1 milyon TL'ye 194 bin lira net kazanç: Bankaların mevduat faiz oranları ne kadar oldu?

Özellikle şubeler aracılığıyla yapılan işlemlerde, ilan edilen oranların üzerinde 1 ila 2 puanlık ek faiz teklifleri alınabildiği ifade ediliyor. Bu nedenle yatırımcıların farklı bankalardan teklif alarak karşılaştırma yapması öneriliyor.

Bankalar, kredi hacmini büyütebilmek için mevduat toplamaya odaklanıyor.

MEVDUATLAR 1,2 MİLYON LİRAYA KADAR GÜVENCE ALTINDA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından uygulanan mevduat sigortası kapsamında belirli tutara kadar birikimler güvence altında bulunuyor.

Yürürlükteki düzenlemeye göre, Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların yurt içi şubelerinde bulunan Türk lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduat hesaplarının anapara ve faiz toplamının 1 milyon 200 bin liraya kadar olan bölümü sigorta kapsamında yer alıyor.

Bu güvence, resmi kuruluşlar ile finansal kuruluşlara ait hesaplar dışında kalan tasarruf sahiplerini kapsıyor.

YATIRIMCILAR FAİZ ORANLARINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Enflasyonla mücadele sürecinde yüksek seyreden faiz oranları, mevduatı yeniden öne çıkan yatırım araçlarından biri haline getirdi. Uzmanlar, faiz getirilerinin yanı sıra vade süresi, stopaj oranları ve bankaların sunduğu ek avantajların da yatırım kararında dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Ezgi Polat Takvim.com.tr Ekonomi