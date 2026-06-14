Piyasalarda Trump ve Fed kasırgası! Altın, petrol ve gümüşte dengeler değişti
ABD enflasyon verilerinin ardından Fed'in faiz indirim beklentileri ötelenirken emtia piyasalarında hareketli günler yaşanıyor. Trump'ın diplomatik adımlarıyla Brent petrol yüzde 6,5 değer kaybetti, kuraklık endişeleri ise tarım emtiasını uçurdu. Değerli metaller, baz metaller ve enerji piyasasından haftalık çarpıcı analiz.
Hızlı Özet Göster
- ABD ile İran arasındaki olası anlaşma haberleri enerji piyasalarındaki risk algısını azalttı ancak fiyatlarda dalgalanma sürdü.
- ABD enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikası beklentileri yatırımcıların odağında yer aldı, faiz indirimi beklentileri zayıfladı.
- Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıların durdurulduğunu açıklaması enerji arzı endişelerini kısmen hafifletti, ancak İran'ın temkinli açıklamaları belirsizliği sürdürdü.
- Değerli metallerde Fed'in sıkı para politikası beklentileri altın ve platin üzerinde baskı yaratırken, gümüş ve paladyum daha güçlü performans gösterdi.
- Tarım emtialarında kuraklık ve ABD Tarım Bakanlığının üretim projeksiyonları fiyatlamalarda etkili oldu, özellikle buğday arz endişeleri arttı.
Emtia piyasaları haftayı, Orta Doğu'daki gelişmeler ile ABD'den gelen enflasyon verilerinin etkisi altında tamamladı. ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik haber akışı enerji piyasalarındaki risk algısını azaltırken, anlaşmanın henüz kesinleşmemesi fiyatlarda dalgalanmanın sürmesine neden oldu.
Aynı dönemde açıklanan ABD enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler de yatırımcıların odağında yer aldı. Piyasalarda, Fed'in kısa vadede faiz indirimine gitmeyeceği yönündeki beklentiler güç kazandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıların durdurulduğunu ve diplomatik süreçte ilerleme kaydedildiğini açıklaması enerji arzına ilişkin endişeleri kısmen hafifletti. Ancak İran tarafından gelen temkinli açıklamalar, piyasalarda kalıcı bir rahatlama oluşmasını engelledi.
ABD ENFLASYONU FAİZ BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Mayıs ayında ABD'de tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 4,2 arttı. Çekirdek enflasyonun yıllık yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşmesi, fiyat baskılarının devam ettiğine işaret etti.
Üretici fiyatları tarafında da enerji maliyetlerinin etkisi hissedildi. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mayısta aylık yüzde 1,1, yıllık bazda ise yüzde 6,5 yükseldi.
Veriler sonrasında yatırımcılar, Fed'in faiz indirimlerinde aceleci davranmayacağı görüşünü fiyatlamaya başladı. Analistler, gelecek hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak mesajların emtia piyasalarının yönü açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.
Bu gelişmelerle birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftalık bazda yaklaşık 5 baz puan gerileyerek yüzde 4,49'a inerken, dolar endeksi yüzde 0,3 düşüşle 99,7 seviyesinde haftayı tamamladı.
DEĞERLİ METALLERDE AYRIŞMA YAŞANDI
Değerli metaller piyasasında karışık bir görünüm öne çıktı. Fed'in sıkı para politikası duruşunu sürdürebileceğine yönelik beklentiler altın ve platin üzerinde baskı yaratırken, gümüş ve paladyum daha güçlü performans gösterdi.
Haftalık bazda ons fiyatlarındaki değişim şöyle gerçekleşti:
- Paladyum: yüzde 4,4 artış
- Gümüş: yüzde 0,1 artış
- Platin: yüzde 3,3 düşüş
- Altın: yüzde 2,6 düşüş
Uzmanlar, altının jeopolitik risklerden destek bulmasına rağmen bu hafta yatırımcıların daha çok Fed politikalarına ve tahvil faizlerine odaklandığını belirtiyor.
Altın destekli borsa yatırım fonlarından çıkışların sürmesi ve fiziki talebin zayıf kalması da fiyatlar üzerinde baskı yaratan unsurlar arasında gösteriliyor.
BAZ METALLERDE ÇİN ETKİSİ HİSSEDİLDİ
Baz metal piyasalarında Çin ekonomisine ilişkin veriler ve arz tarafındaki gelişmeler fiyatlamalarda etkili oldu.
Çin'in işlenmemiş bakır ve bakır ürünleri ithalatı mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,3 gerilemesine rağmen, küresel arz endişeleri ve ABD'nin ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler bakır fiyatlarını destekleyen faktörler arasında yer aldı.
Haftalık bazda baz metallerde görülen değişim şöyle oldu:
- Bakır: yüzde 3,5 artış
- Çinko: yüzde 1,3 artış
- Nikel: yüzde 4 düşüş
- Kurşun: yüzde 1,9 düşüş
- Alüminyum: yüzde 1,2 düşüş
PETROL FİYATLARINDA RİSK PRİMİ GERİLEDİ
Enerji piyasalarında gözler yine Orta Doğu'daydı. Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatına ilişkin endişeler hafta içinde fiyatları desteklerken, ABD ile İran arasında anlaşmaya yaklaşıldığı yönündeki haberler risk primini aşağı çekti.
Trump'ın diplomatik süreçte ilerleme kaydedildiğine yönelik açıklamaları sonrasında Brent petrol fiyatlarında geri çekilme yaşandı. Ancak İran tarafının anlaşmanın kesinleştiğine dair iddialara mesafeli yaklaşması belirsizliği tamamen ortadan kaldırmadı.
ABD'de rafineri kullanım oranının yüzde 95,3'e yükselmesi de enerji piyasalarında takip edilen önemli gelişmeler arasında yer aldı.
Öte yandan OPEC+ grubunun temmuz ayında günlük üretimi 188 bin varil artırma kararı da piyasalarda yakından izlendi.
Haftalık bazda:
- Brent petrol yüzde 6,5 geriledi.
- Doğal gaz fiyatı yüzde 3,4 düştü.
TARIM EMTİALARINDA KURAKLIK VE ÜRETİM TAHMİNLERİ ÖNE ÇIKTI
Tarım piyasalarında ABD Tarım Bakanlığının üretim projeksiyonları ile hava koşulları fiyatlamalarda etkili oldu.
Kuraklık nedeniyle ABD'nin kışlık buğday üretim tahmini aşağı yönlü revize edilirken, özellikle Ovalar Bölgesi'nde sert kırmızı kışlık buğday üretimine ilişkin kaygılar arz endişelerini artırdı.
Mısır ve soya fasulyesinde ise üretim tahminlerinde önemli bir değişiklik yapılmaması ve Güney Amerika'daki güçlü üretim beklentileri fiyat artışlarını sınırladı.
Chicago Ticaret Borsası'nda haftalık fiyat değişimleri şöyle gerçekleşti:
- Mısır: yüzde 5,6 artış
- Soya fasulyesi: yüzde 1 artış
- Buğday: yüzde 0,9 artış
- Pirinç: yüzde 2,9 düşüş
KAKAO VE KAHVEDE YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ
Yumuşak emtialarda ise Batı Afrika kaynaklı arz endişeleri öne çıktı. Fildişi Sahili'nin yeni sezon satışlarında temkinli davranması ve El Nino'nun üretim üzerindeki etkilerine yönelik kaygılar kakao fiyatlarını destekledi.
ABD'de Intercontinental Exchange verilerine göre haftalık bazda:
- Kakao: yüzde 3,3 artış
- Kahve: yüzde 3 artış
- Şeker: yüzde 0,7 artış
- Pamuk: yüzde 1,3 düşüş
Piyasalarda önümüzdeki hafta Fed'in vereceği mesajlar ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının emtia fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.