Altın ve petrol fiyatları: 9 Haziran 2026 benzin ve altın ne kadar?
Orta Doğu'da devam eden gerilim ve bölgedeki çatışmalara ilişkin gelişmeler küresel piyasalarda fiyatlamaları etkilemeyi sürdürüyor. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik hem altın hem de akaryakıt piyasasında yakından takip ediliyor. Güvenli liman talebinin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş görülürken enerji piyasalarında dalgalanmalar devam ediyor. Peki 9 Haziran 2026 itibarıyla altın fiyatları ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları kaç TL'den satılıyor? İşte altın piyasasındaki son rakamlar ve güncel akaryakıt fiyatları...
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- Gram altın 9 Haziran 2025'te saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 6 bin 433 liradan işlem görüyor.
- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma sürecinin çok iyi ilerlediğini belirterek önümüzdeki 2 hafta içinde tam zafer ilan edebileceklerini söyledi.
- Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşılıklı saldırıların bölgesel savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in İran karşısında yalnız kalabileceği uyarısında bulundu.
- Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 azalarak 93,24 dolara gerilerken, Orta Doğu'daki gerilimin azalması etkili oldu.
- Altının onsu yüzde 0,1 değer kazancıyla 4 bin 335 dolardan alıcı buldu.
Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 433 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 6 bin 420 liradan tamamladı. Brent petrolün varili ise uluslararası vadeli piyasalarda 93,24 dolardan işlem görüyor. Dün 98,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,25 dolardan tamamladı.
ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 6 bin 433 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 640 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 370 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,1 değer kazancıyla 4 bin 335 dolardan işlem görüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini belirterek, "Önümüzdeki 2 hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." dedi. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde ise karşılıklı saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in, İran karşısında yalnız kalabileceği uyarısında bulunduğunu açıkladı. Öte yandan, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
ANALİSTLER NE DİYOR?
Bölgede gerilimin azalmasıyla petrol fiyatlarında ve dolar endeksinde görülen düşüş altın fiyatlarını destekliyor. Diğer taraftan, ABD Merkez Bankasının bu yıl faiz artırımına gideceğine dair öngörülerin gücünü korumasının altın fiyatlarını baskılamaya devam edeceği tahmin ediliyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini belirtti.
9 HAZİRAN 2026 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Has Altın
Alış: 6.455,40 TL
Satış: 6.483,96 TL
Ons Altın
Alış: 4.334,9
Satış: 4.335,4
USD/KG
Alış: 139.330
Satış: 139.730
EUR/KG
Alış: 120.630
Satış: 121.250
22 Ayar
Alış: 5.872,42 TL
Satış: 6.139,76 TL
Gram Altın
Alış: 6.423,40 TL
Satış: 6.503,68 TL
Altın/Gümüş
Alış: 60,54
Satış: 65,03
Yeni Çeyrek
Alış: 10.523 TL
Satış: 10.607 TL
Eski Çeyrek
Alış: 10.458 TL
Satış: 10.542 TL
Yeni Yarım
Alış: 21.058 TL
Satış: 21.188 TL
Eski Yarım
Alış: 20.755 TL
Satış: 20.922 TL
Yeni Tam
Alış: 41.981 TL
Satış: 42.330 TL
Eski Tam
Alış: 41.607 TL
Satış: 41.863 TL
Yeni Ata
Alış: 43.027 TL
Satış: 43.302 TL
Eski Ata
Alış: 42.930 TL
Satış: 43.205 TL
Yeni Ata 5'li
Alış: 214.329 TL
Satış: 216.623 TL
Eski Ata 5'li
Alış: 214.006 TL
Satış: 215.651 TL
Yeni Gremse
Alış: 104.582 TL
Satış: 105.743 TL
Eski Gremse
Alış: 104.259 TL
Satış: 105.095 TL
14 Ayar
Alış: 3.525,03 TL
Satış: 4.714,57 TL
Gümüş TL
Alış: 99,046 TL
Satış: 106,256 TL
Gümüş Ons
Alış: 68,34
Satış: 68,38
Gümüş USD
Alış: 2.148,80
Satış: 2.301,30
Platin Ons
Alış: 1.764,00
Satış: 1.767,40
Paladyum Ons
Alış: 1.222,60
Satış: 1.227,30
Platin/USD
Alış: 51.710
Satış: 56.820
Paladyum/USD
Alış: 29.310
Satış: 39.460
BRENT PETROL NE KADAR OLDU?
Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 93,24 dolardan işlem görüyor. Dün 98,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,25 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,1 azalarak 93,24 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,93 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatlarındaki gerilemede, ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi ve Orta Doğu'da gerilimin daha fazla tırmanmayacağına yönelik beklentiler etkili oldu.
Piyasalardaki iyimserliği destekleyen bir diğer gelişme ise Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın açıklamaları oldu. Avn, İsrail ile ABD arabuluculuğunda yürütülen temaslarda bu aşamada saldırmazlık veya güvenlik anlaşması niteliğinde düzenlemelerin gündemde olduğunu belirterek, nihai hedefin iki ülke arasındaki düşmanlık halinin sona erdirilmesi olduğunu söyledi.
Avn, ABD Başkanı Trump'ın çatışmayı sona erdirme yönündeki isteğinden yararlanmaya çalıştığını ifade ederken, savaşın sonlandırılması konusunda Lübnan yönetimi içinde görüş birliği bulunduğunu vurguladı. Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın New York Şubesi tarafından yayımlanan mayıs ayı Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, ülkede kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,5'e geriledi.
ANALİSTLER NE DİYOR?
Uzmanlar, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de enflasyon baskılarının hafiflemesinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilerleyen dönemde faiz indirimlerini değerlendirmesine olanak sağlayabileceğini belirtiyor. Daha düşük faiz oranlarının ekonomik faaliyet ve yakıt talebini destekleyebileceği beklentisi ise petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor. Brent petrolde teknik olarak 94,16 doların direnç, 92,48 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
9 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
|Şehir / Bölge
|Benzin (TL/L)
|Motorin (TL/L)
|LPG (TL/L)
|İstanbul Avrupa Yakası
|62,97
|66,33
|31,99
|İstanbul Anadolu Yakası
|62,82
|66,20
|31,39
|Ankara
|63,92
|67,45
|31,97
|İzmir
|64,20
|67,72
|31,79