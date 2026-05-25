Zonguldak’ta sosyal konut heyecanı: TOKİ’de yeni yaşam başladı! "Kira öder gibi ev sahibi olduk"
TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve ödeme planı merak edilirken, Bakan Murat Kurum'dan dar gelirli aileleri sevindirecek önemli bir açıklama geldi. Zonguldak TOKİ konutlarında ev sahibi olan emekli ve dar gelirli vatandaşların görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, sosyal konut projelerinin hız kesmeden süreceğini duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ta TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaşarak dar gelirli ailelere yönelik sosyal konut çalışmalarının süreceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, TOKİ projeleriyle yeni yuvalarına kavuşan ailelerin mutluluğuna dikkat çekti. Kurum, paylaşımında "Anahtarlar Zonguldak'ta mutluluğun kapısını açtı, bir ailemizin daha yuva hayali gerçek oldu. TOKİ eliyle hayata geçirdiğimiz sosyal konut projelerimizle dar gelirli ailelerimizi hayalini kurdukları güzel yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"BİR ÜMİT DEDİM, BAŞVURDUM VE ÇIKTI"
Paylaşılan görüntülerde yer alan vatandaşlar da ev sahibi olma süreçlerini anlattı.
TOKİ konutlarında ev sahibi olan Bayram Soylu, başvuru sürecinde büyük heyecan yaşadıklarını belirterek, "Ya Allah ya bismillah; bir ümit dedim, başvurdum ve çıktı. Bir sene boyunca inşaatından temeline hep takip ettik. İyi ki de çıkmış. 'Bana çıkmaz aman yazılmayayım' diye bir düşünceye kapılmasınlar" dedi.
EMEKLİ KATEGORİSİNDEN BAŞVURDULAR
Ev sahibi olan Sabire Eş ise emekli kategorisinden yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlandığını söyledi.
Başvuru sürecini kızlarının yönlendirmesiyle tamamladıklarını anlatan Eş, "Kızlarımız babalarına emekli kategorisinden başvurmasının daha avantajlı olabileceğini söyledi. Biz de başvurduk. Çıkınca çok mutlu olduk" diye konuştu.
SOSYAL DONATILAR DİKKAT ÇEKTİ
TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlar, projelerdeki sosyal yaşam alanlarından da memnun olduklarını ifade etti.
Hatice Kaya, çocukların güvenli alanlarda vakit geçirebildiğini belirterek, "Çocuklarımız akşam olana kadar dışarıda oynuyor. Sabah yine geliyorlar. Burada insanlar bir araya geliyor, düğününü de yapıyor eğlencesini de" ifadelerini kullandı.
"KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUYORUZ"
Ev sahiplerinden Serkan Çoban ise TOKİ'nin ödeme sistemine dikkat çekti. Çoban, vatandaşların uzun vadeli ödeme seçenekleriyle ev sahibi olabildiğini belirterek şunları söyledi:
- Devlet konutu yapıyor ve vatandaş içine yerleşiyor
- Ödeme planları uzun vadeye yayılıyor
- 10, 15 ve 20 yıla kadar sözleşme yapılabiliyor
- Sistem kira öder gibi ödeme kolaylığı sunuyor
TOKİ'nin sosyal konut projeleri, özellikle dar gelirli ve emekli vatandaşların konut sahibi olmasını hedefleyen uygulamalar arasında yer alıyor.