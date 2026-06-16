TOKİ açık satış kampanyası başladı: 64 ilde 20 bin konuta yoğun talep
64 ilde 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyası ilk gününde büyük ilgi gördü. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankalara koştu. Şubelerde yoğunluk yaşandı...
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- TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konutu kapsayan kampanyasında satışlar başladı.
- Kampanya büyük ilgi gördü ve Ziraat Bankası ile Halkbank şubelerinde yoğunluk yaşandı.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyanın konuta erişimi kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.
- Kampanya kapsamında 2.1 milyon liradan başlayan fiyatlarla üç farklı ödeme planı sunuluyor.
- Açık Satış Kampanyası'nda gelir sınırı veya ikamet şartı bulunmuyor, 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşları başvurabiliyor.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın 64 ilde 20 bin konutu kapsayan kampanyasında satışlar dün başladı.
Kampanya ilk gününden büyük ilgi gördü. Ev sahibi olmak isteyen pek çok vatandaş bankalar açılmadan sıraya girdi. Satış sürecini yürüten Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinde yoğunluk yaşandı.
KURUM: HAYIRLI OLSUN
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirilen yeni kampanyanın başladığını belirterek, "64 şehrimizde 20 bin TOKİ konutunu, uygun ödeme koşulları ile kurasız satışa sunuyoruz. Ev sahibi olacak ailelerimize yeni yuvaları şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
UZUN VADE MEMNUN ETTİ
TOKİ konutları için Ankara'dan başvuru yapan Yeter Kösek, projenin sunduğu uzun vadeli ödeme seçeneğinin ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Bülent Akkan da başvurusuna ilişkin "Bedelin yarısını peşin ödedim. 2 milyon 600 bin lira yatırdım, kalanını ise 72 ay taksitle ödeyeceğim. Aylık 35 bin lira taksit ödeyeceğiz. Daha önce gelip araştırma yapmıştım. Örnek daireyi gezip seçtim. Burada da parayı yatırıp satın aldım" diye konuştu. Kampanyadan yararlanmak için banka şubesine gelen Ahmet Aktaş ise Saraycık'taki TOKİ konutları için başvuru yaptığını, yoğunluk nedeniyle sıra beklediğini kaydetti.
Aktaş, konutu, yarısı peşin, kalan kısmı taksitli şekilde almayı planladığını aktararak, "72 ay vadeli seçeneği düşünüyorum" ifadesini kullandı.
ÖNCE BAŞVURAN ALIYOR
Evlerin fiyatları 2.1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlıyor. Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuluyor. Bankalara giden vatandaşlar, "başvuru önceliğine göre", yani ilk başvuranın avantajlı olacağı şekilde, beğendikleri, bütçelerine uygun konutun satın alma işlemlerini tamamlıyor. Açık Satış Kampanyası'nda gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabiliyor. Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılıyor. Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip peşinatlarını yatırarak doğrudan satış sözleşmesini imzalayabiliyor.