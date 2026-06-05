TOBB Nefes Kredisi 8 Haziran'da başlıyor: KOBİ'lere 6 ay ödemesiz, 48 ay vadeli finansman desteği
TOBB Nefes Kredisi 8 Haziran'da yeniden başlayacak. İlk dilim kapsamında 25 milyar lira kullanıma açılacak. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil, azami 48 ay vadeli olacak...
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- TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankaların iş birliğiyle KOBİ'lere destek amacıyla yeni TOBB Nefes Kredisi 8 Haziran'da başlayacak.
- KOBİ'ler, kredi başvurularını Akbank, Denizbank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Katılım Bankası'na yapabilecek.
- TOBB Nefes Kredisi kapsamında bir firma azami 3 milyon lira kredi kullanabilecek ve kredi, 48 ay vadeli olacak.
- Krediler, 24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerinde ise yıllık yüzde 34 faizle kullandırılacak.
- Yeni kredi paketi kapsamında ilk dilim olarak 25 milyar lira kullanıma açılacak ve toplam kredi hacmi 100 milyar liraya ulaşmayı hedefliyor.
Reel sektöre yeni finansman desteği geliyor. TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan TOBB Nefes Kredisi'nde yeni dönem 8 Haziran itibarıyla başlayacak. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.
BAŞVURU 9 BANKAYA
İşletmeler, başvurularını Akbank, Denizbank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Katılım Bankası şubelerine yapabilecek. Bir firma azami 3 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil, azami 48 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerinde ise yıllık yüzde 34 faizle kullandırılacak. Yeni TOBB Nefes Kredisi kapsamında ilk dilim olarak 25 milyar lira kullanıma açılacak. Bu yıl içinde duyurulacak ilave limitlerle kredi hacminin 100 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.
TOBB Başkanı, "KOBİ'lerimizin doğru zamanda ve uygun maliyetlerle finansmana ulaşması; daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat, dolayısıyla daha güçlü ekonomi demektir" ifadesini kullandı.
DEVAMI GELECEK
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lere destek olmak için yeni bir kaynak oluşturduklarını belirterek, "TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankalar güç birliği yaptık. Amacımız zor günlerde KOBİ'lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. 2025 yılı içinde 3 aşamada TOBB Nefes Kredisi'nden 61 bin firma yararlandı. KOBİ'lere sağladığımız destek 81 milyar liraya ulaştı. KGF Özkaynak Kefalet Programı kapsamında 2026 için de toplam 100 milyar lira tutarında kredi hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Dilimler halinde kullandırılması planlanan bu yeni paketin 25 milyar lira tutarındaki ilk dilimi üyelerimizin erişimine açılıyor."