Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Fatih Karahan başkanlığında bugün saat 14.00’te toplanarak yılın dördüncü faiz kararını açıklayacak. Küresel piyasalardaki şahin duruş, jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle bir önceki toplantıda faiz indirim sürecine "tedbir" amaçlı ara vererek politika faizini yüzde 37'de sabit tutan bankanın haziran ayı hamlesi öncesinde, AA Finans anketine katılan 20 ekonomistin 17'si faizlerin sabit bırakılacağını öngörürken 3'ü ise 300 baz puanlık bir artış beklentisini dile getirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Fatih Karahan başkanlığında bugün saat 14.00'te toplanarak yılın dördüncü faiz kararını kamuoyuna duyuracak.
Nisan ayındaki son toplantısında politika faizini yüzde 37 düzeyinde sabit tutan bankanın, küresel piyasalardaki şahin duruş ve jeopolitik riskler ışığında atacağı adım yakından takip ediliyor.
KÜRESEL ŞAHİNLEŞME VE JEOPOLİTİK GERİLİMLER MASADA
Bir önceki toplantıda ABD-İsrail-İran hattındaki gerilimler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle faiz indirim sürecine "tedbir" amaçlı ara veren TCMB, küresel merkez bankalarının şahinleştiği bu dönemde dezenflasyon süreci ile iktisadi faaliyetteki yavaşlama sinyallerini dengelemeye çalışacak.
Banka, 22 Ocak 2026'da politika faizini yüzde 38'den yüzde 37'ye indirmiş, ardından gelen mart ve nisan toplantılarında ise oranı değiştirmeyerek yüzde 37'de sabit bırakmıştı.
EKONOMİSTLER NE BEKLİYOR
AA Finans'ın, TCMB'nin yapılacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
300 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENTİSİ
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 17'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 3'ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.
|Tarih
|Politika Faizi
|Açıklama
|22 Ocak 2026
|%38'den %37'ye
|100 baz puan indirim
|12 Mart 2026
|%37
|Sabit tutuldu
|22 Nisan 2026
|%37
|Sabit tutuldu
|11 Haziran 2026
|-
|Karar bekleniyor
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