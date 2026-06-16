TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konutu kapsayan kampanyasında satışlar başladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.) KURUM: HAYIRLI OLSUN Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirilen yeni kampanyanın başladığını belirterek, "64 şehrimizde 20 bin TOKİ konutunu, uygun ödeme koşulları ile kurasız satışa sunuyoruz. Ev sahibi olacak ailelerimize yeni yuvaları şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.





UZUN VADE MEMNUN ETTİ



TOKİ konutları için Ankara'dan başvuru yapan Yeter Kösek, projenin sunduğu uzun vadeli ödeme seçeneğinin ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Bülent Akkan da başvurusuna ilişkin "Bedelin yarısını peşin ödedim. 2 milyon 600 bin lira yatırdım, kalanını ise 72 ay taksitle ödeyeceğim. Aylık 35 bin lira taksit ödeyeceğiz. Daha önce gelip araştırma yapmıştım. Örnek daireyi gezip seçtim. Burada da parayı yatırıp satın aldım" diye konuştu. Kampanyadan yararlanmak için banka şubesine gelen Ahmet Aktaş ise Saraycık'taki TOKİ konutları için başvuru yaptığını, yoğunluk nedeniyle sıra beklediğini kaydetti.

Aktaş, konutu, yarısı peşin, kalan kısmı taksitli şekilde almayı planladığını aktararak, "72 ay vadeli seçeneği düşünüyorum" ifadesini kullandı.