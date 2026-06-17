Konutta yeni dönem: arsavev ilk 5 ayda 1200 satış adedine ulaştı, 2 milyarlık yeni yatırım geldi

arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

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Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi

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Bülent Öztürk, arsa satışlarına yönelik regülasyon hazırlığının Ticaret Bakanlığı tarafından sürdürüldüğünü söyledi. Arsa satışında kat karşılığı oranlarının belirlenmesi, lisanslı firmaların faaliyet göstermesi ve tüketici haklarının korunması gerektiğini ifade eden Öztürk, her parsel için dijital arsa künyesi oluşturulmasını önerdi. Öztürk, vatandaşların imar durumu, altyapı olanakları, planlama süreçleri gibi verilere kolayca ulaşabilmesi gerektiğini kaydetti.Müşterilerin yalnızca konut değil, yaşam kalitesi de talep ettiğini belirten Öztürk, Accor Grubu ile iş birliği yaptıklarını açıkladı. İzmir Uzundere'de Novotel, Yalova ve Balıkesir projelerinde ise Mövenpick markalarının yer almasının planlandığını söyleyen Öztürk, bu iş birliklerinin projelerin değerini artıracağını ve yatırımcıya ek avantaj sağlayacağını ifade etti.