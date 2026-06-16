ETİD Başkanı Çevikoğlu açıkladı: Babalar Günü ve yaz sezonu e-ticareti uçuracak

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Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi

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Babalar Günü alışverişi, okulların kapanması ve yaz hazırlıklarıyla haziran ayında e-ticaret hacminin 450 milyar lira seviyesine ulaşması öngörülüyor.Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Babalar Günü'nün, e-ticaret sektöründe yılın en yüksek işlem hacmine ulaşılan dönemlerinden biri olarak öne çıktığını belirterek, "Özellikle öncesindeki son iki haftada sipariş adetleri ve satış hacminde belirgin ivme gözlemliyoruz" dedi.Bu dönemde spor ve outdoor kategorisinde yüzde 70'e, elektronik kategorisinde ise yüzde 40'a varan satış artışları yaşandığını aktaran Çevikoğlu, "" diye konuştu.Çevikoğlu, Babalar Günü alışverişlerinde teknoloji ve yaşam tarzı odaklı ürünlerin öne çıktığını kaydederek, şunları söyledi: "