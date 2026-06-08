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Haziran ayı faizsiz kredi kampanyaları belli oldu! Hangi banka kaç TL veriyor?

Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Haziran ayının gelmesiyle birlikte toplam destek tutarı 100 bin TL’ye kadar ulaştı. İşte banka banka yeni kampanyalar.

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Haziran ayı faizsiz kredi kampanyaları belli oldu! Hangi banka kaç TL veriyor?
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  • Çeşitli bankalar, kısa vadeli nakit ihtiyacı bulunan tüketicilere sıfır faizli kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap imkanları sunuyor.
  • DenizBank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Albaraka Türk, Akbank, QNB ve Türkiye Finans farklı tutarlarda faizsiz finansman seçenekleri sağlıyor.
  • Kampanyalar genellikle yeni müşterilere yönelik olup, toplam faizsiz finansman tutarı bazı bankalarda 100 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
  • Faizsiz kredi kampanyaları, tüketicilerin düşük tutarlı finansman ihtiyaçlarını ek yük oluşturmadan karşılamasına olanak tanıyor.
  • Bankalar bu kampanyalarla yeni müşteri portföyünü genişletmeyi ve dijital bankacılık kanallarına yönelimi artırmayı hedefliyor.

Kısa vadeli nakit ihtiyacı bulunan tüketiciler için hazırlanan kampanyalar kapsamında çeşitli bankalar sıfır faizli kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap imkanları sunuyor.

NTV'de yer alan habere göre, sunulan desteklerin büyük bölümü belirli vadeler ve yeni müşteri koşullarıyla sağlanırken, bazı bankalarda toplam faizsiz finansman tutarı 100 bin TL seviyesine kadar çıkıyor.

Bazı bankalarda faizsiz finansman tutarı 100 bin TL seviyesine ulaşıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)Bazı bankalarda faizsiz finansman tutarı 100 bin TL seviyesine ulaşıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

Bankaların güncel kampanyalarında kredi, nakit avans ve ek hesap seçenekleri farklı tutarlarda sunuluyor.

BankaKampanya DetayıToplam TutarVade
DenizBank65 bin TL kredi + 25 bin TL taksitli nakit avans + 10 bin TL kurtaran hesap100 bin TL3 ay
Garanti BBVAFaizsiz ihtiyaç kredisi100 bin TL'ye kadar3 ay
Türkiye İş Bankası25 bin TL taksitli nakit avans + 30 bin TL ek hesap55 bin TL3 ay
Albaraka Türk40 bin TL hoş geldin finansmanı + 60 bin TL taksitli alışveriş finansmanı100 bin TL6 ay
Akbank45 bin TL ihtiyaç kredisi + 25 bin TL taksitli nakit avans70 bin TL12 ay ve 3 ay
QNB25 bin TL kredi + 25 bin TL taksitli nakit avans50 bin TL3 ay
Türkiye Finansİhtiyaç finansmanı50 bin TL'ye kadar3 ay

Sıfır faizli kampanyalar kısa vadeli nakit ihtiyacı olanlara alternatif sunuyor.Sıfır faizli kampanyalar kısa vadeli nakit ihtiyacı olanlara alternatif sunuyor.

FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARINA İLGİ ARTIYOR

Faizsiz kredi kampanyaları, özellikle kısa süreli nakit ihtiyacı bulunan vatandaşların ilgisini çekiyor. Faiz maliyetinin bulunmaması nedeniyle tüketiciler, düşük tutarlı finansman ihtiyaçlarını ek yük oluşturmadan karşılayabiliyor.

Bankalar ise bu kampanyalar aracılığıyla yeni müşteri portföyünü genişletmeyi ve dijital bankacılık kanallarına yönelimi artırmayı hedefliyor.

Başvurular genellikle mobil bankacılık kanalları üzerinden gerçekleştiriliyor.Başvurular genellikle mobil bankacılık kanalları üzerinden gerçekleştiriliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI BANKADAN BANKAYA DEĞİŞİYOR

Faizsiz kredi kampanyalarının büyük bölümü yeni müşterilere yönelik hazırlanıyor. Kampanyalardan yararlanmak isteyenlerin ilgili bankanın mobil uygulaması üzerinden müşteri olması veya belirlenen kampanya koşullarını yerine getirmesi gerekiyor.

Başvuru öncesinde kredi tutarı, vade süresi, ödeme planı ve kampanya şartlarının dikkatle incelenmesi tavsiye ediliyor.

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