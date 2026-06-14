Sosyal medyadan ev satan yandı: Ticaret Bakanlığı'ndan META'ya 5 milyon TL Ceza

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe şeffaflığı artırmak ve sahte ilanların önüne geçmek amacıyla 15 Şubat'ta EİDS uygulamasını başlamıştı. O tarihten sonra ilan verilmesi için kurulan EİDS üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması, tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu olmuştu.İnternet ortamında faaliyet gösteren ilan platformları EİDS'e entegre edilerek bu platformlarda yayımlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulamalarını zorunlu olarak yapmıştı. EİDS'den yapılan yetki doğrulaması uygulaması ile ilanlar, sadece taşınmaz veya taşıt sahibi, bu kişilerin birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile e-Devlet'ten yetkilendirilen belgeli emlak ve galerilerce verilebiliyor.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi

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EİDS sisteminin getirilmesinin ardından birçok yetkisiz kişi ilanlarını Instagram, Facebook ve WhatsApp üzerinden yapmaya başlamıştı.Doğrulanmamış ilanlar bir süre sonra hem birçok vatandaşın mağdur olmasına hem de vergi kaybına yol açmıştı. EİDS ile birlikte ilan siteleri ile tapu beyanları arasında doğrudan bağlantı var. Bu durum, resmi ilan vermeyi aynı zamanda vergi denetimiyle eş anlamlı hale getiriyor. Örneğin ilanda 10 milyon olan bir ev tapuda 3 milyon olarak gösterilemiyor. Bu nedenle bazı emlak danışmanları ve mülk sahipleri satış süreçlerini kapalı ağlara taşıyordu. Ticaret Bakanlığı da EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayınlanan ilanlar hakkında gerekli idari yaptırımları uygulamaya başlamıştı.Bakanlık açıklamasında, emlak/galeri işletmelerinin de idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için bu platformlarda yalnızca EİDS doğrulaması yapılmış ilanlarının linkini paylaşmaları, bunun haricinde ilan mahiyetinde herhangi bir paylaşım yapmamaları gerektiği ifade edildi.Açıklamada, "denildi.