğu Ereğli'de önemli açıklamalarda bulundu. Ereğli İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışında konuşan Bolat, hem kültürel yatırımlara hem de Türkiye ekonomisinin son durumuna ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"Dünya ekonomisinde büyüklük olarak bir basamak daha atladık. 17'nci sıradan 16'ncı sıraya yükseldik. Kişi başı satın alma gücü paritesine göre ise 12'nci sıradan 11'inci sıraya yükseldik. Bu şekilde halkımızın da refah ve satın alma gücünü arttıran çalışmalarımız daha da devam edecek."

Dünya genelindeki ekonomik durgunluğa ve ticari korumacılığa rağmen Türkiye'nin performansının altını çizen Bakan Bolat, ülkenin küresel ölçekte üst sıralara tırmandığını belirterek şunları söyledi.

"TÜRKİYE BÖLGEDE VE DÜNYADA YILDIZ GİBİ PARLIYOR"

Konuşmasında küresel risklere de değinen Bolat, liderlik, güçlü ekonomi ve savunma sanayisi sayesinde Türkiye'nin bölgesinde güvenli bir liman olarak parladığını vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen politikaların önemine işaret eden Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkenin daha üst sıralara taşınacağını söyledi:

"Başta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye'mizi çok daha yukarılara taşıyacağız. Dünyanın hali pek iç açıcı değil. Siyasette, savaşlarda, ekonomik alandaki durgunluk, dış ticaretteki savaşlar, korumacılık karşısında Türkiye bölgede ve dünyada bir yıldız gibi parlıyor. Allah nazardan korusun diyorum. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve riyasetinde dış politikadaki başarılı yönetimle, güçlü ekonomimizle, güçlü askerimiz ve ordumuz, savunma sanayimizle vatandaşlarımızın tırnağına zarar gelmeden bu tehlikeleri bertaraf ediyoruz."