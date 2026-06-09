Döviz mevduatlarında büyük düşüş! Yatırımcılar TL mevduat ve hisse senedine koştu

Yurtdışı yerleşiklerin TL mevduatı son 5 yılda yüzde bin 24 artarak 510,9 milyar liraya çıktı.

Yerli yatırımcının hisse senedi portföyü son 5 yılda yüzde bin 356 artarak 5,9 trilyon liraya ulaştı.

Yurtiçi yerleşiklerin TL mevduatları son 5 yılda yüzde 906 artarak 16,5 trilyon lirayı aştı ve finansal varlıklar içindeki payı yüzde 28,7'den yüzde 34,2'ye yükseldi.

Türkiye'deki finansal varlıklar mayıs sonu itibarıyla 53,8 trilyon lira ile tarihi zirveye ulaştı ve son 5 yılda yüzde 760 büyüdü.

Sabah'tan Oktay Özbakoğlu'nun haberine göre; yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılar başta TL mevduat, hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) olmak üzere tercihlerini TL'den yana kullanırken, dövize ilgide büyük düşüş gözleniyor.

Küresel ve bölgesel risklerle birlikte, iç siyasette yaşanan kısa süreli dalgalanmalara rağmen hükümetin ekonomik programdan taviz vermemesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da enflasyonla mücadeleyi sürdürmesi Türk Lirası varlıklara ilginin son yıllarda katlanarak büyümesini sağladı.

FİNANSAL VARLIKLAR ZİRVEDE

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre Türkiye'deki finansal varlıklar mayıs sonunda 53.8 trilyon lira ile tarihi zirveye çıktı. Finansal varlıklarda 5 yıllık büyüme yaklaşık yüzde 760 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları yüzde 746.5 artarak 48.4 trilyon liraya, yurtdışı yerleşiklerin varlıkları ise yüzde 895.1 artarak 5.4 trilyon liranın üzerine çıktı.

MEVDUATTA İBRE TL'YE DÖNDÜ

Mayıs sonu itibarıyla son 5 yılda yurtiçi yerleşiklerin TL mevduatları yüzde 906 oranında artarak 16.5 trilyon lirayı aştı. TL mevduatın finansal varlıklar içerisindeki payı 2021'in mayıs ayında yüzde 28.7 iken, 2026'nın aynı döneminde yüzde 34.2'ye çıktı.

Mayıs sonu itibarıyla yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları içerisinde 4.5 trilyon liralık büyüklüğe ulaşan kıymetli maden hesaplarının payı da yüzde 9.3 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile özel sektörün yurtdışında ihraç ettiği tahvillere de (eurobond) yerli yatırımcının ilgisi arttı. Yerli yatırımcının kamu eurobondları son 5 yılda yüzde 718 artarak 2.3 trilyon lirayı aşarken, özel sektör eurobondları ise yüzde bin 808 artarak 1 trilyon 985 milyara ulaştı.