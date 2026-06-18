İstanbul’da kentsel dönüşüme 3 büyük destek: Dünya Bankası desteğiyle 180 ay vade ve 0.69 faizle 3 milyon TL kredi
İstanbul'da deprem riskine karşı evini, iş yerini yenilemek isteyenler için kredi, hibe ve kira-taşınma destekleri sağlanıyor. Kentsel dönüşüm için üç önemli destek İstanbullular'ın yardımına yetişiyor...
Hızlı Özet Göster
- İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon riskli konutun yenilenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çeşitli destekler sunuyor.
- 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında bina bazlı dönüşümde toplam 1 milyon 875 bin lira, iş yerleri için 1 milyon lira destek sağlanıyor.
- Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen projede, 3 milyon liraya varan kentsel dönüşüm kredisi 0.69 faiz oranıyla sunuluyor.
- Kentsel dönüşüm kredilerine faiz desteği sağlanırken, riskli yapılarda oturan kiracılar da bu kredilerden faydalanabiliyor.
- 'Yarısı Bizden' kampanyası 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek ve riskli yapı ilan ettiren vatandaşlar bu kampanyadan yararlanabilecek.
Olası İstanbul depremine karşı riskli yapıların yenilenmesi büyük önem taşıyor. Yaklaşık 1.5 milyon riskli konut bulunan İstanbul'da kentsel dönüşümün hızlandırılması için farklı destekler sunuluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evini, iş yerini yenilemek isteyen vatandaşlara uygun maliyetli kredi, hibe, kira-taşınma desteği gibi çeşitli imkanlar sağlıyor. İstanbul'da kentsel dönüşüm için vatandaşlara sunulan üç destek öne çıkıyor.
1) YARISI BİZDEN İLE 1.875.000 TL
Bunlardan en önemlisini "Yarısı Bizden" desteği oluşturuyor. İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak ve yapı stokunu güçlendirmek için vatandaşlara "Yarısı Bizden" desteği sunuluyor. Yarısı Bizden kampanyası kapsamında evlerini yeniden inşa ettirmek isteyen vatandaşlara bina bazlı dönüşümde 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira da tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin lira destek sağlanıyor.
Aynı koşullarda hak sahibinin bir dükkanı/ iş yeri için 437 bin 500 lira hibe ve 437 bin 500 lira kredi, 125 bin lira taşınma olmak üzere 1 milyon lira destek sağlanıyor. Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin liralık hibe desteği ve 125 bin liralık taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.
"Yarısı Bizden" kampanyası 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Ancak vatandaşlara önemli bir kolaylık sağlandı. 31 Aralık 2026 tarihine kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlar bu kampanyadan faydalanabilecek.
2) YÜZDE 0.69'LA 3 MİLYON TL
Kentsel dönüşümle ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen İstanbullular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında 3 milyon liraya varan kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabiliyor. Proje kapsamında İstanbul'da Dünya Bankası aracılığıyla ilk yıl ödemesiz, 180 ay vade, 0.69 faiz oranıyla kredi finansmanı sunuluyor. Vatandaşlar bu finansman ile evlerini dönüştürürken kira desteği de alabiliyor. Dönüşüm alanları ve riskli yapılar için vatandaşlara kira desteği veriliyor. Bu destek riskli yapılarda 18 ay, dönüşüm alanlarında ise 48 aya kadar devam ediyor.
3) FAİZ DESTEKLİ KREDİ
Kampanyaların yanı sıra kentsel dönüşüm kredilerine faiz desteği de sunuluyor. Bu destekten yararlanmak için gayrimenkulün "riskli alan"da bulunması veya "riskli yapı" olduğunun teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekiyor.
Riskli yapılarda en az bir yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri de (oturum hakkı olanlar) kredi kullanabiliyor. Konut yapımı için 1 milyon 250 bin lira, iş yeri yapımı için 800 bin lira ve güçlendirme için 320 bin liraya kadar faiz destekli kredi veriliyor. Konut kredilerinde 10 yıl, iş yeri için 7 yıl vade uygulanıyor.