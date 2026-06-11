Yargıtay'dan milyonlarca stajyer ve çırağı ilgilendiren emsal karar: Çıraklık dönemi emeklilik hesabına dahil edilemez

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Yargıtay, çıraklık ve stajyerlik dönemlerinin uzun vadeli sigortalılık kapsamında değerlendirilmemesi yönünde karar verdi.

Makine Kimya Endüstrisi'nde çırak olarak çalışan bir kişi, çıraklık döneminin emekliliğe sayılması için dava açtı.

İlk derece mahkemesi, çıraklık döneminin üretime yönelik olduğunu belirterek davacının talebini kabul etti.

Bölge adliye mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını doğru buldu.

Yargıtay, çıraklık dönemindeki çalışmaların öğrenim niteliği taşıdığı için sigortalılık kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

Yargıtay çıraklık ve stajyerlik dönemlerinin uzun vadeli sigortalılık kapsamında değerlendirilmesine ilişkin önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, ilk derece mahkemesinin çıraklık döneminde geçen çalışma günlerinin emeklilik hesabına dahil edilmesine yönelik hükmünü bozdu. 1987- 1989 yıllarında 16 yaşında iken Makine Kimya Endüstrisi'nde (MKE) çırak olarak çalışan bir kişi, bu dönemdeki çalışmalarının uzun vadeli sigorta kollarına tabi zorunlu sigortalılık statüsünde geçtiğini belirterek emekliliğine sayılması için iş mahkemesinde hizmet tespiti davası açtı.

Yargıtay, çıraklık ve stajyerlik dönemlerinin uzun vadeli sigortalılık kapsamında değerlendirilmesine ilişkin kararı bozdu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



MAHKEME KABUL ETTİ



Mahkeme davacının söz konusu dönemde üretime yönelik olarak çalıştığını, gün içerisindeki çalışma süresinin meslek öğrenme nitelik ve ağırlığında geçmediğini değerlendirerek, talebi kabul etti. Bölge adliye mahkemesi kararı doğru buldu. Temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 10. Hukuk Dairesine geldi. Yargıtay kararında, sigortalı konumunda geçen çalışma sürelerinin saptanmasına ilişkin davaların özel bir duyarlılıkla ve özenle yürütülmesi gerektiği belirtildi. Mahkeme davacının söz konusu dönemde üretime yönelik olarak çalıştığını, gün içerisindeki çalışma süresinin meslek öğrenme nitelik ve ağırlığında geçmediğini değerlendirerek, talebi kabul etti. Bölge adliye mahkemesi kararı doğru buldu. Temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 10. Hukuk Dairesine geldi. Yargıtay kararında, sigortalı konumunda geçen çalışma sürelerinin saptanmasına ilişkin davaların özel bir duyarlılıkla ve özenle yürütülmesi gerektiği belirtildi.