2026 Haziran ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? İş yeri ve ev sahibi olanlar için yeni kira hesabı

GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ay kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar için uygulanabilecek azami zam oranı yüzde 32,43 olarak açıklanmıştı. Bu oran, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplandı.

Örneğin, mevcut kira bedeli 25 bin TL olan bir konutta yüzde 32,43'lük artış uygulandığında kira tutarı 8 bin 107 TL yükseliyor. Böylece yeni aylık kira bedeli 33 bin 107 TL'ye ulaşıyor.