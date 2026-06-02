Türkiye teknolojide çağ atlatıyor: Ulusal çip konsorsiyumu ile tasarımdan paketlemeye yerli üretim dönemi

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Konsorsiyum, Türkiye'de çip tasarımından üretime kadar tüm süreçlerin gerçekleştirilmesini hedefliyor.

Yerli çip üretimi, savunma, otomotiv, enerji ve yapay zekâ gibi stratejik alanlarda kapasite artırmayı amaçlıyor.

Türkiye, ileri teknoloji üretim altyapıları ve nitelikli insan kaynağı geliştirmeyi planlıyor.

Üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel sektör arasında iş birlikleri güçlendirilecek.

Ulusal Çip Konsorsiyumu, Türkiye'nin stratejik bağımsızlık ve teknoloji geliştirme hedeflerini destekliyor.

Konsorsiyumun temel amacı, çip tasarımından üretime, paketlemeden test süreçlerine kadar uzanan kritik aşamaların Türkiye'de gerçekleştirilmesini sağlamak. Böylece savunma sanayisi, otomotiv, haberleşme, enerji ve yapay zekâ teknolojileri gibi stratejik alanlarda kullanılan çiplerde yerli kapasitenin artırılması planlanıyor. Çip teknolojileri, enerji ve savunma sistemleri kadar stratejik hale gelirken, yerli üretim kabiliyetinin artırılması ile Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı açısından önemli bir adım.

Konsorsiyum, Türkiye'de çip tasarımından üretime kadar tüm süreçlerin gerçekleştirilmesini hedefliyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, sosyal medya ve AA'dan alınmıştır.)



HEDEF TEKNOLOJİ GELİŞTİRMEK



Türkiye'nin yol haritası yalnızca üretim tesisleri kurmakla sınırlı değil. Uzun vadeli planlar arasında ileri teknoloji üretim altyapılarının oluşturulması, nitelikli insan kaynağının artırılması ve yerli çip tasarım şirketlerinin küresel ölçekte rekabet edebilir hale getirilmesi bulunuyor. Bu kapsamda üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel sektör arasında daha güçlü iş birliklerinin kurulması hedeflenirken, Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştiren ülkeler arasında yer alması amaçlanıyor.



YERLİ İMKÂNLAR İLE KARŞILANACAK



Çip üretimi hamlesi, Türkiye'nin yüksek teknoloji hedeflerinin de temel taşlarından biri olarak görülüyor. Sabah'tan Mehmet Fahri Özkan'ın haberine göre; önümüzdeki dönemde veri merkezleri, yapay zekâ uygulamaları ve yüksek performanslı bilgi işlem sistemlerine yönelik yatırımların artması beklenirken, bu alanların ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapının önemli bölümünün yerli imkânlarla karşılanması hedefleniyor. Türkiye'nin yol haritası yalnızca üretim tesisleri kurmakla sınırlı değil. Uzun vadeli planlar arasında ileri teknoloji üretim altyapılarının oluşturulması, nitelikli insan kaynağının artırılması ve yerli çip tasarım şirketlerinin küresel ölçekte rekabet edebilir hale getirilmesi bulunuyor. Bu kapsamda üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel sektör arasında daha güçlü iş birliklerinin kurulması hedeflenirken, Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştiren ülkeler arasında yer alması amaçlanıyor.Çip üretimi hamlesi, Türkiye'nin yüksek teknoloji hedeflerinin de temel taşlarından biri olarak görülüyor. Sabah'tan Mehmet Fahri Özkan'ın haberine göre; önümüzdeki dönemde veri merkezleri, yapay zekâ uygulamaları ve yüksek performanslı bilgi işlem sistemlerine yönelik yatırımların artması beklenirken, bu alanların ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapının önemli bölümünün yerli imkânlarla karşılanması hedefleniyor.