Araç ekspertizine dijital çözüm! 1 Temmuz 2026'da başlıyor: Kaza hasarı 40 bin lirayı aşana zorunlu olacak

40 bin liranın üzerindeki hasarlarda eksper görevlendirilmesi zorunlu hale gelecek. EKSPERİ ARTIK SİSTEM ATAYACAK Yeni dönemde eksper görevlendirmeleri de tamamen dijital ortama taşınıyor. Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) adı verilen altyapı sayesinde hasar dosyası sisteme girildiği anda eksper ataması otomatik olarak gerçekleştirilecek. Araç sahipleri ve sigorta şirketleri de sistem üzerinden eksper talebinde bulunabilecek. Böylece atama süreçlerinde standartlaşmanın sağlanması ve insan kaynaklı gecikmelerin azaltılması amaçlanıyor. Sistem daha önce Ordu ve Bursa'da pilot olarak uygulanmıştı. Pilot uygulamalardan elde edilen sonuçların ardından sistemin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına karar verildi.

Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST), hasar dosyalarının elektronik ortamda yönetilmesini sağlayacak. ARAÇ DEĞER KAYBI AYNI DOSYADA HESAPLANACAK Yeni modelle birlikte araç sahiplerinin en fazla şikayet ettiği konulardan biri olan değer kaybı süreçleri de değişiyor. Bugüne kadar çoğu zaman ayrı başvurularla yürütülen değer kaybı talepleri, artık hasar dosyasının içerisinde değerlendirilecek. Eksper tarafından hazırlanacak raporda yalnızca aracın fiziksel hasarı değil, kazanın araç üzerinde oluşturduğu değer kaybı da hesaplanacak. Bu sayede araç sahipleri hem onarım işlemlerini hem de değer kaybı sürecini tek dosya üzerinden takip edebilecek. Düzenlemenin bürokrasiyi azaltması ve ödeme süreçlerini hızlandırması bekleniyor.

VEKALET VE KOMİSYON SÜREÇLERİ SINIRLANDIRILACAK Yeni sistemin bir diğer hedefi ise üçüncü kişiler aracılığıyla yürütülen bazı uygulamaların önüne geçmek. Düzenlemeye göre araç sahibinin süreci doğrudan takip etmesi esas alınacak. Kaza sonrasında aracın servise veya tamir noktasına götürülmesinin ardından gerekli belgeler sisteme yüklenecek ve işlemler elektronik ortamda başlatılacak. Bu model sayesinde vekalet ve komisyon üzerinden oluşan ek maliyetlerin azaltılması, araç sahiplerinin ise süreç üzerinde daha fazla kontrol sahibi olması hedefleniyor.

ESKİ SİSTEMDE YAŞANAN SORUNLAR AZALACAK Sigorta sektörü temsilcileri, yeni uygulamanın yalnızca teknik bir değişiklik olmadığını belirtiyor. Sistemin devreye girmesiyle birlikte hasar yönetiminde daha öngörülebilir ve şeffaf bir yapı oluşturulması amaçlanıyor. Yeni modelin çözüm üretmesi beklenen başlıca sorunlar şöyle sıralanıyor: Farklı eksperlerin farklı sonuçlara ulaşabilmesi

Hasar dosyalarının uzun süre sonuçlanmaması

Yüksek komisyon ve aracılık maliyetleri

Vatandaşların hak kaybı yaşaması

Değer kaybı süreçlerinin ayrı yürütülmesi nedeniyle yaşanan gecikmeler