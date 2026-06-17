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Fed faiz kararı belli oldu: Son dört toplantıda aynı karar | Piyasaların tepkisi ne olacak?

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni Başkanı Kevin Warsh yönetiminde gerçekleştirdiği ilk toplantıda, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.

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Fed faiz kararı belli oldu: Son dört toplantıda aynı karar | Piyasaların tepkisi ne olacak?

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni Başkanı Kevin Warsh yönetiminde gerçekleştirdiği ilk toplantıda, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.

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