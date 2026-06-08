Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran 2026 TCMB faiz beklentisi

TCMB'nin karar metni, enflasyon ve iç talep gibi konulara ilişkin değerlendirmeler içerecek.

Türkiye ekonomisinde piyasaların yakından takip ettiği başlıklardan biri olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için gözler yeniden Para Politikası Kurulu'na çevrildi. Döviz kurları, altın fiyatları, kredi maliyetleri ve mevduat getirileri üzerinde doğrudan etkili olan kararın, 11 Haziran'da açıklanması bekleniyor.

Yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, haziran ayı toplantısından çıkacak sonucu merakla beklerken, ekonomistlerin büyük bölümü politika faizinde değişiklik öngörmüyor.