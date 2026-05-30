Engellilerin istihdamına destek: 792 projeye 420 milyon TL kaynak ayrıldı! Başvuru süreçleri kolaylaştırıldı

50 ve üzeri işçi çalıştıran özel sektör işyerleri yüzde 3 engelli, kamu işyerleri ise yüzde 4 engelli ve yüzde 2 eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü bulunuyor.

Engelli ve eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları, istihdam projelerine finansman kaynağı olarak aktarılıyor.

Bakanlıktan engellilere ve eski hükümlülere 420 milyon TL destek. (Fotoğraflar AA Arşiv'e aittir.) Engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdama erişimini güçlendirmeyi hedefleyen programlar ve destekler 2023 yılında iki dönem şeklinde yürütülürken 536 proje başvurusu alınırken, 289 proje desteklendi ve yaklaşık 37,9 milyon TL kaynak kullanıldı. 2024 yılında başvuru sayısı 735'e, desteklenen proje sayısı ise 488'e yükseldi. Bu dönemde yaklaşık 125,4 milyon TL kaynak tahsis edildi. Altı dönem uygulamasının başladığı 2025 yılında ise başvuru sayısı 1.443'e ulaştı. Bunların 1.023'ü desteklenirken yaklaşık 635,7 milyon TL kaynak kullanıldı. 2026 yılının yalnızca ilk iki döneminde ise 1.121 başvuru alınırken, 792 proje için yaklaşık 419,2 milyon TL destek sağlandı. Yeni uygulamalarla birlikte daha fazla engelli ve eski hükümlü vatandaşın çalışma hayatına katılımının artırılması ve istihdam süreçlerinin daha kapsayıcı hale getirilmesi hedefleniyor.