Alarm şirketlerinden tüketiciye gizli zam ve fahiş cayma bedeli tuzağı: İptal etmek isteyene ceza kesiyorlar!
Evine ya da iş yerine alarm taktıran tüketicilerden gelen şikayetler çoğaldı. Bazı firmaların, müşterisine bilgi vermeden taahhüt ettiği fiyatı artırdığı, iptal isteyenlerden ise fahiş cayma bedeli istediği ortaya çıktı...
- Alarm sistemi kullanıcıları, bilgi verilmeden artırılan ücretler ve uzatılan sözleşme süreleri gibi konularda şikayetçi.
- Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, sözleşmelerdeki otomatik zam ibaresine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
- Mehmet Bülent Deniz, hizmet kalitesi konusunda da şikayetler olduğunu ve tüketicilerin firma seçiminde dikkatli olması gerektiğini söyledi.
- Tüketiciler, memnun kalmadıkları hizmetten cayma hakkına sahip ancak cayma sebebi önem taşıyor.
- Satış esnasında taahhüt edilen ücretin zaman içinde artışının hukuka aykırı olduğunu belirten Deniz, tüketicilerin hakem heyetlerine başvurabileceğini ifade etti.
Güvenlik kaygısıyla alarm sistemi taktıran vatandaşlardan gelen şikayetler giderek artıyor. En fazla şikayet edilen konular arasında; bilgi verilmeden artırılan ücretler ve uzatılan sözleşme süreleri, satış esnasında sunulan fiyat ile sözleşmedeki fiyatın uyuşmazlığı, hizmeti iptal ettirmek isteyenlerden 'ceza' ya da 'cayma bedeli' adıyla istenen fahiş ücretler yer aldı.
BOŞ EVE FATURA
Şikayetlere göre; bir şirketin, 'Sadece alarm parasına alarm, kamera, sensör' şeklinde sunduğu paketini alan bir tüketici 7 bin liralık faturayı görünce şoke oldu. Bir diğer tüketici ise aynı şirketle 12 aylık taahhüt ve bin 800 lira ödeme için anlaştı. Sözleşmede ise 24 ay taahhüt ve 3 bin 600 liralık fiyatla karşılaştı. Başka bir firmanın ise taşınırken alarm sistemini iptal ettiren müşterilerine fatura kesmeye devam ettiğine ilişkin şikayetler var.
OTOMATİK ZAM
Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, "Alarm sistemleri kuran şirketler süreli sözleşme imzalatıyor. Bize gelen bir örnekte, sözleşmede 1-2 ay içinde ücretin otomatik olarak artırılacağına ilişkin bir ibare vardı. Tüketici bu ibareyi görmediği için düzenli olarak ödemesi artıyordu. Bu yüzden sözleşmelerin iyi okuması gerekiyor" diye konuştu.
HİZMET DE ŞİKAYET KONUSU
Hizmet kalitesi konusunda da şikayetler olduğunu dile getiren Mehmet Bülent Deniz, şöyle konuştu: "Tüketicinin seçeceği firmaya çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü teknolojik altyapısı iyi olmayan firmalar da sektöre giriyor ve piyasanın çok altında fiyat veriyor. O sebeple düşük fiyat tüketici için belirleyici nitelik taşıyabilir, seçimlerini ona göre yapabilirler."
CAYMA HAKKINIZ VAR
Tüketicinin memnun kalmadığı hizmetten cayma hakkı bulunuyor. Fakat burada caymanın sebebi önemli. Örneğin; takılan sistem çalışmıyorsa ve şirkete iletilmesine rağmen onarım için servis yönlendirilmiyorsa ve tüketici yaşadığı sorunlarda bir muhatap bulamıyorsa, bu ayıplı bir hizmet. Böyle bir durumda tüketici cayma hakkına sahip. Ayrıca alarm sistemlerinde genellikle aylık ödemeler kredi kartı üzerinden yapılıyor. Bankalara talimat vererek otomatik ödeme kaldırmalı.
ADRES HAKEM HEYETLERİ
Satış esnasında taahhüt edilen ücretin zaman içinde artışının hukuka aykırı olduğunu belirten Deniz, "Süreli bir sözleşmede belirtilen ücretin üzerinde bir rakam çıkarılamaz. Sözleşme boyunca aynı fiyat baki kalmalıdır. Bazı şirketler satış yapabilmek için fiyatımız 10 lira, fakat size özel 8 lira gibi ibarelerle hizmeti pazarlıyorlar. Tüketici imza attıktan sonra fiyatı ilk haliyle yansıtıyorlar. Bu durumlarda tüketicilerin adresi hakem heyetleri olmalı. Başvurudan sonra gerekli görülürse yapılan haksız ödemelerin geri iadesi yapılır" dedi.
