Sosyal medyadan ev satan yandı: Ticaret Bakanlığı'ndan META'ya 5 milyon TL Ceza
Ticaret Bakanlığı, emlak ve otomotiv sektöründe sahteciliği önlemek amacıyla hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni (EİDS) baypas ederek Instagram, Facebook ve WhatsApp üzerinden kimliksiz/yetkisiz taşınmaz ve taşıt ilanı yayımlanmasına göz yuman META şirketine, vatandaşların dolandırılmasını engellemek ve vergi kaybının önüne geçmek amacıyla 5 milyon TL idari para cezası kesti.
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- Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) aykırı ilanlar nedeniyle META Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'ne 5 milyon TL ceza kesti.
- Emlak sektöründe şeffaflığı artırmak amacıyla 15 Şubat'ta EİDS uygulaması devreye girdi ve kimlik, yetki doğrulaması zorunlu hale getirildi.
- EİDS sonrasında, yetkisiz kişiler ilanlarını Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarına taşımaya başladı.
- Bu durum, doğrulanmamış ilanlar nedeniyle vatandaşların mağdur olmasına ve vergi kaybına yol açtı.
- Ticaret Bakanlığı, EİDS doğrulaması yapılmış ilanların sosyal medya platformlarında paylaşılmasını ve diğer ilanlardan kaçınılmasını önerdi.
Emlak ilanlarında sahteciliği önlemek amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sonrası dolandırıcılar bu kez sosyal medya platformlarına yönelince mağduriyet arttı. Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta EİDS'ye aykırı şekilde yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanları için söz konusu platformları işleten META Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'ne 5 milyon TL idari para cezası kesti.
15 ŞUBAT'TA DEVREYE GİRMİŞTİ
Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe şeffaflığı artırmak ve sahte ilanların önüne geçmek amacıyla 15 Şubat'ta EİDS uygulamasını başlamıştı. O tarihten sonra ilan verilmesi için kurulan EİDS üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması, tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu olmuştu.
İnternet ortamında faaliyet gösteren ilan platformları EİDS'e entegre edilerek bu platformlarda yayımlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulamalarını zorunlu olarak yapmıştı. EİDS'den yapılan yetki doğrulaması uygulaması ile ilanlar, sadece taşınmaz veya taşıt sahibi, bu kişilerin birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile e-Devlet'ten yetkilendirilen belgeli emlak ve galerilerce verilebiliyor.
SOSYAL MEDYAYA KAYDI
EİDS sisteminin getirilmesinin ardından birçok yetkisiz kişi ilanlarını Instagram, Facebook ve WhatsApp üzerinden yapmaya başlamıştı.
Doğrulanmamış ilanlar bir süre sonra hem birçok vatandaşın mağdur olmasına hem de vergi kaybına yol açmıştı. EİDS ile birlikte ilan siteleri ile tapu beyanları arasında doğrudan bağlantı var. Bu durum, resmi ilan vermeyi aynı zamanda vergi denetimiyle eş anlamlı hale getiriyor. Örneğin ilanda 10 milyon olan bir ev tapuda 3 milyon olarak gösterilemiyor. Bu nedenle bazı emlak danışmanları ve mülk sahipleri satış süreçlerini kapalı ağlara taşıyordu. Ticaret Bakanlığı da EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayınlanan ilanlar hakkında gerekli idari yaptırımları uygulamaya başlamıştı.
BAKANLIK NE DEDİ?
Bakanlık açıklamasında, emlak/galeri işletmelerinin de idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için bu platformlarda yalnızca EİDS doğrulaması yapılmış ilanlarının linkini paylaşmaları, bunun haricinde ilan mahiyetinde herhangi bir paylaşım yapmamaları gerektiği ifade edildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımız gerçekte var olmayan taşınmaz/taşıtın pazarlanması, taşınmaz/taşıtın yetkili kişiler dışındaki kişilerce pazarlanması, kapora dolandırıcılığı gibi çeşitli dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşmaması ve mağduriyetler yaşamaması adına sosyal medya uygulamalarında yer alan doğrulanmamış ilanlara itibar etmemeli" denildi.
Haber: Barış Şimşek
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi