ETİD Başkanı Çevikoğlu açıkladı: Babalar Günü ve yaz sezonu e-ticareti uçuracak
Babalar Günü ve yaz hazırlıklarıyla bu ay e-ticarette 450 milyar liralık hacim bekleniyor. ETİD Başkanı Çevikoğlu, 'Hem sipariş adetlerinde hem satış hacminde geçen yılın üzerinde performans bekliyoruz' dedi.
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Babalar Günü alışverişi, okulların kapanması ve yaz hazırlıklarıyla haziran ayında e-ticaret hacminin 450 milyar lira seviyesine ulaşması öngörülüyor.
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Babalar Günü'nün, e-ticaret sektöründe yılın en yüksek işlem hacmine ulaşılan dönemlerinden biri olarak öne çıktığını belirterek, "Özellikle öncesindeki son iki haftada sipariş adetleri ve satış hacminde belirgin ivme gözlemliyoruz" dedi.
SPOR VE ELEKTRONİK GÖZDE
Bu dönemde spor ve outdoor kategorisinde yüzde 70'e, elektronik kategorisinde ise yüzde 40'a varan satış artışları yaşandığını aktaran Çevikoğlu, "Giyim, aksesuar, kişisel bakım ve otomotiv aksesuarları da bu hareketliliği destekleyen başlıca kategoriler arasında yer alıyor.
Dijital alışveriş alışkanlıklarının güçlenmesi ve kampanyaların etkisiyle birlikte Babalar Günü döneminde sipariş adetlerinde ve toplam satış hacminde geçen yılın üzerinde bir performans bekliyoruz" diye konuştu.
İŞTE GÖZDE HEDİYELER
Çevikoğlu, Babalar Günü alışverişlerinde teknoloji ve yaşam tarzı odaklı ürünlerin öne çıktığını kaydederek, şunları söyledi: "Akıllı saatler, kulaklıklar, oyun konsolları, fotoğraf makineleri, cep telefonu aksesuarları, kişisel bakım ürünleri, parfüm, cüzdan ve giyim ürünleri en çok tercih edilen hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Kahve ekipmanları, otomotiv aksesuarları ve kişiselleştirilmiş hediyeler de öne çıkan ürün grupları arasında. Bu ay toplam e-ticaret hacminin 450 milyar lira seviyelerine ulaşmasını öngörüyoruz."
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Babalar Günü'nün, e-ticaret sektöründe yılın en yüksek işlem hacmine ulaşılan dönemlerinden biri olarak öne çıktığını belirterek, "Özellikle öncesindeki son iki haftada sipariş adetleri ve satış hacminde belirgin ivme gözlemliyoruz" dedi.
SPOR VE ELEKTRONİK GÖZDE
Bu dönemde spor ve outdoor kategorisinde yüzde 70'e, elektronik kategorisinde ise yüzde 40'a varan satış artışları yaşandığını aktaran Çevikoğlu, "Giyim, aksesuar, kişisel bakım ve otomotiv aksesuarları da bu hareketliliği destekleyen başlıca kategoriler arasında yer alıyor.
Dijital alışveriş alışkanlıklarının güçlenmesi ve kampanyaların etkisiyle birlikte Babalar Günü döneminde sipariş adetlerinde ve toplam satış hacminde geçen yılın üzerinde bir performans bekliyoruz" diye konuştu.
İŞTE GÖZDE HEDİYELER
Çevikoğlu, Babalar Günü alışverişlerinde teknoloji ve yaşam tarzı odaklı ürünlerin öne çıktığını kaydederek, şunları söyledi: "Akıllı saatler, kulaklıklar, oyun konsolları, fotoğraf makineleri, cep telefonu aksesuarları, kişisel bakım ürünleri, parfüm, cüzdan ve giyim ürünleri en çok tercih edilen hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Kahve ekipmanları, otomotiv aksesuarları ve kişiselleştirilmiş hediyeler de öne çıkan ürün grupları arasında. Bu ay toplam e-ticaret hacminin 450 milyar lira seviyelerine ulaşmasını öngörüyoruz."
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi