8 yıl sonra ilk: Avrupa Yatırım Bankası’ndan Türkiye’ye 200 milyon avro yeşil finansman desteği

"DAHA DERİN BİR ORTAKLIĞIN BAŞLANGICI"

AYB Başkan Yardımcısı Robert de Groot, finansmanın reel ekonomiye doğrudan katkı sağlayacağını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün attığımız imzalar birlikte neler başarabileceğimizi gösteriyor. Aynı zamanda bu, önümüzdeki yıllarda daha derin ve daha kalıcı bir ortaklığın da kapısını aralıyor"

De Groot ayrıca, KOBİ'lere ulaşacak finansmanın enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve yeşil istihdam alanlarını güçlendireceğini ifade etti.