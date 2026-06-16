Devletten barınma sorununa 4 büyük çözüm: Sosyal konut, kentsel dönüşüm, TOKİ satışı ve kiralık ev projesi

1.5 milyon riskli konut bulunan İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları 'Yarısı Bizden' kampanyası ile önemli oranda hızlandı. Her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Böylece her bir konut için 1 milyon 875 bin TL'lik destek sağlanıyor. Dükkânı/işyeri için de 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi veriliyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. İstanbul'un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabiliyor. Yarısı Bizden kampanyası kapsamında 92 bin konut ve işyerinin dönüşümü tamamlandı, 233 bini de devam ediyor. Kentsel dönüşümle ev ve işyerlerini yenilemek isteyen İstanbullulara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' kapsamında dönüşüm kredisi de veriliyor. Proje kapsamında; ilk yıl ödemesiz, 180 ay vade, 0.69 faiz oranıyla, 3 milyon TL'ye kadar finansman imkânı sunuluyor. Kredi için tapu üzerinde ipotek, haciz veya şerh bulunmaması gerekiyor. Hane geliri de taksitin en az yüzde 70'ini karşılamalı.