8 yıl sonra ilk: Avrupa Yatırım Bankası’ndan Türkiye’ye 200 milyon avro yeşil finansman desteği
Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye’de yeşil dönüşüm yatırımlarını desteklemek amacıyla 8 yıl aradan sonra toplam 200 milyon avroluk yeni finansman paketi açıkladı. Kaynak, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve yeşil sanayi projelerine yönlendirilecek.
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- Türkiye, Avrupa Yatırım Bankası'ndan yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir sanayi yatırımları için 200 milyon avro finansman temin etti ve AYB kaynaklı finansmana 8 yıl aradan sonra yeniden erişim sağlandı.
- Finansmanın 100 milyon avrosu Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla sürdürülebilir sanayi yatırımlarına, 100 milyon avrosu Türk Eximbank üzerinden ihracatçıların yeşil finansman projelerine aktarılacak.
- Türkiye'nin 2026 yılı içinde sağladığı uygun koşullu dış finansman tutarı bu anlaşmalarla birlikte 4,9 milyar dolara yükseldi.
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği ile ilişkilerdeki pozitif ivmenin dış finansman alanında somut olarak görülmeye başlandığını belirtti.
- Kaynak, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve düşük karbonlu üretim yatırımlarının desteklenmesi için Hazine geri ödeme garantisi altında reel sektöre yönlendirilecek.
Türkiye, Avrupa Yatırım Bankası'ndan (AYB) yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir sanayi yatırımları kapsamında 200 milyon avro tutarında yeni dış finansman temin etti. Böylece Türkiye'nin AYB kaynaklı finansmana yeniden erişimi 8 yıl aradan sonra yeniden başlamış oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarına göre, Hazine geri ödeme garantisi altında sağlanan kaynak, yeşil büyüme ve çevre dostu üretim hedefleri doğrultusunda reel sektöre yönlendirilecek.
KAYNAK İKİ KURUMA AKTARILACAK
Anlaşma kapsamında 200 milyon avroluk finansmanın:
- 100 milyon avrosu Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) aracılığıyla sürdürülebilir sanayi yatırımlarına,
- 100 milyon avrosu ise Türk Eximbank üzerinden ihracatçıların yeşil finansman projelerine aktarılacak.
Kaynakla birlikte yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve düşük karbonlu üretim yatırımlarının desteklenmesi hedefleniyor.
4,9 MİLYAR DOLARLIK DIŞ FİNANSMAN HACMİ
Bu anlaşmalarla birlikte Türkiye'nin 2026 yılı içinde sağladığı uygun koşullu dış finansman tutarı 4,9 milyar dolara yükseldi. Finansman akışı özellikle iklim uyumlu yatırımlar ve sanayi dönüşüm projelerinde yoğunlaştı.
ŞİMŞEK: "DESTEK ARTARAK DEVAM EDİYOR"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Yatırım Bankası ile yürütülen iş birliğinin Türkiye'nin kalkınma önceliklerine güçlü destek sağladığını belirtti.
Şimşek, Avrupa Birliği ile ilişkilerdeki olumlu seyrin finansmana yansıdığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:
"Ülkemizin AB ile olan ilişkilerindeki pozitif ivmenin olumlu etkileri, dış finansman alanında somut olarak görülmeye başlandı. AYB, ülkemizin kalkınma önceliklerine destek vermek amacıyla uygun koşullu finansman olanaklarını 2023 yılında deprem sonrası imar çalışmaları için verilen kredi hariç olmak üzere 8 yıl aradan sonra tekrar harekete geçirdi."
"DAHA DERİN BİR ORTAKLIĞIN BAŞLANGICI"
AYB Başkan Yardımcısı Robert de Groot, finansmanın reel ekonomiye doğrudan katkı sağlayacağını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bugün attığımız imzalar birlikte neler başarabileceğimizi gösteriyor. Aynı zamanda bu, önümüzdeki yıllarda daha derin ve daha kalıcı bir ortaklığın da kapısını aralıyor"
De Groot ayrıca, KOBİ'lere ulaşacak finansmanın enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve yeşil istihdam alanlarını güçlendireceğini ifade etti.
YEŞİL DÖNÜŞÜM VE SANAYİYE DESTEK
Sağlanan finansmanın, Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda sanayi üretiminde karbon emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve ihracatçıların Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemelerine uyum sağlamasına katkı sunması bekleniyor.