Ekonomi Yönetimi Külliye'de toplandı: Reform adımları hızlandırılacak

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanarak Orta Vadeli Program kapsamındaki yapısal reformları, iş gücü piyasasını ve yatırım ortamını görüştü.

İstanbul Finans Merkezi'nde hayata geçirilen Tek Durak Ofis modeli, Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı çerçevesinde kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılacak.

Yabancı iş gücü istihdamı ve çalışma izin süreçlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik politikalar görüşüldü.

Türkiye ekonomisi 23 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürürken işsizlik oranı tek haneli seviyelerde kaldı ve bütçe dengesi program hedefleriyle uyumlu ilerledi.

Jeopolitik gelişmeler nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının enflasyon ve cari denge üzerindeki baskısını sınırlandırmak için ilgili kurumların koordinasyonuyla tedbirler uygulandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıya ekonomi yönetiminin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Görüşmelerde Orta Vadeli Program (OVP) kapsamındaki yapısal reformların mevcut durumu, iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. "MAKROEKONOMİK TEMELLER GÜÇLENDİ" Toplantı sonrası yayımlanan yazılı açıklamada, uygulanan ekonomi programı sayesinde Türkiye ekonomisinin daha dayanıklı ve rekabetçi bir yapıya kavuştuğu belirtildi. Açıklamada, Türkiye'nin çoklu küresel şoklara rağmen 23 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğü, işsizlik oranının tek haneli seviyelerde kaldığı ve bütçe dengesinin program hedefleriyle uyumlu ilerlediği ifade edildi. Jeopolitik gelişmeler nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının enflasyon ve cari denge üzerinde baskı oluşturduğu belirtilen açıklamada, bu etkilerin sınırlandırılması amacıyla gerekli tedbirlerin ilgili kurumların koordinasyonuyla uygulandığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. ( (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) "TEK DURAK OFİS" MODELİ YAYGINLAŞTIRILACAK Kurul açıklamasında, OVP 2026-2028 hedefleri doğrultusunda üretim kapasitesini artıran, rekabet gücünü yükselten ve yatırım ortamını iyileştiren reformların sürdürüldüğü vurgulandı. Sanayide dönüşüm, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji odaklı üretim ile yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, küresel yatırım rekabetinin arttığı mevcut dönemde bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesinin ve nitelikli iş gücüne erişimin kolaylaştırılmasının önemine dikkat çekildi. Bu kapsamda, "Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı" çerçevesinde İstanbul Finans Merkezi'nde hayata geçirilen "Tek Durak Ofis" modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği bildirildi.