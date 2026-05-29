Ankara'da NATO, Antalya'da COP31 ve dünya yıldızları: Milyarlarca liralık döviz girdisi bekleniyor

Bu dönemde Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılması için memurlar yıllık izne çıkartılırken güvenlik önlemleri de üst düzeye taşınacak. 5 yıldızlı otelleri yüzde 100, 3-4 yıldızlıları ise 85 dolduracak olan bu hareketlilik Ankara turizm tarihine de imza atacak.

8 bine yakın ziyaretçinin beklendiği zirve kapsamında ülke liderlerine eşlik edecek diplomatlar, askeri yetkililer, stratejistler, teknik ekipler ve dünyanın dört bir yanından yüzlerce uluslararası gazeteci ve televizyon yayını ekibi Ankara'da bulunacak.

KÜRESEL LİGE ÇIKIYOR

Kasım ayında Antalya EXPO alanında gerçekleştirilecek COP31 kapsamında 80 bin ile 150 bin arasında ziyaretçinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf olan 196 ülkenin delegasyonları zirvede hazır bulunacak.

Zirveye 100'ün üzerinde ülkenin devlet başkanı ve en üst düzey hükümet temsilcisi katılacak. Hal böyle olunca bu etkinlik yalnızca diplomatik değil ekonomik anlamda da dev bir hareketlilik yaratacak.

Söz konusu etkinlik için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya'daki altyapı çalışmalarında sona yaklaştı. Bu dönemde otellerin yüzde 80 dolacağı Antalya, sürdürülebilirlik ve iklim diplomasisinin küresel sahnesine çıkarak adeta lig atlayacak.