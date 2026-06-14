Piyasalarda Trump ve Fed kasırgası! Altın, petrol ve gümüşte dengeler değişti

Tarım emtialarında kuraklık ve ABD Tarım Bakanlığının üretim projeksiyonları fiyatlamalarda etkili oldu, özellikle buğday arz endişeleri arttı.

Değerli metallerde Fed'in sıkı para politikası beklentileri altın ve platin üzerinde baskı yaratırken, gümüş ve paladyum daha güçlü performans gösterdi.

ABD ile İran arasındaki olası anlaşma haberleri enerji piyasalarındaki risk algısını azalttı ancak fiyatlarda dalgalanma sürdü.

Emtia piyasaları haftayı, Orta Doğu'daki gelişmeler ile ABD'den gelen enflasyon verilerinin etkisi altında tamamladı. ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik haber akışı enerji piyasalarındaki risk algısını azaltırken, anlaşmanın henüz kesinleşmemesi fiyatlarda dalgalanmanın sürmesine neden oldu.

Aynı dönemde açıklanan ABD enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler de yatırımcıların odağında yer aldı. Piyasalarda, Fed'in kısa vadede faiz indirimine gitmeyeceği yönündeki beklentiler güç kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıların durdurulduğunu ve diplomatik süreçte ilerleme kaydedildiğini açıklaması enerji arzına ilişkin endişeleri kısmen hafifletti. Ancak İran tarafından gelen temkinli açıklamalar, piyasalarda kalıcı bir rahatlama oluşmasını engelledi.