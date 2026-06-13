Bakanlık, vatandaşları sahte ilanlar, yetkisiz kişiler tarafından verilen ilanlar ve kapora dolandırıcılığına karşı uyardı ve doğrulanmamış ilanlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Bakanlık, internet ortamında yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanları için kimlik ve yetki doğrulamasını zorunlu hale getirdi ve ilanların EİDS doğrulama süreçlerinden geçmeden yayımlanamayacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta Elektronik İlan Doğrulama Sistemi kurallarına aykırı taşınmaz ve taşıt ilanları yayımlandığı gerekçesiyle META Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'ne toplam 5 milyon TL idari para cezası verdi.

Bakanlık, Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta EİDS kurallarına aykırı şekilde yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanları nedeniyle şirkete toplam 5 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ve taşıt ilanlarında sahtecilik, ilan kirliliği, spekülatif fiyat artışları ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla uygulamaya aldığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) aykırı paylaşımlar nedeniyle META Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi hakkında yaptırım kararı aldı.

KİMLİK VE YETKİ DOĞRULAMASI ZORUNLU

Açıklamada, internet ortamında yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanları için kimlik ve yetki doğrulamasının zorunlu hale getirildiği belirtildi. Bu kapsamda faaliyet gösteren ilan platformlarının EİDS sistemine entegre edildiği, ilanların doğrulama süreçlerinden geçirilmeden yayımlanamayacağı vurgulandı.

Bakanlık, söz konusu düzenlemenin yalnızca ilan sitelerini değil, Instagram, Facebook ve WhatsApp dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsadığının altını çizdi.