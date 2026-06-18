Kamu borçlarında tecil ve taksitlendirme dönemi başladı: Yıllık yüzde 29 faizle 72 aya varan taksit imkanı | Son başvuru 31 Ağustos

Kamuya olan borçlar için yapılandırma fırsatı başladı ve başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş gelir, kurumlar, KDV, harç, trafik idari para cezası, ecrimisil, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar tecil kolaylığından yararlanacak.Vergi dairelerine borcu olanlar başvurularını GİB'in internet adresinden, dijital vergi dairesinden ya da e-Devlet üzerinden yapabilecekleri gibi, borçlu oldukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla yazılı olarak da yapabilecek. Birden fazla vergi dairesine borç varsa, her birine ayrı başvurulacak. Kısmi başvuru olmayacak. Vergi dairesine olan tüm borçlar için başvuru yapılması şart.Tecil edilen borçların ilk taksiti eylül ayından başlamak üzere, aylık eşit taksitler halinde ödenecek. Taksit sayısı çok zor durum hali ve alacağın türüne göre belirlenecek. 16 Haziran itibarıyla faal mükellefiyet kaydı bulunan ve bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin borçları, mali durumlarına ilişkin likidite oranlarına bakılarak taksitlendirilecek. Mali duruma ilişkin likidite oranı 0,50 veya 0,50'den büyük olması halinde 36 taksit, 0,50'den küçük 0,30'dan büyük olması halinde 48 taksit, 0,30 veya 0,30'dan küçük olması halinde 72 taksit yapılacak. Bu kapsamda olmayanların borçları ise 48 taksitte ödenecek. Mükelleflerin, BSMV ve KDV'den olan borçları ile bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları, bunların beyannamelerine dair damga vergileri ile gecikme zamları ise 12 taksitte verilecek.