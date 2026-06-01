İstanbul'da dev dönüşüm: TOKİ Ataşehir'de 1.442 konut ve 121 iş yerini teslim ediyor
İstanbul'da deprem riskine karşı yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında büyük bir adım daha atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ tarafından Ataşehir Şerifali'de hayata geçirilen dev dönüşüm projesi tamamlandı. Radye temel sistemi ve yatay mimari anlayışıyla inşa edilen 1.442 konut, 121 iş yeri ile sosyal donatılar hak sahiplerine etaplar halinde teslim edilmeye başlandı. Depreme dayanıklı yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlar süreç boyunca kira yardımı aldıklarını ve mağduriyet yaşamadıklarını belirtirken, Bakan Murat Kurum, "Vatandaşlarımız devletine güvendi, sağlam yuvalara kavuştu" açıklamasında bulundu.
