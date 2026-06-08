Gerilimin artması petrol fiyatlarını yükseltirken, ABD verileri altın fiyatlarında düşüşe neden oldu.

İsrail ile İran arasındaki ateşkes, karşılıklı saldırılarla bozuldu ve jeopolitik risk algısını artırdı.

Orta Doğu'da artan gerilim ve küresel piyasalardaki belirsizlik yeni haftaya damga vurdu. Petrol fiyatlarında sert yükselişler yaşanırken, Asya borsalarında satış baskısı öne çıktı. A Para Ekonomi Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, petrolün 100 dolar seviyesini aşmasının küresel ekonomide yeni riskleri beraberinde getirebileceğini belirtirken, piyasalardaki hareketliliğin merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentilerden de kaynaklandığını söyledi.

ALTIN VE PETROLDE SON DURUM NE?



8 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 08.50 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,76 artışla 97,52 dolar seviyesine yükseldi.

Faiz beklentilerindeki değişim ve doların güç kazanması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. ABD tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte yatırımcıların altına olan ilgisi azalırken, ons altın son ayların en düşük seviyelerine geriledi.

Yeni haftada 4 bin 300 dolar seviyesine kadar çekilen ons altın, mart ayından bu yana görülen en düşük seviyeleri test etti. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil getirileri, değerli metal üzerinde satış baskısını artıran başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Yurt içinde yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın fiyatlarında da düşüş yaşandı.

Spot gram altın yüzde 0,42 değer kaybederek alışta 6 bin 390 lira 75 kuruş, satışta ise 6 bin 391 lira 58 kuruş seviyesinden işlem gördü.