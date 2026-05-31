Alarm şirketlerinden tüketiciye gizli zam ve fahiş cayma bedeli tuzağı: İptal etmek isteyene ceza kesiyorlar!

Alarm sistemi kullanıcıları, bilgi verilmeden artırılan ücretler ve uzatılan sözleşme süreleri gibi konularda şikayetçi.

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, sözleşmelerdeki otomatik zam ibaresine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Mehmet Bülent Deniz, hizmet kalitesi konusunda da şikayetler olduğunu ve tüketicilerin firma seçiminde dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Tüketiciler, memnun kalmadıkları hizmetten cayma hakkına sahip ancak cayma sebebi önem taşıyor.

Satış esnasında taahhüt edilen ücretin zaman içinde artışının hukuka aykırı olduğunu belirten Deniz, tüketicilerin hakem heyetlerine başvurabileceğini ifade etti.

Güvenlik kaygısıyla alarm sistemi taktıran vatandaşlardan gelen şikayetler giderek artıyor. En fazla şikayet edilen konular arasında; bilgi verilmeden artırılan ücretler ve uzatılan sözleşme süreleri, satış esnasında sunulan fiyat ile sözleşmedeki fiyatın uyuşmazlığı, hizmeti iptal ettirmek isteyenlerden 'ceza' ya da 'cayma bedeli' adıyla istenen fahiş ücretler yer aldı.



BOŞ EVE FATURA



Şikayetlere göre; bir şirketin, 'Sadece alarm parasına alarm, kamera, sensör' şeklinde sunduğu paketini alan bir tüketici 7 bin liralık faturayı görünce şoke oldu. Bir diğer tüketici ise aynı şirketle 12 aylık taahhüt ve bin 800 lira ödeme için anlaştı. Sözleşmede ise 24 ay taahhüt ve 3 bin 600 liralık fiyatla karşılaştı. Başka bir firmanın ise taşınırken alarm sistemini iptal ettiren müşterilerine fatura kesmeye devam ettiğine ilişkin şikayetler var.

OTOMATİK ZAM



Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, "Alarm sistemleri kuran şirketler süreli sözleşme imzalatıyor. Bize gelen bir örnekte, sözleşmede 1-2 ay içinde ücretin otomatik olarak artırılacağına ilişkin bir ibare vardı. Tüketici bu ibareyi görmediği için düzenli olarak ödemesi artıyordu. Bu yüzden sözleşmelerin iyi okuması gerekiyor" diye konuştu.



HİZMET DE ŞİKAYET KONUSU



Hizmet kalitesi konusunda da şikayetler olduğunu dile getiren Mehmet Bülent Deniz, şöyle konuştu: "Tüketicinin seçeceği firmaya çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü teknolojik altyapısı iyi olmayan firmalar da sektöre giriyor ve piyasanın çok altında fiyat veriyor. O sebeple düşük fiyat tüketici için belirleyici nitelik taşıyabilir, seçimlerini ona göre yapabilirler."