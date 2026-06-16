Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyalini verdi! Merkez bankalarının altın rezervinde tarihi rekor
Dünya Altın Konseyi 2026 raporu küresel piyasalarda taşları yerinden oynattı. 76 merkez bankasının katıldığı dev anket, dolarsızlaşma sürecinin hızlandığını ve merkez bankalarının dolar yerine "güvenli liman" altına yönelerek alımları ikiye katladığını ortaya koydu. İşte küresel rezerv sistemini değiştirecek o çarpıcı veriler.
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- Dünya Altın Konseyi'nin araştırmasına göre merkez bankalarının altına ilgisi artmaya devam ediyor.
- Ankete katılan merkez bankalarının yüzde 90'ı küresel altın rezervlerinde artış beklerken, yüzde 74'ü doların rezervlerdeki payının azalacağını öngörüyor.
- Merkez bankaları için altının güvenli liman niteliği, kriz dönemlerindeki dayanıklılığı ve portföy çeşitlendirmesine katkısı önem taşıyor.
- Son dört yılda merkez bankalarının yıllık ortalama altın alımı 1.000 tona ulaşarak önceki on yılın iki katına çıktı.
- Katılımcıların yüzde 83'ü beş yıl sonra altının toplam rezervler içindeki payının bugüne kıyasla daha yüksek olacağını tahmin ediyor.
Dünya Altın Konseyi'nin son araştırması, merkez bankalarının altına ilgisinin güçlenmeye devam ettiğini ortaya koydu. Ankete katılan kurumların büyük bölümü, önümüzdeki yıllarda altın rezervlerinin artacağını, ABD dolarının ise küresel rezerv sistemindeki ağırlığını kademeli olarak kaybedeceğini öngörüyor.
Dünya Altın Konseyi tarafından yayımlanan "2026 Merkez Bankası Altın Rezervleri Anketi", son yıllarda hız kazanan rezerv çeşitlendirme eğiliminin sürdüğünü gösterdi. Şubat-mayıs döneminde 76 merkez bankasının katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, özellikle jeopolitik risklerin rezerv politikalarında belirleyici hale geldiğine işaret etti.
ALTIN ALIMLARI REKOR SEVİYELERE YAKLAŞTI
Araştırmaya göre merkez bankalarının altına olan ilgisi güçlü seyrini koruyor. Ankete katılanların büyük çoğunluğu, küresel altın rezervlerinin gelecek 12 ay içinde artmaya devam edeceğini düşünüyor.
Dikkat çeken verilerden bazıları şöyle:
- Merkez bankalarının yüzde 90'ı küresel altın rezervlerinde artış bekliyor.
- Altın rezervlerini artırmayı planlayanların oranı yüzde 45'e yükseldi.
- Bu oran geçen yıl yüzde 43 seviyesindeydi.
- Altın, rezerv varlık tercihlerinde ABD tahvillerinin önüne geçti.
Uzmanlar, son yıllarda yaşanan jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik belirsizliklerin merkez bankalarını daha güvenli varlıklara yönlendirdiğini değerlendiriyor.
DOLARIN KÜRESEL HAKİMİYETİNDE ZAYIFLAMA BEKLENTİSİ
Anket sonuçları, rezerv yöneticilerinin dolar konusunda daha temkinli bir tablo çizdiğini ortaya koydu.
Katılımcıların yüzde 74'ü, önümüzdeki beş yıl içinde ABD dolarının küresel rezervler içerisindeki payının azalacağını düşünüyor. Bu beklenti, son dönemde sıkça gündeme gelen "dolarsızlaşma" eğiliminin merkez bankaları nezdinde de karşılık bulduğunu gösteriyor.
ALTININ EN GÜÇLÜ ÖZELLİĞİ: GÜVENLİ LİMAN NİTELİĞİ
Merkez bankaları için altının cazibesini artıran başlıca unsurlar arasında kriz dönemlerindeki dayanıklılığı, uzun vadeli değer koruma özelliği ve portföy çeşitlendirmesine katkısı bulunuyor.
Özellikle gelişmekte olan ülke merkez bankaları açısından jeopolitik risklere karşı koruma sağlama özelliği ön plana çıkıyor. Ankette bu gerekçeyi öne çıkaranların oranı yüzde 85 olarak kaydedildi.
Yeni altın alımı planlayan merkez bankalarının:
- Yüzde 50'si alımları yerel para birimleriyle finanse etmeyi planlıyor.
- Yüzde 38'i ise mevcut rezerv varlıklarını satarak altına yönelmeyi hedefliyor.
SON DÖRT YILDA BİRİKİM İKİ KATINA ÇIKTI
Merkez bankalarının altın talebindeki artış rakamlara da yansıdı.
Araştırmaya göre son dört yılda merkez bankaları yıllık ortalama 1.000 ton altın satın aldı. Önceki on yıllık dönemde bu ortalama yaklaşık 500 ton seviyesindeydi.
Katılımcıların yüzde 83'ü ise beş yıl sonra altının toplam rezervler içindeki payının bugüne kıyasla daha yüksek olacağını öngörüyor.
ALTIN DEPOLAMADA TERCİHLER DEĞİŞİYOR
Anket, merkez bankalarının altın saklama stratejilerinde de değişim yaşandığını ortaya koydu.
Katılımcıların:
- Yüzde 9'u son bir yılda yurt içindeki depolama kapasitesini artırdı.
- Yüzde 10'u yurt dışındaki depolama noktalarını çeşitlendirdi.
Altın saklama tercihlerinde İngiltere Merkez Bankası liderliğini korudu. Katılımcıların yüzde 57'si bu kurumu tercih edilen kasa noktası olarak gösterdi.
Buna karşılık İsviçre Ulusal Bankası'nın tercih edilme oranı yüzde 12'den yüzde 6'ya geriledi. Bu düşüş, merkez bankalarının rezerv güvenliği ve çeşitlendirme politikalarında yeni arayışlara yöneldiğine işaret ediyor.