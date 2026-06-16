Rekabet Kurumu düğmeye bastı! Lastik devlerine 3,6 milyar liralık ceza

Rekabet Kurumu, bayilere gönderilen fiyat listelerinin filigranlı olması, duyuruların toplu paylaşılmaması ve bayilerin sistemlere yalnızca kendi kullanıcı hesaplarıyla erişmesi yükümlülüklerini getirdi.

En yüksek ceza 1 milyar 19 milyon lira ile Brisa'ya kesilirken, Goodyear'a 672 milyon lira, Continental'e 397 milyon lira, Hankook'a 361 milyon lira, Pirelli'ye 292 milyon lira, Prometeon'a 206 milyon lira ve Michelin'e 185 milyon lira ceza uygulandı.

Rekabet Kurumu, otomotiv lastiği üretim ve dağıtım sektöründeki şirketlere fiyat uyumu, bayilere yönelik rekabete aykırı uygulamalar ve iş gücü piyasasında rekabeti sınırlayan davranışlar nedeniyle toplam 3 milyar 633 milyon lira ceza verdi.

Rekabet Kurumu, otomotiv lastiği üretim ve dağıtım sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kurum, fiyatlarda uyumlu eylem, bayilere yönelik rekabete aykırı uygulamalar ve iş gücü piyasasında rekabeti sınırlayan davranışlar nedeniyle şirketlere toplam 3 milyar 633 milyon lira ceza verilmesini kararlaştırdı.

Lastik devlerine milyarlarca liralık rekabet ihlali cezası. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

EN YÜKSEK CEZA BRİSA'YA

Soruşturma kapsamında en yüksek ceza 1 milyar 19 milyon lira ile Brisa'ya kesildi. Brisa'yı 672 milyon lira ile Goodyear ve 397 milyon lira ile Continental takip etti.

Diğer şirketlere verilen cezalar ise şöyle: