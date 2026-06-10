Devletten yapay zeka ve gelir garantili yeni besicilik modeli: 108 bin hayvan dağıtılacak

Et ve Süt Kurumu, temin ettiği besilik hayvanları üreticilere teslim edecek ve besi süreci sonunda geri satın alacak.

Proje kapsamında yıl sonuna kadar 108 bin baş besilik hayvan dağıtılması ve 3 bin 600 üreticinin programa dahil edilmesi planlanıyor.

Hayvancılık sektöründe uzun yıllardır üreticilerin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biri olan gelir belirsizliğine karşı yeni bir uygulama devreye alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Gelir Garantili Besicilik Projesi kapsamında üreticilere besilik hayvan sağlanırken, yetiştirilen hayvanlar için alım garantisi de verilecek.

Sabah'ta yer alan habere göre, ilk etapta 3 bin 600 üreticinin dahil olduğu program kapsamında yıl sonuna kadar toplam 108 bin baş besilik hayvanın dağıtılması planlanıyor. Uygulama, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir güvence olarak değerlendiriliyor.