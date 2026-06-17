10 milyon liraya kadar kamu borçlarına teminatsız taksit imkanı: MTV, trafik cezası ve KDV yapılandırma süreci başladı! İşte şartlar ve taksit tablosu

5/6/2026 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 16/6/2026 tarihine kadar ödenmemiş olan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerince tahsil edilen tüm kamu alacakları kapsamda.Özel tüketim vergisi, 2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergi, bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ile bu vergilerin beyannamelerine dair damga vergileri ile gecikme zamları kapsama girmiyor.Borçluların, tecil ve taksitlendirme imkânından yararlanabilmeleri için durumlarına uygun dilekçe ile 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Tecil edilen borçların ilk taksiti eylül ayında başlayacak, eşit taksitler halinde ödenecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi (gib.gov.tr), e-Devlet (www.turkiye.gov. tr), borçlu olunan vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla, diğer vergi daireleri aracılığıyla yazılı olarak yapılacak.Tecil edilen borçlara ilişkin taksit sayısı; çok zor durum hali, alacağın türü ve borçlunun hukuki statüsü dikkate alınarak belirlendi.Likidite oranının 1'den büyük olması durumunda borç tecil edilmiyor. Likidite oranının 1 veya 1'den küçük ve 0.50'den büyük olması durumunda 18 aya kadar tecil yapılabiliyor. Likidite oranının 0.50 veya 0.50'den küçük olması durumunda ise borçlar 36 aya kadar tecil edilebiliyor. Bunlar dışında kalan tüm borçluların borçları 48 eşit taksitte ödenecek. Borçluların KDV ve BSMV borçları ile bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları; bunların beyannamelerine dair damga vergileri ile gecikme zamları 12 eşit taksitte ödenecek. İl özel idareleri, belediyeler, YİKOB ile bunlara bağlı kuruluşların ve bu kuruluşların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin kapsamdaki tüm borçları, 72 eşit taksitte yatırılacak.