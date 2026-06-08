Haziran ayı faizsiz kredi kampanyaları belli oldu! Hangi banka kaç TL veriyor?

Bankalar bu kampanyalarla yeni müşteri portföyünü genişletmeyi ve dijital bankacılık kanallarına yönelimi artırmayı hedefliyor.

Kampanyalar genellikle yeni müşterilere yönelik olup, toplam faizsiz finansman tutarı bazı bankalarda 100 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Kısa vadeli nakit ihtiyacı bulunan tüketiciler için hazırlanan kampanyalar kapsamında çeşitli bankalar sıfır faizli kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap imkanları sunuyor.

NTV'de yer alan habere göre, sunulan desteklerin büyük bölümü belirli vadeler ve yeni müşteri koşullarıyla sağlanırken, bazı bankalarda toplam faizsiz finansman tutarı 100 bin TL seviyesine kadar çıkıyor.