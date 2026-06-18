Borsa İstanbul'da halka arz yağmuru: 32 şirket sıraya girdi onay bekleyen sayısı 150’yi geçti

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Borsa İstanbul, 2019'dan bu yana her yıl yükselerek 2026'da da performansını sürdürdü ve yıl başından bu yana yüzde 28.3 değer kazandı.

Sermaye Piyasası Kurulu verilerine göre, bu yıl halka arz için başvuran şirket sayısı 32'ye ulaştı ve mayısta rekor başvuru gerçekleşti.

2021 yılından bu yana Borsa İstanbul'da 213 şirket halka arz gerçekleştirdi ve toplam büyüklük 250.9 milyar liraya ulaştı.

Halka arz endeksi, bu yıl yüzde 125 yükselerek endeksin çok üzerinde getiri sağladı.

Yabancı yatırımcılar mayısta 845.8 milyon dolarlık net satış yapmalarına rağmen yılın ilk 5 ayında toplamda 2 milyar 651 milyon dolarlık net alıma imza attı.

Ortadoğu'daki savaşın petrol fiyatları üzerinden yarattığı şoka rağmen 2019'dan bu yana her yıl yükselen Borsa İstanbul, 2026'da da bu performansını sürdürüyor. Savaşı sonlandıran barışla birlikte yükselişini hızlandıran endeks yıl başından bu yana yüzde 28.3 değer kazandı. Borsa İstanbul, en son 2018'i düşüşle tamamlamıştı.Sabah'tan Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre; Borsa İstanbul'da 2018'den bu yana yaşanan yükseliş yüzde bin 485'e ulaşırken, gerek yatırımcıların gerekse şirketlerin halka arzlara talebi de hızlandı.

Borsa İstanbul, 2019'dan bu yana her yıl yükselerek 2026'da da performansını sürdürdü ve yıl başından bu yana yüzde 28.3 değer kazandı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



MAYISTA REKOR BAŞVURU



Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı verilere göre bu yıl halka arz için başvuran şirket sayısı 32'ye ulaştı. Böylece halka arz sınırına giren şirketlerin sayısı 152 oldu. Ortadoğu'daki savaşın sonlanacağına ilişkin güçlenen beklentiler ve faiz oranlarının yüksek seyrini koruması özellikle mayısta rekor başvuru getirdi. SPK verilerine göre mayısta 17 şirket halka arz için başvuru gerçekleştirdi. Bu şirketler arasında özellikle Tarım Kredi Süt Ürünleri, Ankara Sigorta ve CMS Jant öne çıktı. Emlak katılım Bankası da nisan ayında halka arz için SPK'ya başvuru yapmıştı.