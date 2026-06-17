Konutta yeni dönem: arsavev ilk 5 ayda 1200 satış adedine ulaştı, 2 milyarlık yeni yatırım geldi
2025'te yüzde 107 büyüme kaydettiklerini, bu yıla da yüzde 42.1 büyümeyle başladıklarını belirten arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk, 'İlk 5 ayda 3 milyar lirayı aşan satış hacmine ulaştık. Satış modelimize yönelik talep artıyor' dedi...
Giriş Tarihi:
Arsa üzerinden ev sahibi olma imkanına, konut yatırımcısının ilgisi büyüyor. arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, şirketin 2025'te yüzde 107 büyüme kaydettiğini, 2026'ya ise yüzde 42.1 büyümeyle başladığını belirterek, "Bu yılın ilk 5 ayında 3 milyar lirayı aşan satış hacmine ulaştık.
Yaklaşık bin 200 satış adedine ulaştık" dedi. Faiz indirimi beklentilerinin gerçekleşmemesine, jeopolitik gelişmelere ve ekonomik belirsizliklere rağmen büyümenin sürdüğünü ifade eden Öztürk, bunun temel nedeninin aşamalı konut modeline yönelik talebin artması olduğunu söyledi.
Öztürk, hayata geçirdikleri modeli şöyle anlattı:
"Geliştirdiğimiz modelde önce arsa satın alınıyor, ardından arsa payları yatırımcılara satılıyor ve kalan bölüm müteahhitlere kat karşılığı veriliyor. Böylece yatırımcılar, doğrudan yüksek maliyetli konut almak yerine daha düşük bütçelerle konut sahibi olma sürecine dahil oluyor. Model, geçmişteki kooperatif mantığının güncellenmiş bir versiyonu. İnsanlar aslında ev değil, arsa payı satın alıyor.
Daha sonra bu arsa payları üzerinde geliştirilen projelerle konut sahibi oluyor."
TESLİMAT ZAMANI
Şirketin bu yıl ilk büyük teslimatlarını gerçekleştireceğini aktaran Bülent Öztürk, Kuşadası'nda 808 konutun ve Foça'da da 382 villanın teslim edileceğini kaydetti. Kuşadası, Foça, Dikili, Ören, Yalova, Balıkesir, Avşa ve İzmir Uzundere gibi bölgelerde projeler geliştirdiklerini aktaran Öztürk, özellikle Avşa ve Kuşadası Nuova projelerinde teslimlerin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Öztürk, arsaVev'in marka olarak yeni olduğu dönemde, başkalarının arsalarını aracılık sözleşmesiyle satıp bütün organizasyonu yürütebildiğini belirterek, şöyle konuştu:
Yaklaşık bin 200 satış adedine ulaştık" dedi. Faiz indirimi beklentilerinin gerçekleşmemesine, jeopolitik gelişmelere ve ekonomik belirsizliklere rağmen büyümenin sürdüğünü ifade eden Öztürk, bunun temel nedeninin aşamalı konut modeline yönelik talebin artması olduğunu söyledi.
Öztürk, hayata geçirdikleri modeli şöyle anlattı:
"Geliştirdiğimiz modelde önce arsa satın alınıyor, ardından arsa payları yatırımcılara satılıyor ve kalan bölüm müteahhitlere kat karşılığı veriliyor. Böylece yatırımcılar, doğrudan yüksek maliyetli konut almak yerine daha düşük bütçelerle konut sahibi olma sürecine dahil oluyor. Model, geçmişteki kooperatif mantığının güncellenmiş bir versiyonu. İnsanlar aslında ev değil, arsa payı satın alıyor.
Daha sonra bu arsa payları üzerinde geliştirilen projelerle konut sahibi oluyor."
TESLİMAT ZAMANI
Şirketin bu yıl ilk büyük teslimatlarını gerçekleştireceğini aktaran Bülent Öztürk, Kuşadası'nda 808 konutun ve Foça'da da 382 villanın teslim edileceğini kaydetti. Kuşadası, Foça, Dikili, Ören, Yalova, Balıkesir, Avşa ve İzmir Uzundere gibi bölgelerde projeler geliştirdiklerini aktaran Öztürk, özellikle Avşa ve Kuşadası Nuova projelerinde teslimlerin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Öztürk, arsaVev'in marka olarak yeni olduğu dönemde, başkalarının arsalarını aracılık sözleşmesiyle satıp bütün organizasyonu yürütebildiğini belirterek, şöyle konuştu:
2 MİLYARLIK YATIRIM
"Sonrasında 'kendimizin yatırımcı olmadığı hiçbir işin içine girmeyelim' kararı aldık. Böylece arsaVev artık tamamen arsa yatırımcısı oldu. Markanın kuruluşunda birlikte iş ortaklığı yaptığımız Ekmas İnşaat'ın bazı arsalarını ve taahhütlerini devraldık. Dikili, Beypazarı, Çanakkale, Assos gibi yerlerdeki arsaları ve arsaVev ile başlamış olup taahhütleri diğer şirket üzerinde olan bazı projelerin taahhüt işini aldık.
Bu dönüşüm kapsamında yaklaşık 2 milyar TL'lik yatırım yaptık."
'DİJİTAL ARSA KÜNYESİ' ÖNERİSİ
Bülent Öztürk, arsa satışlarına yönelik regülasyon hazırlığının Ticaret Bakanlığı tarafından sürdürüldüğünü söyledi. Arsa satışında kat karşılığı oranlarının belirlenmesi, lisanslı firmaların faaliyet göstermesi ve tüketici haklarının korunması gerektiğini ifade eden Öztürk, her parsel için dijital arsa künyesi oluşturulmasını önerdi. Öztürk, vatandaşların imar durumu, altyapı olanakları, planlama süreçleri gibi verilere kolayca ulaşabilmesi gerektiğini kaydetti.
ULUSLARARASI MARKALARLA İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ
Müşterilerin yalnızca konut değil, yaşam kalitesi de talep ettiğini belirten Öztürk, Accor Grubu ile iş birliği yaptıklarını açıkladı. İzmir Uzundere'de Novotel, Yalova ve Balıkesir projelerinde ise Mövenpick markalarının yer almasının planlandığını söyleyen Öztürk, bu iş birliklerinin projelerin değerini artıracağını ve yatırımcıya ek avantaj sağlayacağını ifade etti.
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi