İstanbul’da kentsel dönüşüme 3 büyük destek: Dünya Bankası desteğiyle 180 ay vade ve 0.69 faizle 3 milyon TL kredi

İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon riskli konutun yenilenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çeşitli destekler sunuyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



1) YARISI BİZDEN İLE 1.875.000 TL



Bunlardan en önemlisini "Yarısı Bizden" desteği oluşturuyor. İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak ve yapı stokunu güçlendirmek için vatandaşlara "Yarısı Bizden" desteği sunuluyor. Yarısı Bizden kampanyası kapsamında evlerini yeniden inşa ettirmek isteyen vatandaşlara bina bazlı dönüşümde 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira da tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin lira destek sağlanıyor.

Aynı koşullarda hak sahibinin bir dükkanı/ iş yeri için 437 bin 500 lira hibe ve 437 bin 500 lira kredi, 125 bin lira taşınma olmak üzere 1 milyon lira destek sağlanıyor. Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin liralık hibe desteği ve 125 bin liralık taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.



"Yarısı Bizden" kampanyası 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Ancak vatandaşlara önemli bir kolaylık sağlandı. 31 Aralık 2026 tarihine kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlar bu kampanyadan faydalanabilecek.