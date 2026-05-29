Ev taşımadan önce bir kez daha düşünün: Nakliyeden boyaya işte il il, oda oda güncel maliyetler
Yaz mevsimi geldi, taşınma planları hız kazandı. Ev taşıyacakların nakliye, temizlik ve boya badana gibi işler için ayırması gereken bütçe en az 23 bin lira olarak hesaplandı...
- Taşınma masrafları nakliye, boya badana, temizlik ve tadilat işlerinden oluşuyor ve toplam maliyet en az 23 bin liradan başlayarak 140 bin liraya kadar çıkabiliyor.
- Nakliye maliyeti şehir içi parça eşya taşımada 5 bin-8 bin lira arasında değişirken, 1+1 evler için 10 bin-25 bin lira, 2+1 evler için 15 bin-36 bin lira, 3+1 evler için 25 bin-50 bin lira arasında seyrediyor.
- Boya badana işleri 100 metrekare 1+1 evde malzeme dahil 13 bin-28 bin lira, 120 metrekare 2+1 evde 15 bin-40 bin lira, 150 metrekare 3+1 evde 18 bin-50 bin lira aralığında bulunuyor.
- Temizlik maliyeti 1+1 ve 2+1 evler için 4 bin-8 bin lira, daha büyük evlerde 12 bin liraya kadar çıkarken, inşaat sonrası temizlik 7 bin-20 bin lira arasında değişiyor.
- Komple tadilat maliyeti metrekare başına 9 bin-16 bin lira, mutfak yenileme 250 bin-500 bin lira, banyo yenileme 100 bin-200 bin lira, elektrik ve su tesisatı 45 bin-120 bin lira arasında seyrediyor.
Taşınma işlemi başlı başına büyük uğraş gerektirirken, bütçe hesaplamasının da iyi yapılması gerekiyor. En önemli masraf kalemlerini de nakliye, boya badana, temizlik ve tadilat işleri oluşturuyor.
Taşınma planı yapanların bunlar için en az 23 bin lira ayırması gerekiyor. Bu fatura şehre, evin büyüklüğüne, hizmetin kalitesine göre 140 bin liraya kadar çıkıyor.
HER BÜTÇEYE GÖRE NAKLİYE
Taşınma için en büyük maliyet kalemlerinden biri nakliye. Ücretler; gidilecek mesafeye, eşya miktarına, toplama, paketleme, montaj işlemlerine, asansör olup olmamasına göre değişiyor.
Şehir içi parça eşya taşıma maliyeti 5 bin ile 8 bin lira arasında bulunurken, 1+1 evler için ortalama fiyat 10-20 bin lira arasında seyrediyor.
Toplama, paketleme ve montaj işleri de dahil edilirse bu rakam, 18 bin ile 25 bin lira aralığına çıkıyor.
2+1 evler için maliyet 15 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar yükseliyor. Her şey dahil nakliye ise 36 bin lirayı buluyor.
3+1 evler için de rakam 25 bin-40 bin lira arasında değişirken, tüm işlemlerle birlikte 50 bin liraya kadar ulaşıyor.
METREKAREYE GÖRE FİYAT
Boya badana işleri de maliyetli kalemlerden biri. Evin oda sayısı ve metrekaresi, boyaların kalitesi ve işçiliğe göre fiyatlar 9 bin ile 70 bin lira arasında bulunuyor.
100 metrekare 1+1 bir ev için fiyatlar malzemeler hariç 9 bin ile 20 bin lira, malzemeler dahil 13 bin ile 28 bin lira arasında değişiyor.
Ev metrekaresi 120'ye, oda sayısı 2+1'e çıktığında boyama faturası 10 bin-35 bin liraya, malzeme dahil edildiğinde ise 15 bin- 40 bin liraya çıkıyor.
150 metrekare 3+1 bir evde ise boya badana ücreti 16 bin-46 bin, malzemeler dahil 18 bin-50 bin lira aralığına ulaşıyor. 4+1 ya da üstü evler içinse fatura, 65-70 bin liraya kadar yükseliyor.
TEMİZLİĞE EN AZ 4 BİN TL
Temizlik maliyeti her semtte farklı. 1+1 ve 2+1 evler için fiyat 4 bin ile 8 bin lira arasında bulunurken, daha büyük evlerde 12 bin liraya kadar çıkıyor. İnşaat sonrası temizlik maliyeti ise 7 bin ile 20 bin lira arasında...
TADİLAT DA GEREKEBİLİR
Nakliye, boya badana ve temizlik işlerinin haricinde taşınılacak yeni ev için isteğe bağlı olarak tadilat da gerekebilir. Komple tadilat maliyeti standart bir yenileme için metrekare başına 9 bin ile 16 bin lira arasında bulunuyor. Mutfak için ortalama 250 bin ile 500 bin lira, banyo için 100 bin ile 200 bin lira arası bütçe gerekebiliyor. Hem elektrik hem su tesisatı için ortalama fatura ise 45 bin ile 120 bin lira arasında seyrediyor.
ODA SAYISINA GÖRE DEĞİŞİYOR
|ODA
|NAKLİYE
|BOYA
|TEMİZLİK
|1+1
|10 bin-25 bin TL
|9 bin-28 bin TL
|4 bin-7 bin TL
|2+1
|15 bin-36 bin TL
|10 bin-40 bin TL
|5 bin-8 bin TL
|3+1
|25 bin-50 bin TL
|16 bin-50 bin TL
|5 bin-12 bin TL
Haber: Ezgi Acer