Sahte ilanlara geçit yok: Bakanlıktan META'ya 5 milyon TL ceza
Ticaret Bakanlığı, sahte ilanlar ve dolandırıcılık riskine karşı devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) aykırı paylaşımlar nedeniyle META’ya 5 milyon lira idari para cezası kesti. Bakanlık, sosyal medya platformlarında doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına karşı vatandaşları da uyardı.
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- Ticaret Bakanlığı, Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta Elektronik İlan Doğrulama Sistemi kurallarına aykırı taşınmaz ve taşıt ilanları yayımlandığı gerekçesiyle META Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'ne toplam 5 milyon TL idari para cezası verdi.
- Bakanlık, internet ortamında yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanları için kimlik ve yetki doğrulamasını zorunlu hale getirdi ve ilanların EİDS doğrulama süreçlerinden geçmeden yayımlanamayacağını açıkladı.
- Emlak ve galeri işletmelerinin sosyal medya platformlarında yalnızca EİDS doğrulaması tamamlanmış ilanların bağlantılarını paylaşmaları gerektiği bildirildi.
- Bakanlık, vatandaşları sahte ilanlar, yetkisiz kişiler tarafından verilen ilanlar ve kapora dolandırıcılığına karşı uyardı ve doğrulanmamış ilanlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.
- Ticaret Bakanlığı, EİDS kurallarına aykırı ilanların takibinin sürdürüleceğini ve idari yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ve taşıt ilanlarında sahtecilik, ilan kirliliği, spekülatif fiyat artışları ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla uygulamaya aldığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) aykırı paylaşımlar nedeniyle META Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi hakkında yaptırım kararı aldı.
Bakanlık, Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta EİDS kurallarına aykırı şekilde yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanları nedeniyle şirkete toplam 5 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.
KİMLİK VE YETKİ DOĞRULAMASI ZORUNLU
Açıklamada, internet ortamında yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanları için kimlik ve yetki doğrulamasının zorunlu hale getirildiği belirtildi. Bu kapsamda faaliyet gösteren ilan platformlarının EİDS sistemine entegre edildiği, ilanların doğrulama süreçlerinden geçirilmeden yayımlanamayacağı vurgulandı.
Bakanlık, söz konusu düzenlemenin yalnızca ilan sitelerini değil, Instagram, Facebook ve WhatsApp dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsadığının altını çizdi.
EMLAKÇI VE GALERİCİLERE UYARI
Bakanlık, emlak ve galeri işletmelerinin de yaptırımla karşılaşmaması için sosyal medya platformlarında yalnızca EİDS doğrulaması tamamlanmış ilanların bağlantılarını paylaşmaları gerektiğini bildirdi. Bunun dışında ilan niteliği taşıyan paylaşımların mevzuata aykırılık oluşturabileceği belirtildi.
VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI
Açıklamada vatandaşlara da önemli uyarılarda bulunuldu. Gerçekte var olmayan taşınmaz veya araçların pazarlanması, yetkisiz kişiler tarafından ilan verilmesi ve kapora dolandırıcılığı gibi mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında yer alan doğrulanmamış ilanlara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.
Bakanlık, EİDS kurallarına aykırı ilanların takibinin sürdürüleceğini ve gerekli idari yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.