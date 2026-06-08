Piyasalarda kırmızı tablo: Savaş derinleşirse petrol ve altın ne olacak? Yatırımcılar dikkat!
Orta Doğu'da yeniden tırmanan İsrail-İran gerilimi piyasalarda dengeleri değiştirdi. Karşılıklı füze saldırılarının ardından petrol fiyatları yükselişe geçerken, güçlü ABD istihdam verilerinin baskıladığı altın fiyatları düşüşünü sürdürdü.
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- İsrail ile İran arasındaki ateşkes, karşılıklı saldırılarla bozuldu ve jeopolitik risk algısını artırdı.
- Gerilimin artması petrol fiyatlarını yükseltirken, ABD verileri altın fiyatlarında düşüşe neden oldu.
- İran-İsrail gerilimi, petrol piyasalarında arz güvenliği endişelerini artırdı ve fiyatları yukarı çekti.
- ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası beklentileri, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
- İran-İsrail gerilimleri ve ABD enflasyon verileri, piyasalarda yön belirleyici olacak.
Orta Doğu'da artan gerilim ve küresel piyasalardaki belirsizlik yeni haftaya damga vurdu. Petrol fiyatlarında sert yükselişler yaşanırken, Asya borsalarında satış baskısı öne çıktı. A Para Ekonomi Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, petrolün 100 dolar seviyesini aşmasının küresel ekonomide yeni riskleri beraberinde getirebileceğini belirtirken, piyasalardaki hareketliliğin merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentilerden de kaynaklandığını söyledi.
ALTIN VE PETROLDE SON DURUM NE?
8 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 08.50 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,76 artışla 97,52 dolar seviyesine yükseldi.
Faiz beklentilerindeki değişim ve doların güç kazanması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. ABD tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte yatırımcıların altına olan ilgisi azalırken, ons altın son ayların en düşük seviyelerine geriledi.
Yeni haftada 4 bin 300 dolar seviyesine kadar çekilen ons altın, mart ayından bu yana görülen en düşük seviyeleri test etti. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil getirileri, değerli metal üzerinde satış baskısını artıran başlıca unsurlar arasında yer aldı.
Yurt içinde yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın fiyatlarında da düşüş yaşandı.
Spot gram altın yüzde 0,42 değer kaybederek alışta 6 bin 390 lira 75 kuruş, satışta ise 6 bin 391 lira 58 kuruş seviyesinden işlem gördü.
PETROLDE GÖZLER 100 DOLAR SEVİYESİNDE
Petrol fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren A Para Ekonomi Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, "Önce hedef noktamız 100 dolar. 100 doların altında kalmaya devam ettiği sürece bizim için iyi. Ama 100 dolar seviyesinin üzerine kendisini hızlı bir şekilde atarsa yine tehlike çanları çalmaya devam eder" ifadelerini kullandı.
Ham petrolün yıl başından bu yana yüzde 62 yükseldiğini belirten Korkmaz, Brent petrolün de 99-100 dolar bandına kadar ulaştığını söyledi. Korkmaz, "İlk etapta takip edeceğimiz nokta 100 dolar seviyesinin geçilip geçilmeyeceği olacak" dedi.
SAVAŞ DERİNLEŞİRSE PETROL 150 DOLARA ÇIKABİLİR
Petrokimya tesislerine yönelik saldırıların piyasalar açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Bu petrokimya tesislerinin zarar görüp görmeyeceği önemli bir hale gelecek. Zarar görürse şayet ilk etapta daha önce 120 dolar seviyeleri görülmüştü. Ancak savaşın yeniden başlaması halinde bu kadar şanslı bir piyasa olmayacaktır. 140-150 dolar seviyeleri görülebilir" sözleriyle risklere dikkat çekti.
Hürmüz Boğazı'nın enerji arzı açısından kritik önem taşıdığını belirten Korkmaz, savaşın sürmesi ve arz sorunlarının devam etmesi halinde petrol fiyatlarında 120 doların üzerinde ciddi fiyatlamaların görülebileceğini ifade etti.
ASYA BORSALARINDA KIRMIZI TABLO
Küresel piyasalardaki görünümü değerlendiren Korkmaz, Asya borsalarında düşüşlerin hakim olduğunu belirterek, "ABD vadelilerde sınırlı hareketler görüyoruz ama Avrupa vadelilerde ciddi bir geri çekilmenin olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Satış baskısının temel nedeninin merkez bankalarının faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisi olduğunu kaydeden Korkmaz, ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisinin bu algıyı güçlendirdiğini söyledi. Korkmaz, "İstihdam güçlü gelince enflasyonu düşürmek adına faizlerin yüksek kalacağına ilişkin kanaatler oluştu. Önce ABD borsaları düştü sonra bu tüm dünyaya yayıldı" ifadelerini kullandı.
ALTINDA KAYIPLAR DERİNLEŞEBİLİR
Altın fiyatlarındaki sert geri çekilmeye de değinen Korkmaz, kritik seviyelerin aşağı yönlü kırıldığını belirterek, "4097 dolara kadar hızlıca ilerleyebilir. Çünkü bu savaş döneminde 4097 dolar seviyesi iki kez test edilmişti ve aşağı yönlü kırılamamıştı. Şayet oraya doğru bir hareket olursa bu sefer 3800 dolara doğru bir hareket göreceğiz" dedi. Altının yıl başından bu yana elde ettiği kazanımların büyük bölümünü geri verdiğine işaret eden Korkmaz, 3800 dolar seviyelerinin görülmesi halinde son 10 ayın en düşük seviyelerinin test edilebileceğini söyledi.
GÜMÜŞTE BÜYÜME ENDİŞESİ BASKISI
Gümüş fiyatlarındaki düşüşün arkasında küresel büyüme endişelerinin bulunduğunu belirten Korkmaz, "Gümüş büyümeden beslenir. Kurumlar dünyada büyüme ortamının daha kötü bir şekilde ilerleyeceğine ilişkin kanaatleri dile getiriyorlar" ifadelerini kullandı. Teknoloji, yapay zeka ve elektrikli araç sektörlerinin gümüş talebini desteklediğini hatırlatan Korkmaz, küresel ekonomideki yavaşlama beklentilerinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.
GÖZLER MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINDA
Bu hafta açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, piyasaların faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya başladığını söyledi. Korkmaz, "Piyasalardaki bu olağan dışı hareketler ve beklentiler ya Merkez Bankası'nın 'ben bekleyeceğim ve bu süreci takip edeceğim' mesajı vereceği bir toplantı olarak kayıtlara geçecek ya da ufak da olsa bir faiz artışının masada olabileceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Haftanın ilk üç gününde yaşanacak gelişmelerin önemli olduğunu belirten Korkmaz, karar öncesinde piyasalardaki hareketliliğin yakından takip edileceğini sözlerine ekledi.
FED'E İLİŞKİN BEKLENTİLER DEĞİŞİYOR
ABD ekonomisinden gelen güçlü veriler ve enerji fiyatlarındaki yükseliş, para piyasalarında faiz beklentilerinin yeniden şekillenmesine yol açtı. Piyasalarda artık Fed'in kısa vadede faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler büyük ölçüde ortadan kalkmış durumda.
Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerinde oluşturabileceği riskler nedeniyle yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın daha uzun süre sıkı para politikası uygulayabileceğini fiyatlıyor.
Bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri ise piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyor.
AVRUPA'DA GÖZLER ECB'DE
Orta Doğu kaynaklı risklerin yanı sıra Avrupa piyasalarının odağında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı bulunuyor. Enerji maliyetlerindeki yükselişin Avrupa ekonomileri üzerindeki etkileri yakından takip edilirken, ECB'nin bu hafta faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Artan jeopolitik riskler teknoloji hisselerinde satışları beraberinde getirirken, değerli metallerdeki düşüş de madencilik şirketlerinin hisselerine olumsuz yansıdı.
Avrupa endeks vadeli işlemlerinde haftanın ilk gününde negatif görünüm öne çıktı.
ASYA BORSALARINDA SERT KAYIPLAR
Küresel satış dalgası Asya piyasalarına da yansıdı. Özellikle teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışlarla Japonya ve Güney Kore borsalarında sert düşüşler görüldü.
Japonya Merkez Bankası'nın bu ay faiz artırabileceğine yönelik beklentiler de bölge piyasalarında baskıyı artırdı. Kapanışa yakın işlemlerde Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6'nın üzerinde gerilerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4'ü aşan kayıp yaşadı.
Hong Kong ve Çin piyasalarında da satışların etkili olduğu görüldü.