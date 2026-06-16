TCMB yeni listeyi açıkladı: Ev fiyatlarının en çok ve en az arttığı iller hangileri?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2026 dönemine ait Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerini açıkladı. Konut fiyatları nominal bazda yükselişini sürdürürken, yıllık artış enflasyonun gerisinde kalarak reel olarak yüzde 6,1 düştü. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il konut fiyatları ve yeni kiracı kira artış oranlarında son durum.
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- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini yayımladı.
- Mayıs ayında konut fiyatları aylık bazda yüzde 1,7 artarken, yıllık bazda nominal yüzde 24,5 artış ve reel yüzde 6,1 düşüş kaydedildi.
- Üç büyük ilde konut fiyatlarının aylık performansı farklılık gösterdi; İstanbul yüzde 2,1, Ankara yüzde 1,5 artarken İzmir yüzde 0,1 azaldı.
- En yüksek yıllık konut fiyat artışı yüzde 28,2 ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde, en düşük yüzde 15,8 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gerçekleşti.
- Yeni Kiracı Kira Endeksi, Mayıs ayında yüzde 1,9 artarken, yıllık bazda nominal yüzde 30,4 artış ve reel yüzde 1,7 düşüş gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımladı. Verilere göre konut fiyatları mayısta aylık bazda yükselişini sürdürürken, yıllık artış enflasyonun gerisinde kaldığı için reel bazda düşüş kaydedildi.
TCMB'nin açıkladığı verilere göre Konut Fiyat Endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 227,1 seviyesine çıktı. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 24,5 yükselirken, reel olarak yüzde 6,1 geriledi.
ÜÇ BÜYÜK İLDE FARKLI SEYİR
Mayıs ayında üç büyük ilde konut fiyatlarının aylık performansında farklılıklar görüldü.
- İstanbul'da aylık artış: yüzde 2,1
- Ankara'da aylık artış: yüzde 1,5
- İzmir'de aylık değişim: yüzde -0,1
Yıllık bazda ise artışlar tüm büyükşehirlerde devam etti.
|İl
|Yıllık Artış
|Ankara
|%27,3
|İstanbul
|%25,4
|İzmir
|%22,8
EN YÜKSEK ARTIŞ DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre yıllık konut fiyat değişimleri incelendiğinde en yüksek artışın yüzde 28,2 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş'u kapsayan bölgede gerçekleştiği görüldü.
En düşük yıllık artış ise yüzde 15,8 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde kaydedildi.
YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİNDE ARTIŞ DEVAM ETTİ
TCMB tarafından yayımlanan Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verileri de kira piyasasında yükseliş eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.
YKKE, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Endeks yıllık bazda nominal olarak yüzde 30,4 yükselirken, reel olarak yüzde 1,7 oranında geriledi.
İSTANBUL KİRA ARTIŞINDA İLK SIRADA
Yeni kiracı kira endeksinde üç büyük şehirde aylık artışlar şu şekilde gerçekleşti:
- İstanbul: yüzde 3,1
- Ankara: yüzde 1,1
- İzmir: yüzde 1,0
Yıllık bazda ise kira artışları şu seviyelerde ölçüldü:
|İl
|Yıllık Artış
|İstanbul
|%36,7
|Ankara
|%33,8
|İzmir
|%30,2
BÖLGESEL KİRA ARTIŞLARINDA ZİRVE İSTANBUL'UN
Bölgesel bazda incelendiğinde, yeni kiracı kira endeksinde yıllık en yüksek artış yüzde 36,7 ile İstanbul'da gerçekleşti.
En düşük yıllık artış ise yüzde 18,9 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde kaydedildi.
TCMB'NİN AÇIKLAMASI
TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artarak 227,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 6,1 oranında azalış göstermiştir.
2026 yılı Mayıs ayında, İstanbul ve Ankara'da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1 ve 1,5 oranlarında artış, İzmir'de ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azalış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 25,4, 27,3 ve 22,8 oranlarında artış göstermiştir.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Mayıs 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 28,2 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 15,8 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlenmiştir.
2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 30,4 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 1,7 oranında azalmıştır.
YKKE 2026 yılı Mayıs ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 3,1, 1,1 ve 1,0 oranlarında artış göstermiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 36,7, 33,8 ve 30,2 oranlarında artmıştır.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Mayıs 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 36,7 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 18,9 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlenmiştir."