Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyalini verdi! Merkez bankalarının altın rezervinde tarihi rekor

Özellikle gelişmekte olan ülke merkez bankaları açısından jeopolitik risklere karşı koruma sağlama özelliği ön plana çıkıyor. Ankette bu gerekçeyi öne çıkaranların oranı yüzde 85 olarak kaydedildi.

Merkez bankaları için altının cazibesini artıran başlıca unsurlar arasında kriz dönemlerindeki dayanıklılığı, uzun vadeli değer koruma özelliği ve portföy çeşitlendirmesine katkısı bulunuyor.

Katılımcıların yüzde 74'ü, önümüzdeki beş yıl içinde ABD dolarının küresel rezervler içerisindeki payının azalacağını düşünüyor. Bu beklenti, son dönemde sıkça gündeme gelen "dolarsızlaşma" eğiliminin merkez bankaları nezdinde de karşılık bulduğunu gösteriyor.

Anket sonuçları, rezerv yöneticilerinin dolar konusunda daha temkinli bir tablo çizdiğini ortaya koydu.

SON DÖRT YILDA BİRİKİM İKİ KATINA ÇIKTI

Merkez bankalarının altın talebindeki artış rakamlara da yansıdı.

Araştırmaya göre son dört yılda merkez bankaları yıllık ortalama 1.000 ton altın satın aldı. Önceki on yıllık dönemde bu ortalama yaklaşık 500 ton seviyesindeydi.

Katılımcıların yüzde 83'ü ise beş yıl sonra altının toplam rezervler içindeki payının bugüne kıyasla daha yüksek olacağını öngörüyor.

ALTIN DEPOLAMADA TERCİHLER DEĞİŞİYOR

Anket, merkez bankalarının altın saklama stratejilerinde de değişim yaşandığını ortaya koydu.

Katılımcıların:

Yüzde 9'u son bir yılda yurt içindeki depolama kapasitesini artırdı.

Yüzde 10'u yurt dışındaki depolama noktalarını çeşitlendirdi.

Altın saklama tercihlerinde İngiltere Merkez Bankası liderliğini korudu. Katılımcıların yüzde 57'si bu kurumu tercih edilen kasa noktası olarak gösterdi.

Buna karşılık İsviçre Ulusal Bankası'nın tercih edilme oranı yüzde 12'den yüzde 6'ya geriledi. Bu düşüş, merkez bankalarının rezerv güvenliği ve çeşitlendirme politikalarında yeni arayışlara yöneldiğine işaret ediyor.

Ezgi Polat Takvim.com.tr Ekonomi