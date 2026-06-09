Altın ve petrol fiyatları: 9 Haziran 2026 benzin ve altın ne kadar?

Piyasalardaki iyimserliği destekleyen bir diğer gelişme ise Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın açıklamaları oldu. Avn, İsrail ile ABD arabuluculuğunda yürütülen temaslarda bu aşamada saldırmazlık veya güvenlik anlaşması niteliğinde düzenlemelerin gündemde olduğunu belirterek, nihai hedefin iki ülke arasındaki düşmanlık halinin sona erdirilmesi olduğunu söyledi. Avn, ABD Başkanı Trump'ın çatışmayı sona erdirme yönündeki isteğinden yararlanmaya çalıştığını ifade ederken, savaşın sonlandırılması konusunda Lübnan yönetimi içinde görüş birliği bulunduğunu vurguladı. Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın New York Şubesi tarafından yayımlanan mayıs ayı Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, ülkede kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,5'e geriledi.

ANALİSTLER NE DİYOR? Uzmanlar, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de enflasyon baskılarının hafiflemesinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilerleyen dönemde faiz indirimlerini değerlendirmesine olanak sağlayabileceğini belirtiyor. Daha düşük faiz oranlarının ekonomik faaliyet ve yakıt talebini destekleyebileceği beklentisi ise petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor. Brent petrolde teknik olarak 94,16 doların direnç, 92,48 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.