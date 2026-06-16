Devletten barınma sorununa 4 büyük çözüm: Sosyal konut, kentsel dönüşüm, TOKİ satışı ve kiralık ev projesi
Hükümet vatandaşın barınma sorununu çözmek için seferberlik başlattı. Sosyal konut projesi, kurasız kampanya, kiralık konut fırsatıyla yüksek faiz nedeniyle ev alamayan ve kiralarla boğuşan vatandaşın sorununun çözülmesi hedefleniyor.
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- Hükümet, 81 ilde konut ve kira fiyatlarını dengelemek için projeler geliştiriyor.
- 500 bin sosyal konut için kuralar çekildi ve inşaatlar başladı, tamamı 2028'de bitirilecek.
- İstanbul'da kentsel dönüşüm 'Yarısı Bizden' kampanyası ile hızlandı, 92 bin konut tamamlandı.
- TOKİ, 64 ilde 20 bin konutu kurasız satışa sundu, satışlar 17 Temmuz'a kadar sürecek.
- İstanbul'da sosyal kiralık konut projesi kapsamında 15 bin konut inşa ediliyor.
Hükümet vatandaşın barınma sorununu çözmek için birbiri ardına projeler üretiyor. 11 ilde inşa edilen 455 bin deprem konutunun ardından, başta İstanbul olmak üzere 81 ilde konut ve kira fiyatlarını dengeleyecek adımlar atıldı. Hedef deprem bölgesi dahil 1 milyon yeni konutla konuta erişimi kolaylaştırmak. Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre işte o projeler...
500 BİN SOSYAL KONUT HAMLESİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği kapsamında açıklanan 500 bin sosyal konut için kuralar çekildi, hak sahipleri belirlendi ve inşaatlar başladı. 81 ilde inşa edilecek projeler arzı önemli oranda destekleyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk konutları 2027 yılının mart ayı itibarıyla teslim etmeye başlayacaklarını, 500 bin konutun tamamını da 2028'de tamamlayacaklarını dile getirdi. Hükümet, sosyal konut projeleri ile yüzde 57'ye gerileyen ev sahipliği oranını yüzde 65-70'lere çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca konut arzını artırarak piyasadaki fiyat baskısının hafifletilmesi planlanıyor.
500 BİN SOSYAL KONUT HAMLESİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği kapsamında açıklanan 500 bin sosyal konut için kuralar çekildi, hak sahipleri belirlendi ve inşaatlar başladı. 81 ilde inşa edilecek projeler arzı önemli oranda destekleyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk konutları 2027 yılının mart ayı itibarıyla teslim etmeye başlayacaklarını, 500 bin konutun tamamını da 2028'de tamamlayacaklarını dile getirdi. Hükümet, sosyal konut projeleri ile yüzde 57'ye gerileyen ev sahipliği oranını yüzde 65-70'lere çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca konut arzını artırarak piyasadaki fiyat baskısının hafifletilmesi planlanıyor.
DÖNÜŞÜME TAM GAZ DESTEK
1.5 milyon riskli konut bulunan İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları 'Yarısı Bizden' kampanyası ile önemli oranda hızlandı. Her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Böylece her bir konut için 1 milyon 875 bin TL'lik destek sağlanıyor. Dükkânı/işyeri için de 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi veriliyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. İstanbul'un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabiliyor. Yarısı Bizden kampanyası kapsamında 92 bin konut ve işyerinin dönüşümü tamamlandı, 233 bini de devam ediyor. Kentsel dönüşümle ev ve işyerlerini yenilemek isteyen İstanbullulara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' kapsamında dönüşüm kredisi de veriliyor. Proje kapsamında; ilk yıl ödemesiz, 180 ay vade, 0.69 faiz oranıyla, 3 milyon TL'ye kadar finansman imkânı sunuluyor. Kredi için tapu üzerinde ipotek, haciz veya şerh bulunmaması gerekiyor. Hane geliri de taksitin en az yüzde 70'ini karşılamalı.
ORTA GELİRLİYE 20 BİN KONUT
TOKİ, 64 ilde 20 bin konutu kurasız satışa sundu. Kampanyadan TC vatandaşı olan, kendi ve eşin üzerine ev olmayanlar faydalanacak. Fiyatlar 2.1 milyon liradan başlıyor. Vatandaşa 3 ödeme seçeneği sunuldu. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim var. Yüzde 50 peşin ödeyene yine yüzde 8 indirim ve 72 ay vade uygulanıyor.
Eğer yüzde 50 peşinatın yarısı hemen yarısı 1 yıl sonra ödenirse de 60 ay vade imkânı sunuluyor. Bu kampanyada sosyal konuttaki gibi kura ve başvuru süreci yok. Satışlar 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleşecek.
KİRALIK SOSYAL KONUT FIRSATI
Türkiye'de ilk kez uygulanacak 'sosyal kiralık konut' projesinde ilk adres İstanbul olarak belirlendi. Hem kira sorununun en derin yaşandığı il olması hem de kentsel dönüşümü hızlandırma hedefi megakenti öncelikli hale getirdi. Proje kapsamında Avrupa ve Anadolu yakasında 15 bin konut inşa ediliyor. Bu evlerde yaşamak isteyen dar gelirli vatandaşlar açıklanacak tarihlerde önce başvuru yapacak, sonra kura ile hak sahibi olabilecek. İlk evler eylülde teslim edilecek. Vatandaş piyasa rayicinin yarı fiyatına 3 yıl süreyle devletin kiracısı olacak.
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi