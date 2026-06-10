TÜİK'ten enerji karnesi: Türkiye'de en çok hangi kaynak tüketildi?

Toplam fiziksel enerji kaynaklarında enerji ürünleri yüzde 52,8 ile en büyük payı oluşturdu.

Petrol ürünleri yüzde 41,9 ile nihai enerji tüketiminde en fazla kullanılan kaynak oldu.

Nihai enerji kullanımı 5 bin 727 petajul olarak gerçekleşirken en büyük pay yüzde 32,7 ile hanehalklarına ait oldu.

İmalat sanayi yüzde 39,7 ile ekonomik faaliyetler içinde en yüksek enerji kullanım oranına sahip sektör oldu.

TÜİK verilerine göre 2024 yılında Türkiye'de toplam enerji akışları 20 bin 164 petajul olarak gerçekleşti.

Veriler, enerjinin büyük bölümünün ekonomik faaliyetlerde kullanıldığını gösterirken, imalat sanayi hem toplam enerji kullanımında hem de nihai enerji tüketiminde ilk sırada yer aldı. Nihai enerji kullanımında ise petrol ürünleri en fazla tüketilen enerji kaynağı olarak öne çıktı.

TOPLAM ENERJİ AKIŞLARI 20 BİN 164 PETAJUL OLDU

TÜİK tarafından açıklanan fiziksel enerji akış hesaplarına göre, 2024 yılında toplam enerji akışları 20 bin 164 petajul olarak gerçekleşti. Toplam fiziksel enerji kaynakları içinde enerji ürünleri yüzde 52,8 ile en büyük payı oluşturdu. Enerji artıklarının payı yüzde 36,1 olarak hesaplanırken, doğal enerji girdilerinin payı ise yüzde 11,1 seviyesinde kaldı.

Enerji akışlarının varış yeri itibarıyla dağıtımı

ENERJİNİN EN BÜYÜK KULLANICISI EKONOMİK FAALİYETLER

Fiziksel enerjinin varış yerleri incelendiğinde, 2024 yılında enerjinin yüzde 51,7'sinin ekonomik faaliyetler tarafından kullanıldığı görüldü. Hanehalklarının toplam enerji kullanımındaki payı ise yüzde 9,3 olarak hesaplandı.

Toplam enerji kullanımının ekonomik faaliyetlere dağılımı

Ekonomik faaliyetler içinde en yüksek enerji kullanım oranına sahip sektör yüzde 39,7 ile imalat sanayi oldu. Böylece sanayi sektörü, enerji tüketiminde ekonominin lokomotif alanı olmayı sürdürdü.

Ekonomik faaliyetler ve hanehalklarının nihai enerji kullanımı

NIHAI ENERJİ KULLANIMI 5 BİN 727 PETAJULA ULAŞTI

Enerji ürünlerinin nihai kullanımı 2024 yılında 5 bin 727 petajul olarak gerçekleşti. Nihai enerji kullanımında en büyük pay yüzde 32,7 ile hanehalklarına ait oldu.

Hanehalklarını yüzde 31,1 ile imalat sanayi takip ederken, ticaret, hizmetler ve ulaştırma sektörlerinin toplam payı yüzde 23,5 olarak kaydedildi.

Enerji ürünlerinin nihai kullanım oranları

PETROL ÜRÜNLERİ İLK SIRADA YER ALDI

Enerji ürünlerinin nihai kullanımında en fazla tüketilen kaynak petrol ürünleri oldu. 2024 yılında nihai enerji tüketiminin yüzde 41,9'unu petrol ürünleri oluşturdu.

Petrol ürünlerini yüzde 22,4 ile elektrik ve yüzde 22,0 ile doğal gaz izledi. Kömür ürünlerinin payı yüzde 7,7 olurken, ısının payı yüzde 4,6, diğer enerji ürünlerinin payı ise yüzde 1,4 olarak hesaplandı.

TÜİK verileri, Türkiye'de enerji tüketiminin ağırlıklı olarak ekonomik faaliyetler ve sanayi sektörü tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyarken, petrol ürünlerinin enerji sepetindeki baskın konumunu koruduğunu gösterdi.

(TÜİK, Takvim foto arşiv)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi