2026 Haziran ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? İş yeri ve ev sahibi olanlar için yeni kira hesabı
Haziran ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği rakam belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 5 Haziran’da açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından, konut ve iş yerleri için uygulanabilecek azami kira artış oranı yüzde 32,24 olarak hesaplandı.
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- TÜİK mayıs ayı tüketici fiyat endeksini aylık bazda yüzde 1,71 olarak açıkladı.
- Haziran 2026 ayında uygulanabilecek azami kira artış oranı yüzde 32,24 olarak belirlendi.
- Mayıs 2026 ayında azami kira artış oranı yüzde 32,43 olarak açıklanmıştı.
- Kira artış tavanları Eylül 2025'te yüzde 39,62 iken kademeli olarak düşüş gösterdi.
- 20 bin TL olan bir kiranın haziran ayında yüzde 32,24 artışla 26 bin 448 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 1,71 artarken, açıklanan veriler doğrultusunda haziran ayında uygulanabilecek azami kira zam oranı da yüzde 32,24 olarak netleşti.
TÜİK azami kira artış oranını yüzde 32,24 olarak açıkladı!
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI
Haziran ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği kira artış oranı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından, konut ve iş yerleri için uygulanabilecek azami kira zam oranı yüzde 32,24 olarak hesaplandı.
2026 MAYIS AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,71 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyondaki son durum netlik kazanırken, birçok kalemde uygulanacak zam ve artış oranları da belli oldu.
KİRA ARTIŞ HESAPLAMA ÖRNEĞİ
1. Kira Artış Hesabı (Mevcut Kira: 20.000 TL)
Mevcut Kira Bedeli: 20.000,00 TL
Kira Artış Ayı: Haziran 2026
Artış Oranı: %32,24
Kira Artış Tutarı: 6.448,00 TL
Yeni Aylık Kira Bedeli: 26.448,00 TL
Yeni Yıllık Kira Bedeli: 317.376,00 TL
2. Kira Artış Hesabı (Mevcut Kira: 25.000 TL)
Mevcut Kira Bedeli: 25.000,00 TL
Kira Artış Ayı: Haziran 2026
Artış Oranı: %32,24
Kira Artış Tutarı: 8.060,00 TL
Yeni Aylık Kira Bedeli: 33.060,00 TL
Yeni Yıllık Kira Bedeli: 396.720,00 TL
3. Kira Artış Hesabı (Mevcut Kira: 30.000 TL)
Mevcut Kira Bedeli: 30.000,00 TL
Kira Artış Ayı: Haziran 2026
Artış Oranı: %32,24
Kira Artış Tutarı: 9.672,00 TL
Yeni Aylık Kira Bedeli: 39.672,00 TL
Yeni Yıllık Kira Bedeli: 476.064,00 TL
GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?
Geçtiğimiz ay kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar için uygulanabilecek azami zam oranı yüzde 32,43 olarak açıklanmıştı. Bu oran, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplandı.
Örneğin, mevcut kira bedeli 25 bin TL olan bir konutta yüzde 32,43'lük artış uygulandığında kira tutarı 8 bin 107 TL yükseliyor. Böylece yeni aylık kira bedeli 33 bin 107 TL'ye ulaşıyor.
Son dokuz aylık dönemde kira artış tavanları ise kademeli olarak gerileme gösterdi. Buna göre oranlar sırasıyla şu şekilde gerçekleşti:
- Eylül 2025: %39,62
- Ekim 2025: %38,36
- Kasım 2025: %37,15
- Aralık 2025: %35,91
- Ocak 2026: %34,88
- Şubat 2026: %33,98
- Mart 2026: %33,39
- Nisan 2026: %32,82
- Mayıs 2026: %32,43
Veriler, kira artış oranlarında son aylarda aşağı yönlü bir seyrin sürdüğünü ortaya koyuyor.