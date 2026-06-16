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AJet’ten Kıbrıs’a kampanyalı bilet: Belirli tarihlerde yüzde 30 indirim

AJet, sonbahar döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne seyahat etmeyi planlayan yolcular için yüde 30 indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında belirli tarihler arasında gerçekleştirilecek uçuşlarda bilet fiyatlarında önemli avantajlar sunuluyor.

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AJet’ten Kıbrıs’a kampanyalı bilet: Belirli tarihlerde yüzde 30 indirim
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  • AJet, KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirimli bilet kampanyası başlattı.
  • İndirimli biletler 15 Eylül ile 24 Kasım tarihleri arasındaki seyahatler için geçerli olacak.
  • Kampanya yarın saat 23.59'a kadar AJet'in internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden yararlanılabilecek.
  • Kampanya kapsamında tüm koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.

Sınırlı süreyle satışta olacak kampanya, hem tatil hem de iş amaçlı seyahat edecek yolculara ekonomik ulaşım imkânı sağlarken, ek hizmetlerde de indirim fırsatı içeriyor. İşte kampanyanın tarihleri…

AJet, KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirimli bilet kampanyası başlattı.AJet, KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirimli bilet kampanyası başlattı.

KKTC UÇUŞLARINDA YÜZDE 30 İNDİRİM FIRSATI

AJet tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşlarında geçerli yüzde 30 indirimli biletler satışa çıkarıldı. Kampanya kapsamında satın alınan biletler, 15 Eylül ile 24 Kasım tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

İndirimli biletler 15 Eylül ile 24 Kasım tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak.İndirimli biletler 15 Eylül ile 24 Kasım tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak.

İndirimli biletler yarın saat 23.59'a kadar AJet'in internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden temin edilebilecek. Ayrıca kampanya süresince tüm koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacağı bildirildi.

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