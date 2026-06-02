Türkiye teknolojide çağ atlatıyor: Ulusal çip konsorsiyumu ile tasarımdan paketlemeye yerli üretim dönemi
ABD, Çin ve Avrupa Birliği'nin milyarlarca dolarlık yatırımlarla küresel bir güç savaşına giriştiği çip sektöründe, Türkiye dışa bağımlılığı bitirecek en kapsamlı stratejik hamlesini başlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2030 Stratejisi kapsamında kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler ve araştırma merkezlerini tek bir çatı altında buluşturacak "Ulusal Çip Konsorsiyumu"nu hayata geçiriyor. Savunma sanayisi, otomotiv, haberleşme, enerji ve yapay zekâ gibi kritik sektörlerde kullanılacak yarı iletkenlerin tasarımdan paketlemeye kadar tüm üretim aşamalarını yerli imkânlarla Türkiye'de gerçekleştirmeyi hedefleyen bu tarihi girişim, ülkenin küresel teknoloji yarışındaki konumunu güçlendirirken tam bağımsız teknoloji ekosisteminin de temel taşı olacak.
- Konsorsiyum, Türkiye'de çip tasarımından üretime kadar tüm süreçlerin gerçekleştirilmesini hedefliyor.
- Yerli çip üretimi, savunma, otomotiv, enerji ve yapay zekâ gibi stratejik alanlarda kapasite artırmayı amaçlıyor.
- Türkiye, ileri teknoloji üretim altyapıları ve nitelikli insan kaynağı geliştirmeyi planlıyor.
- Üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel sektör arasında iş birlikleri güçlendirilecek.
- Ulusal Çip Konsorsiyumu, Türkiye'nin stratejik bağımsızlık ve teknoloji geliştirme hedeflerini destekliyor.
Konsorsiyumun temel amacı, çip tasarımından üretime, paketlemeden test süreçlerine kadar uzanan kritik aşamaların Türkiye'de gerçekleştirilmesini sağlamak. Böylece savunma sanayisi, otomotiv, haberleşme, enerji ve yapay zekâ teknolojileri gibi stratejik alanlarda kullanılan çiplerde yerli kapasitenin artırılması planlanıyor. Çip teknolojileri, enerji ve savunma sistemleri kadar stratejik hale gelirken, yerli üretim kabiliyetinin artırılması ile Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı açısından önemli bir adım.
HEDEF TEKNOLOJİ GELİŞTİRMEK
Türkiye'nin yol haritası yalnızca üretim tesisleri kurmakla sınırlı değil. Uzun vadeli planlar arasında ileri teknoloji üretim altyapılarının oluşturulması, nitelikli insan kaynağının artırılması ve yerli çip tasarım şirketlerinin küresel ölçekte rekabet edebilir hale getirilmesi bulunuyor. Bu kapsamda üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel sektör arasında daha güçlü iş birliklerinin kurulması hedeflenirken, Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştiren ülkeler arasında yer alması amaçlanıyor.
YERLİ İMKÂNLAR İLE KARŞILANACAK
Çip üretimi hamlesi, Türkiye'nin yüksek teknoloji hedeflerinin de temel taşlarından biri olarak görülüyor. Sabah'tan Mehmet Fahri Özkan'ın haberine göre; önümüzdeki dönemde veri merkezleri, yapay zekâ uygulamaları ve yüksek performanslı bilgi işlem sistemlerine yönelik yatırımların artması beklenirken, bu alanların ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapının önemli bölümünün yerli imkânlarla karşılanması hedefleniyor.
STRATEJİK BAĞIMSIZLIK HAMLESİ
Bugün gelişmiş çip üretiminin büyük bölümü sınırlı sayıdaki ülkenin kontrolünde bulunuyor. Türkiye'nin hayata geçirmeyi planladığı Ulusal Çip Konsorsiyumu, yalnızca bir sanayi yatırımı değil, aynı zamanda stratejik bağımsızlık hamlesi olarak öne çıkıyor. Girişimin Türkiye'nin küresel teknoloji yarışındaki konumunu güçlendirmesi, yüksek katma değerli üretimi artırması ve ülkeyi bölgesel bir çip geliştirme ve üretim merkezi haline getirmesi bekleniyor.
Dilek Demir