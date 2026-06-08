Haziran ayı faizsiz kredi kampanyaları belli oldu! Hangi banka kaç TL veriyor?
Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Haziran ayının gelmesiyle birlikte toplam destek tutarı 100 bin TL’ye kadar ulaştı. İşte banka banka yeni kampanyalar.
Hızlı Özet Göster
- Çeşitli bankalar, kısa vadeli nakit ihtiyacı bulunan tüketicilere sıfır faizli kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap imkanları sunuyor.
- DenizBank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Albaraka Türk, Akbank, QNB ve Türkiye Finans farklı tutarlarda faizsiz finansman seçenekleri sağlıyor.
- Kampanyalar genellikle yeni müşterilere yönelik olup, toplam faizsiz finansman tutarı bazı bankalarda 100 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
- Faizsiz kredi kampanyaları, tüketicilerin düşük tutarlı finansman ihtiyaçlarını ek yük oluşturmadan karşılamasına olanak tanıyor.
- Bankalar bu kampanyalarla yeni müşteri portföyünü genişletmeyi ve dijital bankacılık kanallarına yönelimi artırmayı hedefliyor.
Kısa vadeli nakit ihtiyacı bulunan tüketiciler için hazırlanan kampanyalar kapsamında çeşitli bankalar sıfır faizli kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap imkanları sunuyor.
NTV'de yer alan habere göre, sunulan desteklerin büyük bölümü belirli vadeler ve yeni müşteri koşullarıyla sağlanırken, bazı bankalarda toplam faizsiz finansman tutarı 100 bin TL seviyesine kadar çıkıyor.
HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?
Bankaların güncel kampanyalarında kredi, nakit avans ve ek hesap seçenekleri farklı tutarlarda sunuluyor.
|Banka
|Kampanya Detayı
|Toplam Tutar
|Vade
|DenizBank
|65 bin TL kredi + 25 bin TL taksitli nakit avans + 10 bin TL kurtaran hesap
|100 bin TL
|3 ay
|Garanti BBVA
|Faizsiz ihtiyaç kredisi
|100 bin TL'ye kadar
|3 ay
|Türkiye İş Bankası
|25 bin TL taksitli nakit avans + 30 bin TL ek hesap
|55 bin TL
|3 ay
|Albaraka Türk
|40 bin TL hoş geldin finansmanı + 60 bin TL taksitli alışveriş finansmanı
|100 bin TL
|6 ay
|Akbank
|45 bin TL ihtiyaç kredisi + 25 bin TL taksitli nakit avans
|70 bin TL
|12 ay ve 3 ay
|QNB
|25 bin TL kredi + 25 bin TL taksitli nakit avans
|50 bin TL
|3 ay
|Türkiye Finans
|İhtiyaç finansmanı
|50 bin TL'ye kadar
|3 ay
FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARINA İLGİ ARTIYOR
Faizsiz kredi kampanyaları, özellikle kısa süreli nakit ihtiyacı bulunan vatandaşların ilgisini çekiyor. Faiz maliyetinin bulunmaması nedeniyle tüketiciler, düşük tutarlı finansman ihtiyaçlarını ek yük oluşturmadan karşılayabiliyor.
Bankalar ise bu kampanyalar aracılığıyla yeni müşteri portföyünü genişletmeyi ve dijital bankacılık kanallarına yönelimi artırmayı hedefliyor.
BAŞVURU ŞARTLARI BANKADAN BANKAYA DEĞİŞİYOR
Faizsiz kredi kampanyalarının büyük bölümü yeni müşterilere yönelik hazırlanıyor. Kampanyalardan yararlanmak isteyenlerin ilgili bankanın mobil uygulaması üzerinden müşteri olması veya belirlenen kampanya koşullarını yerine getirmesi gerekiyor.
Başvuru öncesinde kredi tutarı, vade süresi, ödeme planı ve kampanya şartlarının dikkatle incelenmesi tavsiye ediliyor.