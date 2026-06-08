Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran 2026 TCMB faiz beklentisi
Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı faiz kararı için gözler 11 Haziran Perşembe gününe çevrildi. Dolar, altın ve mevduat faizlerini etkileyecek karar öncesi AA Finans’ın 20 ekonomistle yaptığı anket sonuçlandı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte piyasaların kilitlendiği haziran ayı faiz beklentileri.
Hızlı Özet Göster
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı 11 Haziran'da açıklanacak.
- Ekonomistlerin büyük bölümü politika faizinde değişiklik beklemiyor.
- TCMB'nin karar metni, enflasyon ve iç talep gibi konulara ilişkin değerlendirmeler içerecek.
- AA Finans anketine katılan 20 ekonomistin 17'si faizin sabit kalacağını öngörüyor.
- Merkez Bankası'nın son toplantısında faiz oranı yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılmıştı.
Türkiye ekonomisinde piyasaların yakından takip ettiği başlıklardan biri olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için gözler yeniden Para Politikası Kurulu'na çevrildi. Döviz kurları, altın fiyatları, kredi maliyetleri ve mevduat getirileri üzerinde doğrudan etkili olan kararın, 11 Haziran'da açıklanması bekleniyor.
Yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, haziran ayı toplantısından çıkacak sonucu merakla beklerken, ekonomistlerin büyük bölümü politika faizinde değişiklik öngörmüyor.
FAİZ KARARI 11 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK
TCMB'nin yayımladığı 2026 Para Politikası Kurulu takvimine göre haziran ayı faiz kararı, 11 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.
Karar metniyle birlikte Merkez Bankası'nın enflasyon görünümüne, iç talebe ve finansal piyasalara ilişkin değerlendirmeleri de yakından izlenecek. Özellikle yılın ikinci yarısına ilişkin para politikası sinyalleri, piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine 20 ekonomist katıldı. Ankete göre uzmanların önemli bölümü politika faizinin mevcut seviyesinde korunacağını düşünüyor.
Katılımcıların beklentileri şöyle sıralandı:
- 17 ekonomist faiz oranının sabit tutulacağını öngörüyor.
- 3 ekonomist ise 300 baz puanlık artış bekliyor.
- Beklentilerin medyanı yüzde 37 seviyesinde oluştu.
Bu sonuçlar, piyasanın genel olarak haziran ayında faizlerde değişiklik beklemediğine işaret ediyor.
YIL SONU FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 35
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.
Uzmanlar, enflasyon görünümü ve küresel ekonomik gelişmelerin yılın geri kalanında para politikası kararları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini değerlendiriyor.
SON TOPLANTIDA DEĞİŞİKLİK YAPILMAMIŞTI
Merkez Bankası, nisan ayında gerçekleştirilen son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini değiştirmemiş ve oranı yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı.
Haziran toplantısında alınacak kararın ise özellikle döviz piyasaları, mevduat faizleri ve kredi maliyetleri açısından yeni yön arayışlarına ışık tutması bekleniyor.