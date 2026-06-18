Gram altın düştü mü yükseldi mi? Canlı altın fiyatları 18 Haziran 2026
Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Gram altın 6.422 TL seviyesine çıkarken ons altın 4.301 dolara yükseldi. Küresel piyasalardaki faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler değerli metaldeki hareketliliği artırıyor. Analistler veri akışının fiyatlamalarda etkili olduğunu belirtiyor. İşte 18 Haziran 2026 piyasadan güncel rakamlar.
Hızlı Özet Göster
- Gram altın 18 Haziran 2025'te saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 6 bin 422 liradan işlem görüyor.
- Altının ons fiyatı bugün yüzde 1 artışla 4 bin 301 dolar seviyesinde seyrediyor.
- ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat anlaşması altın fiyatlarını destekliyor.
- Çeyrek altın 10 bin 725 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 828 liradan satılıyor.
- Bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD Philadelphia Fed imalat endeksi takip edilecek.
Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 422 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 altında 6 bin 342 liradan tamamlamıştı.
GRAM YUKARI YÖNLÜ
Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üstünde 6 bin 422 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 725 liradan, Cumhuriyet altını da 42 bin 828 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1 artışla 4 bin 301 dolarda seyrediyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında bankanın bu yıl faiz artırımına gidebileceğine dair öngörülerin güçlenmesinden kaynaklanan etkilerle dün altının ons fiyatında düşüşler görülürken ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat anlaşması yeni günde altın fiyatlarını destekliyor.
ANALİSTLER NE DİYOR?
Analistler, jeopolitik gerilimlerin hafifleyeceği ve enerji arzında daha fazla aksaklık yaşanmayacağına dair iyimserlikle petrol fiyatlarında ve tahvil faizlerinde görülen gerilemenin altın fiyatlarındaki yükselişte etkili olduğunu belirtti.
Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut satış istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
18 HAZİRAN 2026 ALTIN FİYATLARI
HAS ALTIN
-
Alış: 6.445,66 TL
-
Satış: 6.483,88 TL
GRAM ALTIN
-
Alış: 6.413,36 TL
-
Satış: 6.503,26 TL
22 AYAR
-
Alış: 5.863,55 TL
-
Satış: 6.139,69 TL
14 AYAR
-
Alış: 3.519,57 TL
-
Satış: 4.714,52 TL
YENİ ÇEYREK
-
Alış: 10.526 TL
-
Satış: 10.638 TL
ESKİ ÇEYREK
-
Alış: 10.519 TL
-
Satış: 10.606 TL
YENİ YARIM
-
Alış: 21.032 TL
-
Satış: 21.244 TL
ESKİ YARIM
-
Alış: 20.903 TL
-
Satış: 21.082 TL
YENİ TAM
-
Alış: 41.961 TL
-
Satış: 42.392 TL
ESKİ TAM
-
Alış: 41.832 TL
-
Satış: 42.230 TL
YENİ ATA
-
Alış: 43.057 TL
-
Satış: 43.462 TL
ESKİ ATA
-
Alış: 43.037 TL
-
Satış: 43.384 TL
YENİ ATA5
-
Alış: 214.316 TL
-
Satış: 216.609 TL
ESKİ ATA5
-
Alış: 213.800 TL
-
Satış: 215.572 TL
YENİ GREMSE
-
Alış: 104.419 TL
-
Satış: 105.736 TL
ESKİ GREMSE
-
Alış: 104.225 TL
-
Satış: 105.282 TL
GÜMÜŞ TL
-
Alış: 100,511 TL
-
Satış: 108,230 TL