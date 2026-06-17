10 milyon liraya kadar kamu borçlarına teminatsız taksit imkanı: MTV, trafik cezası ve KDV yapılandırma süreci başladı! İşte şartlar ve taksit tablosu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak vergi, harç, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik cezası gibi kamu borçlarının yeniden yapılandırılması süreci resmen başladı. Mükellefler, 5 Haziran 2026 itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran 2026'ya kadar ödeyemedikleri borçları için 31 Ağustos 2026 tarihine kadar Gelir İdaresi internet sitesi (gib.gov.tr), e-Devlet veya doğrudan ilgili vergi daireleri üzerinden başvuru yapabilecek. Yüzde 29 tecil faiz oranıyla uygulanacak yapılandırmada taksit süreleri mükelleflerin mali durumuna göre 12 aydan 72 aya kadar çıkarken, 10 milyon TL'ye kadar olan borçlar için hiçbir teminat şartı aranmayacak. İlk taksit ödemeleri ise eylül ayında başlayacak.
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- Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması süreci Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından başlatıldı.
- Borçlar, mükelleflerin mali durumlarına göre 36 ila 72 ay arasında taksitlendirilebilecek ve 10 milyon TL'ye kadar olan borçlarda teminat istenmeyecek.
- Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi, e-Devlet veya doğrudan vergi dairesine yapılabilecek ve son tarih 31 Ağustos 2026 olarak belirlendi.
- Tecil edilen borçlar için yüzde 29 tecil faiz oranı uygulanacak ve borçluların likidite oranlarına göre taksit sayıları belirlenecek.
- Mirasçılar, kefiller ve şirket ortakları gibi amme borcunun ödenmesinden sorumlu kişiler de yapılandırma imkanından yararlanabilecek.
Kamuya olan vergi borçlarının yeniden yapılandırmasına ilişkin süreç başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Borçlarını taksitlendirmek isteyenler için dijital vergi dairesinde başvuru ekranları da açıldı. Gelir, kurumlar, KDV, harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil ve öğrenim kredisini yapılandıracakların 31 Ağustos'a kadar müracaat etmesi gerekiyor. Borçlar mükelleflerin mali durumlarına göre 36 ila 72 ay arasında taksitlendirilebilecek.
10 milyon TL'ye kadar olan borçların yapılandırılmasında teminat istenmiyor. Borç yapılandırması yüzde 29 tecil faiz oranıyla yapılacak. İşte detaylar…
10 milyon TL'ye kadar olan borçların yapılandırılmasında teminat istenmiyor. Borç yapılandırması yüzde 29 tecil faiz oranıyla yapılacak. İşte detaylar…
Hangi borçlar kapsamda?
5/6/2026 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 16/6/2026 tarihine kadar ödenmemiş olan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerince tahsil edilen tüm kamu alacakları kapsamda.
Hangi borçlar kapsama girmiyor?
Özel tüketim vergisi, 2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergi, bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ile bu vergilerin beyannamelerine dair damga vergileri ile gecikme zamları kapsama girmiyor.
Başvurular hangi sürede yapılacak?
Borçluların, tecil ve taksitlendirme imkânından yararlanabilmeleri için durumlarına uygun dilekçe ile 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Tecil edilen borçların ilk taksiti eylül ayında başlayacak, eşit taksitler halinde ödenecek.
Başvurular nereye yapılacak?
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi (gib.gov.tr), e-Devlet (www.turkiye.gov. tr), borçlu olunan vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla, diğer vergi daireleri aracılığıyla yazılı olarak yapılacak.
Borçlar kaç taksitte ödenecek?
Tecil edilen borçlara ilişkin taksit sayısı; çok zor durum hali, alacağın türü ve borçlunun hukuki statüsü dikkate alınarak belirlendi.
Likidite oranının 1'den büyük olması durumunda borç tecil edilmiyor. Likidite oranının 1 veya 1'den küçük ve 0.50'den büyük olması durumunda 18 aya kadar tecil yapılabiliyor. Likidite oranının 0.50 veya 0.50'den küçük olması durumunda ise borçlar 36 aya kadar tecil edilebiliyor. Bunlar dışında kalan tüm borçluların borçları 48 eşit taksitte ödenecek. Borçluların KDV ve BSMV borçları ile bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları; bunların beyannamelerine dair damga vergileri ile gecikme zamları 12 eşit taksitte ödenecek. İl özel idareleri, belediyeler, YİKOB ile bunlara bağlı kuruluşların ve bu kuruluşların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin kapsamdaki tüm borçları, 72 eşit taksitte yatırılacak.
Taksit nasıl hesaplanacak?
Toplam borç tutarı, taksit sayısına bölünerek taksit tutarları hesaplanacak. Hesaplama sonucunda ortaya çıkan lira kesirleri ilk taksit tutarına eklenecek. Taksit tutarlarına uygulanacak tecil faizi ise hazırlanan ödeme planlarında ayın son günü esas alınarak hesaplanıp gösterilecek. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi mümkün. Bu durumda tecil faizi ödeme tarihi dikkate alınarak hesaplanacak.
Tecil edilen borçlar için teminat şartı var mı?
10 milyon TL ve altında olan kamu alacakları için teminat alınmıyor. 10 milyon TL'nin üstünde olan kamu alacakları için bu tutarı aşan kısmın yarısı değerinde teminat alınıyor.
Daha önce tecil edilmiş veya 16/6/2026 tarihi itibarıyla değerlendirme aşamasında olan borçlar yeni avantajdan yararlanabilir mi?
Tebliğin yayımlandığı tarihte tecil edilmiş ve düzenli olarak ödenen borçlar da yeni uygulamadan yararlanabilecek. Daha önce borcunu yapılandıranlar isterlerse 31 Ağustos'a kadar başvurarak kalan taksitlerin yeniden tecil edilmesini talep edebilir.
MTV BORÇLARI DA KAPSAMDA
MTV borcu olanlar ne yapacak?
Motorlu taşıtlar vergisi borcu olanlar, her araç için hesaplanan toplam borç tutarı üzerinden başvuru yapmalı.
Trafik cezaları kapsamda mı?
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre verilen trafik idari para cezaları, Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacakların ve bunlara ilişkin fer'iler tecil edilebilir.
HER VERGİ DAİRESİNE AYRI BAŞVURU
Birden fazla vergi dairesine borç varsa ne olacak?
Birden fazla vergi dairesine borcun bulunması halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapılması gerekiyor.
Vergi dairesine olan borçlarının sadece bir kısmı için tecil istenir mi?
Hayır. Borçluların, vergi dairesine olan tebliğ kapsamındaki tüm borçları için tecil talebinde bulunmaları zorunlu.
EN FAZLA İKİ KEZ HAK VAR
Taksitler süresinde ödenmezse ne olur?
Taksitlerin ödeme süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde tecil ihlal edilmiş sayılıyor. Ancak bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi ihlal sebebi sayılmaz.
MİRASÇILAR DA YARARLANABİLİYOR
Mirasçılar da yararlanabiliyor mu?
Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler gibi amme borcunun ödenmesinden sorumlu kişiler, sorumlu oldukları tutar için tebliğ hükümlerinden yararlanabiliyor.
Adi ve kollektif şirket ortakları yararlanabilir mi?
Adi ve kollektif şirketlerin ortakları, şirket borçlarının tamamından müteselsilen sorumlu olduklarından, bu ortakların da sorumlu oldukları söz konusu borçlar için tebliğden yararlanmaları mümkün.
Tecilden yararlanan borçlu borç durumunu gösteren belge alabilir mi?
Taksitlendirilen borçların, borç durumunu gösterir belgede yer almaması için, tecil edilen borç tutarının (tecil faizi hariç) en az %10'unun ödenmiş olması gerek.
Haber: Metin Can
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi