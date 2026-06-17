Araç ekspertizine dijital çözüm! 1 Temmuz 2026'da başlıyor: Kaza hasarı 40 bin lirayı aşana zorunlu olacak
Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren hasar ve değer kaybı süreçlerinde köklü değişiklikler içeren yeni dönem için geri sayım başladı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan ve 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek yeni ekspertiz sistemiyle, 40 bin liranın üzerindeki hasarlarda eksper görevlendirilmesi zorunlu olacak. EKSİST sistemi üzerinden otomatik eksper atamalarının yapılacağı yeni modelde, araç değer kaybı hesaplamaları da artık hasar dosyasıyla birlikte tek platformda yürütülecek.
Hızlı Özet Göster
- Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun hazırladığı yeni ekspertiz sistemi, 1 Temmuz 2026'da Türkiye genelinde zorunlu hale gelecek.
- Yeni sistemde eksper atamaları dijital ortamda otomatik yapılacak ve araç değer kaybı hesaplamaları hasar dosyasının parçası olacak.
- 40 bin liranın üzerindeki hasarlarda eksper görevlendirilmesi zorunlu hale gelirken, bu tutarın altındaki dosyalarda mevcut uygulamalar devam edecek.
- Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) adı verilen altyapı sayesinde hasar dosyası sisteme girildiği anda eksper ataması otomatik gerçekleştirilecek.
- Yeni sistemle birlikte araç sahiplerinin süreçleri doğrudan takip etmesi sağlanarak vekalet ve komisyon süreçleri sınırlandırılacak.
Trafik kazalarının ardından yürütülen hasar süreçlerinde önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) hazırladığı yeni ekspertiz sistemi, 1 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye genelinde zorunlu olarak uygulanmaya başlanacak. Düzenlemeyle birlikte eksper atamaları dijital ortamda otomatik yapılacak, araç değer kaybı hesaplamaları ise hasar dosyasının ayrılmaz bir parçası haline gelecek.
Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre, yeni sistem kaza sonrasında hasar tespiti, eksper görevlendirmesi ve değer kaybı süreçlerini tek bir platform altında toplayarak işlemlerin daha hızlı, şeffaf ve standart şekilde yürütülmesini hedefliyor. Böylece araç sahipleri farklı kanallarda ilerleyen süreçlerle uğraşmak yerine tüm işlemleri tek dosya üzerinden takip edebilecek.
40 BİN LİRANIN ÜZERİNDEKİ HASARLARDA EKSPER ŞARTI
Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri hasar tutarına ilişkin yeni eşik değer oldu. 2026 yılı trafik sigortası maddi hasar teminatının onda birini aşan, yani 40 bin liranın üzerindeki hasarlarda eksper görevlendirilmesi zorunlu hale gelecek.
Bu tutarın altında kalan dosyalarda ise mevcut uygulamalar devam edecek. Uzmanlara göre zorunlu eksper uygulaması, özellikle yüksek maliyetli hasarlarda değerlendirmelerin ortak standartlar çerçevesinde yapılmasını sağlayacak ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların azalmasına katkı sunacak.
EKSPERİ ARTIK SİSTEM ATAYACAK
Yeni dönemde eksper görevlendirmeleri de tamamen dijital ortama taşınıyor. Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) adı verilen altyapı sayesinde hasar dosyası sisteme girildiği anda eksper ataması otomatik olarak gerçekleştirilecek.
Araç sahipleri ve sigorta şirketleri de sistem üzerinden eksper talebinde bulunabilecek. Böylece atama süreçlerinde standartlaşmanın sağlanması ve insan kaynaklı gecikmelerin azaltılması amaçlanıyor.
Sistem daha önce Ordu ve Bursa'da pilot olarak uygulanmıştı. Pilot uygulamalardan elde edilen sonuçların ardından sistemin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına karar verildi.
ARAÇ DEĞER KAYBI AYNI DOSYADA HESAPLANACAK
Yeni modelle birlikte araç sahiplerinin en fazla şikayet ettiği konulardan biri olan değer kaybı süreçleri de değişiyor.
Bugüne kadar çoğu zaman ayrı başvurularla yürütülen değer kaybı talepleri, artık hasar dosyasının içerisinde değerlendirilecek. Eksper tarafından hazırlanacak raporda yalnızca aracın fiziksel hasarı değil, kazanın araç üzerinde oluşturduğu değer kaybı da hesaplanacak.
Bu sayede araç sahipleri hem onarım işlemlerini hem de değer kaybı sürecini tek dosya üzerinden takip edebilecek. Düzenlemenin bürokrasiyi azaltması ve ödeme süreçlerini hızlandırması bekleniyor.
VEKALET VE KOMİSYON SÜREÇLERİ SINIRLANDIRILACAK
Yeni sistemin bir diğer hedefi ise üçüncü kişiler aracılığıyla yürütülen bazı uygulamaların önüne geçmek.
Düzenlemeye göre araç sahibinin süreci doğrudan takip etmesi esas alınacak. Kaza sonrasında aracın servise veya tamir noktasına götürülmesinin ardından gerekli belgeler sisteme yüklenecek ve işlemler elektronik ortamda başlatılacak.
Bu model sayesinde vekalet ve komisyon üzerinden oluşan ek maliyetlerin azaltılması, araç sahiplerinin ise süreç üzerinde daha fazla kontrol sahibi olması hedefleniyor.
ESKİ SİSTEMDE YAŞANAN SORUNLAR AZALACAK
Sigorta sektörü temsilcileri, yeni uygulamanın yalnızca teknik bir değişiklik olmadığını belirtiyor. Sistemin devreye girmesiyle birlikte hasar yönetiminde daha öngörülebilir ve şeffaf bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.
Yeni modelin çözüm üretmesi beklenen başlıca sorunlar şöyle sıralanıyor:
- Farklı eksperlerin farklı sonuçlara ulaşabilmesi
- Hasar dosyalarının uzun süre sonuçlanmaması
- Yüksek komisyon ve aracılık maliyetleri
- Vatandaşların hak kaybı yaşaması
- Değer kaybı süreçlerinin ayrı yürütülmesi nedeniyle yaşanan gecikmeler
MİLYONLARCA ARAÇ SAHİBİNİ İLGİLENDİRİYOR
Türkiye'de trafiğe kayıtlı milyonlarca aracı doğrudan ilgilendiren yeni ekspertiz sistemiyle birlikte hasar süreçlerinde standartlaşmanın güçlenmesi bekleniyor.
1 Temmuz 2026'da başlayacak uygulama kapsamında otomatik eksper atamaları, 40 bin liranın üzerindeki hasarlarda zorunlu ekspertiz ve tek dosya üzerinden yürütülecek değer kaybı hesaplamaları, trafik kazalarının ardından araç sahiplerinin alışık olduğu birçok uygulamayı değiştirecek. Sektör temsilcileri, yeni sistemin hem vatandaşların haklarını koruyacağını hem de hasar süreçlerini daha hızlı ve şeffaf hale getireceğini değerlendiriyor.