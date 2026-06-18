Kamu borçlarında tecil ve taksitlendirme dönemi başladı: Yıllık yüzde 29 faizle 72 aya varan taksit imkanı | Son başvuru 31 Ağustos
Vergi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi, öğrenim kredisi borcu olanların tecil kolaylığından yararlanması için 31 Ağustos'a kadar süresi var. Birden çok vergi dairesine borcu olanlar, her birine ayrı başvuracak. Taksit sayısı, çok zor durum hali ve alacağın türüne göre belirlenecek.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Kamuya olan borçlar için yapılandırma fırsatı başladı ve başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek.
- Vergi, trafik cezası, MTV, öğrenim kredisi gibi borçlar tecil kolaylığından yararlanabilecek.
- Başvurular GİB'in internet adresinden, dijital vergi dairesinden, e-Devlet üzerinden veya doğrudan vergi dairesine yapılabilecek.
- Tecil edilen borçlar için taksit sayısı, borç türü ve mali durumlarına göre belirlenecek.
- Tecil faizi yıllık yüzde 29 olarak belirlenirken, taksit tutarları gecikme zammı ve tecil faizi dikkate alınarak hesaplanacak.
Kamuya olan borçlar için yapılandırma fırsatı başladı. Vergi dairelerine olan borçlar için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) tebliği yayımlanırken, prim borçları için de SGK bir genelge yayımlayacak. Vergi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), öğrenim kredisi borcu olanlar 31 Ağustos'a kadar başvurarak sağlanan imkandan yararlanacak.
■ Hangi borçları kapsıyor?
5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş gelir, kurumlar, KDV, harç, trafik idari para cezası, ecrimisil, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar tecil kolaylığından yararlanacak.
■ Nasıl başvuru yapılacak?
Vergi dairelerine borcu olanlar başvurularını GİB'in internet adresinden, dijital vergi dairesinden ya da e-Devlet üzerinden yapabilecekleri gibi, borçlu oldukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla yazılı olarak da yapabilecek. Birden fazla vergi dairesine borç varsa, her birine ayrı başvurulacak. Kısmi başvuru olmayacak. Vergi dairesine olan tüm borçlar için başvuru yapılması şart.
■ Taksit sayısı nasıl belirlenecek?
Tecil edilen borçların ilk taksiti eylül ayından başlamak üzere, aylık eşit taksitler halinde ödenecek. Taksit sayısı çok zor durum hali ve alacağın türüne göre belirlenecek. 16 Haziran itibarıyla faal mükellefiyet kaydı bulunan ve bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin borçları, mali durumlarına ilişkin likidite oranlarına bakılarak taksitlendirilecek. Mali duruma ilişkin likidite oranı 0,50 veya 0,50'den büyük olması halinde 36 taksit, 0,50'den küçük 0,30'dan büyük olması halinde 48 taksit, 0,30 veya 0,30'dan küçük olması halinde 72 taksit yapılacak. Bu kapsamda olmayanların borçları ise 48 taksitte ödenecek. Mükelleflerin, BSMV ve KDV'den olan borçları ile bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları, bunların beyannamelerine dair damga vergileri ile gecikme zamları ise 12 taksitte verilecek.
■ Taksit tutarı nasıl hesaplanacak?
Tecil faizi yıllık yüzde 29 olarak belirlendi. Başvuran borçluların gecikme zammı tatbiki gereken borçlarının asıllarına, vade tarihinden tecil talep tarihine kadar geçen süre için aylık yüzde 3.7 gecikme zammı hesaplanarak toplam borç tutarı belirlenecek. Toplam borç tutarı taksit sayısına bölünecek. Bulunacak taksit tutarlarına uygulanacak tecil faizi, ödeme tarihleri dikkate alınarak hesaplanacak.
■ Ödemesi sürenler ne yapacak?
16 Haziran tarihi itibarıyla tecil edilmiş ve şartlara uygun şekilde ödemeleri devam eden mükelleflerin bu tarihten sonraki taksitleri için yıllık yüzde 29 faiz uygulanacak. Bunun için başvuru şartı aranmayacak. Ancak mükellef ayrıca taksit süresini uzatma hakkından yararlanmak isterse 31 Ağustos'a kadar başvuru yapması gerekecek.
% 10'UNU ÖDEYENE BORCU YOKTUR YAZISI
Taksitlendirilen borçların en az yüzde 10'unun ödenmiş olması halinde, bunlara borç durumunu gösterir belgede yer verilmeyecek.
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!
MTV mükellefleri, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç üzerinden başvuruda bulunacak. MTV, MTV'ye ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası ile trafik cezaları, otoyol ve köprü geçiş ücreti borçlarının tecil edilmesi ve tecilin ihlal olmaması koşuluyla muayene izin belgesi verilecek.
Ancak, satış için borcun bitmesi gerekecek.
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi