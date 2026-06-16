Rekabet Kurumu düğmeye bastı! Lastik devlerine 3,6 milyar liralık ceza
Rekabet Kurumu’nun otomotiv lastiği sektörüne yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturma tamamlandı. Fiyatlarda uyumlu hareket ettikleri, bayilere rekabete aykırı kısıtlamalar getirdikleri ve iş gücü piyasasında rekabeti zedeleyen uygulamalarda bulundukları tespit edilen sektörün önde gelen şirketlerine toplam 3 milyar 633 milyon lira idari para cezası kesildi.
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- Rekabet Kurumu, otomotiv lastiği üretim ve dağıtım sektöründeki şirketlere fiyat uyumu, bayilere yönelik rekabete aykırı uygulamalar ve iş gücü piyasasında rekabeti sınırlayan davranışlar nedeniyle toplam 3 milyar 633 milyon lira ceza verdi.
- En yüksek ceza 1 milyar 19 milyon lira ile Brisa'ya kesilirken, Goodyear'a 672 milyon lira, Continental'e 397 milyon lira, Hankook'a 361 milyon lira, Pirelli'ye 292 milyon lira, Prometeon'a 206 milyon lira ve Michelin'e 185 milyon lira ceza uygulandı.
- Soruşturmada rakip şirketler arasında fiyat hareketlerine ilişkin uyumlu davranışlar, iş gücü piyasasında rekabete hassas bilgi paylaşımı ve çalışan transferlerini sınırlandırma uygulamaları tespit edildi.
- Rekabet Kurumu, bayilere gönderilen fiyat listelerinin filigranlı olması, duyuruların toplu paylaşılmaması ve bayilerin sistemlere yalnızca kendi kullanıcı hesaplarıyla erişmesi yükümlülüklerini getirdi.
- Soruşturma Mart 2024'te başlatılan ön araştırmayla başlamış, Aralık 2024'te Brisa, Michelin, Petlas, Pirelli, Goodyear, Hankook dahil 17 şirketi kapsayan tam soruşturmaya dönüşmüştü.
Rekabet Kurumu, otomotiv lastiği üretim ve dağıtım sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kurum, fiyatlarda uyumlu eylem, bayilere yönelik rekabete aykırı uygulamalar ve iş gücü piyasasında rekabeti sınırlayan davranışlar nedeniyle şirketlere toplam 3 milyar 633 milyon lira ceza verilmesini kararlaştırdı.
EN YÜKSEK CEZA BRİSA'YA
Soruşturma kapsamında en yüksek ceza 1 milyar 19 milyon lira ile Brisa'ya kesildi. Brisa'yı 672 milyon lira ile Goodyear ve 397 milyon lira ile Continental takip etti.
Diğer şirketlere verilen cezalar ise şöyle:
- Hankook: 361 milyon lira
- Pirelli: 292 milyon lira
- Prometeon: 206 milyon lira
- Michelin: 185 milyon lira
FİYATLAR VE ÇALIŞAN PİYASASI MERCEK ALTINA ALINDI
Rekabet Kurumu'nun incelemelerinde rakip şirketler arasında fiyat hareketlerine ilişkin uyumlu davranışlar sergilendiği iddiaları değerlendirildi. Ayrıca şirketlerin iş gücü piyasasına yönelik rekabete hassas bilgi paylaşımı yaptığı, çalışan transferlerini sınırlandırmaya yönelik uygulamalarda bulunduğu yönündeki bulgular da soruşturma kapsamında incelendi.
Bunun yanı sıra bazı sağlayıcıların bayilerin yeniden satış fiyatlarını belirlediği, bölge ve müşteri kısıtlamaları getirdiği yönündeki uygulamalar da dosyada yer aldı.
BAYİLİK SİSTEMİNE YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLDİ
Rekabet Kurumu, para cezalarının yanı sıra sektöre yönelik bazı yükümlülükler de getirdi.
Buna göre;
- Bayilere gönderilen fiyat listeleri filigranlı olacak
- Duyurular toplu şekilde paylaşılmayacak
- Bayiler sistemlere yalnızca kendi kullanıcı hesaplarıyla erişebilecek
Şirketlerin söz konusu düzenlemeleri üç ay içinde hayata geçirdiklerini belgeleyerek Kuruma sunmaları gerekecek.
SORUŞTURMA 2024'TE BAŞLAMIŞTI
Süreç, Mart 2024'te otomotiv lastiği üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren şirketlere yönelik başlatılan ön araştırmayla başladı. Rekabet Kurumu, rakipler arasında rekabete hassas bilgi paylaşımı yapıldığı, yeniden satış fiyatlarının belirlendiği, bayi ağlarında bölge ve müşteri paylaşımı uygulandığı ve rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar gerçekleştirildiği iddialarını incelemeye aldı.
Ön araştırmada elde edilen bulguların ciddi ve yeterli görülmesi üzerine Kurum, 5 Aralık 2024 tarihinde sektör genelinde soruşturma açılmasına karar verdi.
17 ŞİRKET SORUŞTURMA KAPSAMINDAYDI
Aralık 2024'te başlatılan soruşturma, otomotiv lastiği sektöründe üretici, distribütör ve bayi olarak faaliyet gösteren toplam 17 şirketi kapsadı. Soruşturma dosyasında Brisa, Michelin, Petlas, AKO, Pirelli, Prometeon, Goodyear, Hankook ve Tatko'nun yanı sıra çeşitli bayi ve distribütör firmalar yer aldı.