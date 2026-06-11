Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

Nisan ayındaki son toplantısında politika faizini yüzde 37 düzeyinde sabit tutan bankanın, küresel piyasalardaki şahin duruş ve jeopolitik riskler ışığında atacağı adım yakından takip ediliyor.

KÜRESEL ŞAHİNLEŞME VE JEOPOLİTİK GERİLİMLER MASADA

Bir önceki toplantıda ABD-İsrail-İran hattındaki gerilimler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle faiz indirim sürecine "tedbir" amaçlı ara veren TCMB, küresel merkez bankalarının şahinleştiği bu dönemde dezenflasyon süreci ile iktisadi faaliyetteki yavaşlama sinyallerini dengelemeye çalışacak.