Devletten yapay zeka ve gelir garantili yeni besicilik modeli: 108 bin hayvan dağıtılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılıkta riskleri sıfırlayacak 'Gelir Garantili Besicilik Projesi'ni başlattı. İlk etapta 3 bin 600 üreticiye alım garantili 108 bin baş hayvan dağıtılacak. Yapay zeka destekli sensörlerin de kullanılacağı projede, 200 baş altı küçük işletmelere öncelik verilecek ve kilogram başına 110 TL avantaj sağlanacak.
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- Tarım ve Orman Bakanlığı, Gelir Garantili Besicilik Projesi'ni hayata geçirerek üreticilere besilik hayvan sağlama ve alım garantisi sunacak.
- Proje kapsamında yıl sonuna kadar 108 bin baş besilik hayvan dağıtılması ve 3 bin 600 üreticinin programa dahil edilmesi planlanıyor.
- Et ve Süt Kurumu, temin ettiği besilik hayvanları üreticilere teslim edecek ve besi süreci sonunda geri satın alacak.
- Proje, hayvancılıkta dijital teknolojilerin kullanımını artırarak yapay zeka destekli sistemlerle hayvanların gelişim süreçlerini takip etmeyi amaçlıyor.
- Küçük ölçekli işletmelere öncelik verilerek, kırsal bölgelerde üretimin sürdürülmesi ve ekonomik canlılığın korunması hedefleniyor.
Hayvancılık sektöründe uzun yıllardır üreticilerin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biri olan gelir belirsizliğine karşı yeni bir uygulama devreye alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Gelir Garantili Besicilik Projesi kapsamında üreticilere besilik hayvan sağlanırken, yetiştirilen hayvanlar için alım garantisi de verilecek.
Sabah'ta yer alan habere göre, ilk etapta 3 bin 600 üreticinin dahil olduğu program kapsamında yıl sonuna kadar toplam 108 bin baş besilik hayvanın dağıtılması planlanıyor. Uygulama, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir güvence olarak değerlendiriliyor.
ÜRETİCİ SATIŞ FİYATINI ÖNCEDEN BİLECEK
Hayvancılık faaliyetlerinde maliyetler büyük ölçüde önceden hesaplanabilirken, satış dönemindeki piyasa koşulları çoğu zaman üreticiler açısından önemli risk oluşturuyor. Özellikle son yıllarda yaşanan maliyet artışları ve fiyat dalgalanmaları nedeniyle birçok işletme üretimden çekilmek zorunda kaldı.
Yeni modelle birlikte bu riskin azaltılması hedefleniyor. Program kapsamında Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilen besilik hayvanlar üreticilere teslim edilecek. Besi sürecinin tamamlanmasının ardından aynı kurum, önceden belirlenen şartlar çerçevesinde hayvanları geri satın alacak.
Sektör temsilcileri, uygulamanın hayvancılıkta sözleşmeli üretim anlayışının daha kapsamlı bir versiyonu olarak öne çıktığını belirtiyor.
108 BİN BAŞLIK DESTEK PROGRAMI
Programın ölçeği de sektörün dikkatini çeken başlıklar arasında yer alıyor. Bakanlık verilerine göre uygulama kapsamında binlerce üretici sisteme dahil edilirken toplam 108 bin baş besilik hayvanın dağıtılması hedefleniyor.
Üreticilere sağlanacak ekonomik avantajlar ise şu şekilde sıralanıyor:
- 3 bin 600 üretici programa dahil edildi.
- Yıl sonuna kadar 108 bin baş hayvan dağıtılacak.
- Kilogram başına yaklaşık 110 lira avantaj sağlanacak.
- Bazı hesaplamalara göre maliyet avantajı yüzde 25'i aşabilecek.
Uzmanlar, özellikle finansmana erişimin zorlaştığı mevcut ekonomik ortamda uygulamanın işletmelerin nakit akışına önemli katkı sunacağını ifade ediyor.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ HAYVANCILIK DÖNEMİ
Projeyle birlikte hayvancılıkta dijital teknolojilerin kullanımının da artırılması planlanıyor. Bakanlığın üzerinde çalıştığı yeni sistemlerde hayvanların gelişim süreçleri sensörler aracılığıyla takip edilecek.
Bu kapsamda;
- Yem tüketimi,
- Kilo artışı,
- Hareketlilik düzeyi,
- Sağlık verileri,
anlık olarak izlenebilecek.
Toplanan veriler yapay zeka destekli sistemlerle analiz edilerek olası sağlık sorunlarının erken tespit edilmesi amaçlanıyor. Böylece hem verim kayıplarının azaltılması hem de üretim maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.
Uluslararası uygulamalarda akıllı hayvancılık teknolojilerinin yem maliyetlerinde yüzde 10 ila 15 arasında tasarruf sağlayabildiği belirtiliyor.
KÜÇÜK İŞLETMELERE ÖNCELİK VERİLECEK
Programın dikkat çeken yönlerinden biri de aile işletmelerine yönelik pozitif yaklaşım oldu. Son yıllarda artan maliyetler nedeniyle üretimden uzaklaşan küçük ölçekli işletmelerin yeniden sisteme kazandırılması hedefleniyor.
Bu doğrultuda 200 başın altında kapasiteye sahip işletmeler öncelikli olarak değerlendirilecek. Bakanlık, kırsal bölgelerde üretimin sürdürülmesi ve ekonomik canlılığın korunması açısından aile işletmelerini stratejik önemde görüyor.
Sektör uzmanları ise uygulamanın yalnızca kırmızı et üretimini artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda kırsal kalkınmaya ve istihdama da katkı sağlayacağını değerlendiriyor.