Ev taşımadan önce bir kez daha düşünün: Nakliyeden boyaya işte il il, oda oda güncel maliyetler

Komple tadilat maliyeti metrekare başına 9 bin-16 bin lira, mutfak yenileme 250 bin-500 bin lira, banyo yenileme 100 bin-200 bin lira, elektrik ve su tesisatı 45 bin-120 bin lira arasında seyrediyor.

Temizlik maliyeti 1+1 ve 2+1 evler için 4 bin-8 bin lira, daha büyük evlerde 12 bin liraya kadar çıkarken, inşaat sonrası temizlik 7 bin-20 bin lira arasında değişiyor.

Boya badana işleri 100 metrekare 1+1 evde malzeme dahil 13 bin-28 bin lira, 120 metrekare 2+1 evde 15 bin-40 bin lira, 150 metrekare 3+1 evde 18 bin-50 bin lira aralığında bulunuyor.

Taşınma işlemi başlı başına büyük uğraş gerektirirken, bütçe hesaplamasının da iyi yapılması gerekiyor. En önemli masraf kalemlerini de nakliye, boya badana, temizlik ve tadilat işleri oluşturuyor.

Taşınma için en büyük maliyet kalemlerinden biri nakliye. Ücretler; gidilecek mesafeye, eşya miktarına, toplama, paketleme, montaj işlemlerine, asansör olup olmamasına göre değişiyor.

HER BÜTÇEYE GÖRE NAKLİYE

Şehir içi parça eşya taşıma maliyeti 5 bin ile 8 bin lira arasında bulunurken, 1+1 evler için ortalama fiyat 10-20 bin lira arasında seyrediyor.

Toplama, paketleme ve montaj işleri de dahil edilirse bu rakam, 18 bin ile 25 bin lira aralığına çıkıyor.

2+1 evler için maliyet 15 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar yükseliyor. Her şey dahil nakliye ise 36 bin lirayı buluyor.

3+1 evler için de rakam 25 bin-40 bin lira arasında değişirken, tüm işlemlerle birlikte 50 bin liraya kadar ulaşıyor.