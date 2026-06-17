Orta Doğu'da barış rüzgarı akaryakıta yansıdı: Motorine 3 günde toplam 8.48 lira indirim geldi

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster ABD ve İran arasındaki anlaşmanın imza töreni öncesi petrol fiyatları yüzde 6'dan fazla düşerek 81-82 dolar seviyelerine geriledi.

Türkiye'de motorin fiyatlarına salı günü 4.88 lira, bugün 2 lira ve perşembe günü 1.60 lira indirim yapıldı.

Petroldeki her 1 dolarlık artış Türkiye'ye 400 milyon dolarlık ek yük getirirken düşüş, Hazine'yi bu yükten kurtarıyor.

Eşel mobil sistemi sayesinde indirimlerin yüzde 75'i ÖTV'nin yerine konulurken yüzde 25'i doğrudan pompaya yansıtılıyor.

Petrol Ürünleri İşveren Sendikası Başkanı İmran Okumuş, anlaşmanın devam etmesi halinde petrol fiyatlarının daha da düşebileceğini belirtti.

ABD ve İran arasındaki anlaşmanın resmi imza töreninin cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek olması petrol fiyatlarında iyimserliği artırdı ve varil fiyatlarını geriye çekti. 90 dolarlar seviyesinde seyreden petrol, haberin alınmasının ardından yüzde 6'yı aşkın kayıpla 81-82 dolar seviyelerine kadar çekildi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pompaya yansımaya başladı. Salı günü motorine 4.88 lira indirim gelirken, bugün 2 lira, perşembeden geçerli olarak ise 1.60 lira indirim kararı alındı. Petroldeki her 1 dolarlık artış Türkiye'ye 400 milyon dolarlık ilave bir yük getirirken, tersi istikametteki düşüşte Hazine'yi bu yükten kurtarıyor.

ABD ve İran arasındaki anlaşmanın imza töreni öncesi petrol fiyatları yüzde 6'dan fazla düşerek 81-82 dolar seviyelerine geriledi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



YÜZDE 25'İ DOĞRUDAN YANSIYACAK



Savaş kaynaklı petrol fiyatı artışından vatandaşların minimum seviyede etkilenmesini amaçlayan hükümet, eşel mobil sistemini devreye almıştı. Sistem sayesinde artışlar en az düzeyde pompaya yansıtılırken, akaryakıt fiyatları üzerindeki ÖTV'den feragat edilmişti. Sistem gereği indirimlerin yüzde 75'i ÖTV'nin yerine konulması, yüzde 25'i ise pompaya doğrudan indirim olarak yansıtılıyor. Bu kapsamda indirimlerin 6.36 lirası eşel mobilden düşülecek, pompaya ise 2.12 lira indirim yansıyacak. Son indirimlerle motorinde eşel mobil desteği 6.74, benzinde ise 8.38 liraya geriledi. Eşel mobil katkısı sıfırlandığında ise gelen indirim doğrudan pompaya yansıyacak.