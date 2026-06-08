Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: Savaşın ilave baskısı en az 5 puan

Şimşek, Türkiye'nin şu anda yaklaşık 160 milyar dolar rezervi olduğunu ve bu seviyenin şokun etkilerini yönetmek için yeterli olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD/İsrail-İran savaşının Türkiye'ye etkilerini değerlendirerek küresel petrol arzında yaşanan şokun geçmişteki tüm şoklardan daha büyük olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. ABD/İsrail-İran Savaşı'nın Türkiye'ye etkilerine dikkati çeken Şimşek, gübreden çip üretimindeki ham maddeye kadar akla gelen birçok temel ham maddenin orada üretildiğini, işlendiğini, dünyaya arz edildiğini söyledi. Bunun büyük arz şoku olduğunu dile getiren Şimşek, kimsenin de bağışıklığının olmadığına işaret etti.

Şimşek’ten rezerv mesajı: 160 milyar dolarlık tampon oluşturduk (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

"BU ŞOK ÖNGÖRÜLENDEN ÇOK DAHA UZUN SÜRDÜ"

Şimşek, küresel büyümenin olumsuz etkilendiğini, finansal koşulların sıkılaştığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Çünkü, dünyada enflasyon beklentileri yükseldi. Enflasyonun yükselmesi, enflasyon beklentilerinin bozulması finansal koşulları yani küresel faizleri etkiliyor. Bu bir. Bu da büyümeyi olumsuz etkiliyor. İkincisi bizim gibi petrol, doğalgaz ve türevlerini ithal eden ülkelerin dış dengesinde bozulma oluyor. Daha çok dış kaynağa ihtiyacınız var.

Daha çok rezerv kullanmanız lazım. Bu süreci yoğun bir şekilde takip ediyoruz. Bu şok öngörülenden çok daha uzun sürdü. Küresel petrol arzına baktığınız zaman bugünkü şokun etkilediği üretim ve sevkiyat miktarı bütün bu geçmişte yaşanan şoklardan daha büyük. Diyelim ki bugün 20 milyon varil günlük etkileniyorsa geçmişteki en büyük şok da 4,5 milyon varil etkilendi. Onun için ciddiye alıyoruz. Önemli bir şok."