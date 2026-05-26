Otomotiv sektörü Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı: İhracat 41,5 milyar dolara ulaştı

Türkiye otomotiv sektörü 2025 yılında 41,5 milyar dolarlık ihracata ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Otomotiv sektörü 190'dan fazla ülke ve serbest bölgeye ihracat yaparak Türkiye'nin toplam ihracatında liderliğini sürdürdü.

Sektörün ihracatının yüzde 70'ten fazlası Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildi.

Türkiye motorlu taşıt üretiminde dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sırada yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı, sektörün 2026 yılında da yeni rekorlara ulaşması için desteklerin süreceğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında 41,5 milyar dolarlık ihracata ulaşan otomotiv sektörünün Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı. Bakanlık, sektörün 2026 yılında da yeni rekorlara imza atması için desteklerin süreceğini bildirdi. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan otomotiv endüstrisi, geçtiğimiz yılı güçlü büyüme performansıyla kapattı. Bir önceki yıla göre ihracatını artıran sektör, toplam 41,5 milyar dolarlık hacme ulaşarak ihracat şampiyonluğunu korudu.

Ticaret Bakanlığı. (Fotoğraflar arşivden alınmıştır) KÜRESEL ÜRETİM MERKEZİ KONUMU GÜÇLENDİ Küresel tedarik zincirlerindeki dönüşüm ve teknolojik gelişmelere hızlı uyum sağlayan Türk otomotiv sanayisi, elde ettiği başarıyla küresel üretim merkezi konumunu bir kez daha pekiştirdi. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 190'dan fazla ülke ve serbest bölgeye yapılan ihracat, sektörün uluslararası pazarlardaki etkisini ortaya koydu. Türkiye'nin toplam ihracatında liderliğini sürdüren otomotiv sektörünün ihracatının yüzde 70'ten fazlası Avrupa pazarına gerçekleştirildi. BAŞARIDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ ETKİLİ OLDU İhracat başarısında; ana sanayi ile tedarik sanayi arasındaki güçlü iş birliği, nitelikli iş gücü ve dijital dönüşüm yatırımları önemli rol oynadı. Yerli ve millî projelerin yanı sıra küresel markaların Türkiye'deki üretim tesislerini modernize etmesi de ihracat rakamlarının yükselmesine katkı sağladı.