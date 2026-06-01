İstanbul'da dev dönüşüm: TOKİ Ataşehir'de 1.442 konut ve 121 iş yerini teslim ediyor

İstanbul'da deprem riskine karşı yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında büyük bir adım daha atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ tarafından Ataşehir Şerifali'de hayata geçirilen dev dönüşüm projesi tamamlandı. Radye temel sistemi ve yatay mimari anlayışıyla inşa edilen 1.442 konut, 121 iş yeri ile sosyal donatılar hak sahiplerine etaplar halinde teslim edilmeye başlandı. Depreme dayanıklı yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlar süreç boyunca kira yardımı aldıklarını ve mağduriyet yaşamadıklarını belirtirken, Bakan Murat Kurum, "Vatandaşlarımız devletine güvendi, sağlam yuvalara kavuştu" açıklamasında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da deprem riskine karşı yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ tarafından Ataşehir Şerifali'de hayata geçirilen dönüşüm projesi tamamlandı.

260 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen proje kapsamında 1.442 konut, 121 iş yeri, 1 cami ve 3 sosyal tesis inşa edildi. Radye temel sistemiyle ve yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar, etaplar halinde hak sahiplerine teslim ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından projeye ilişkin görüntüleri paylaşarak dönüşüm sürecine dikkat çekti.

BAKAN KURUM: "VATANDAŞLARIMIZ DEVLETİNE GÜVENDİ"

Paylaşımında projeden yararlanan vatandaşların görüşlerine yer veren Bakan Kurum, Muhammed Aydın'ın sözlerini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız devletine güvendi; sağlam yuvalara kavuştu. Ataşehir Şerifali'de 1.442 konutu dönüşümle yeniledik."

"GÖZLERİ KORKMASIN, BİR BAKMIŞLAR BİTMİŞ"

Projede yeni evlerine kavuşan hak sahiplerinden Nuran Kızılkan, kentsel dönüşüm konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kızılkan, özellikle eski yapı stokuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bir bina yaşlandıkça mukavemeti azalıyor. Binası 30 yılın üstünde olan insanlar bence bu konuyu ciddi olarak düşünmeliler. 3 kuruşun, 5 kuruşun hesabını yapmamak, biraz sabır etmek ve kentsel dönüşüm işine ağırlık vermek lazım. Deprem olursa korkunç olur. Hayatımızdan, ailemizden daha kıymetli değil diye düşünüyorum. Göz açıp kapayana kadar geçiyor süreç. Hiç gözleri korkmasın. Bir bakmışlar bitmiş ödemeler ve ev sahibi olmuşlar, öyle düşünsünler. TOKİ her şeyi düşünüyor. Sizin düşünmediğiniz otoparkıydı, çevre düzenlemesiydi, bacaların güvenliğiydi şeyleri de düşünüyor."

"OLMASI GEREKENİ ŞU ANDA DEVLET YAPIYOR"

Projeden yararlanan Muhammed Aydın ise dönüşüm öncesinde oturdukları yapıların yaklaşık 35 yıllık olduğunu belirterek süreci şöyle anlattı:

"Doğal olarak binaların yapılması, yenilenmesi gerekiyordu. TOKİ devreye girdi. Binalarımız yenilendi. Şu anda sağlıklı, depreme dayanıklı bir konutlarda oturuyoruz. Biz 'devlet baba' dedik. Hakikaten o şekilde doğrusunu yapmışız. Ondan dolayı da binalarımız bir an önce teslim edildi. İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor. Olması gerekeni şu anda devlet yapıyor. Evlerimize taşıncaya kadar kiralarımız da ödendi. Hiçbir mağduriyet yaşamadık."

"1999 DEPREMİNDEN SONRA EVLERE GİREMEMİŞTİK"

Hak sahiplerinden Mehmet Şener de İstanbul'un deprem gerçeğine dikkat çekerek yeni konutların kendilerine güven verdiğini ifade etti.

Şener, dönüşüm sürecine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bazıları iki daire istedi. 'Sen ne arıyorsun?' Zaten iki daire büyüklüğünde daire verdiler bize. 1999 depreminde buradaydık. Bir ay evlere giremedik biz. Şimdi bir korkumuz yok. Cumhurbaşkanı ne diyorsa yapıyor. Deprem evlerinin hepsini 2 senede yaptı. Başkası olsaydı bunları bize veremezdi. Gerçekten şahane. Ödemeler de güzel. Çok süper malzemesi var. Tam depreme dayanıklı. Herkes gözünü kapatıp uyusun. Evvel Allah Allah'ın izniyle bir şey olmaz.

PROJEDE NELER YER ALIYOR?

Şerifali Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında:

  • 1.442 konut
  • 121 iş yeri
  • 1 cami
  • 3 sosyal tesis

inşa edildi.

Depreme dayanıklı olarak tasarlanan yapılar, etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor.

