Zonguldak’ta sosyal konut heyecanı: TOKİ’de yeni yaşam başladı! "Kira öder gibi ev sahibi olduk"

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ta TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum, dar gelirli ailelere yönelik sosyal konut çalışmalarının süreceğini açıkladı.

TOKİ konutlarında ev sahibi olan Bayram Soylu, başvuru sürecinde yaşadığı heyecanı anlattı ve başvuru yapmayı düşünenlere cesaret verdi.

Ev sahibi olan Sabire Eş, emekli kategorisinden yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlandığını belirtti.

TOKİ projelerindeki sosyal yaşam alanları ve uzun vadeli ödeme seçenekleri vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ta TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaşarak dar gelirli ailelere yönelik sosyal konut çalışmalarının süreceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, TOKİ projeleriyle yeni yuvalarına kavuşan ailelerin mutluluğuna dikkat çekti. Kurum, paylaşımında "Anahtarlar Zonguldak'ta mutluluğun kapısını açtı, bir ailemizin daha yuva hayali gerçek oldu. TOKİ eliyle hayata geçirdiğimiz sosyal konut projelerimizle dar gelirli ailelerimizi hayalini kurdukları güzel yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TOKİ projesi kapsamında Zonguldak’ta yeni evlerine kavuşan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir) "BİR ÜMİT DEDİM, BAŞVURDUM VE ÇIKTI" Paylaşılan görüntülerde yer alan vatandaşlar da ev sahibi olma süreçlerini anlattı. TOKİ konutlarında ev sahibi olan Bayram Soylu, başvuru sürecinde büyük heyecan yaşadıklarını belirterek, "Ya Allah ya bismillah; bir ümit dedim, başvurdum ve çıktı. Bir sene boyunca inşaatından temeline hep takip ettik. İyi ki de çıkmış. 'Bana çıkmaz aman yazılmayayım' diye bir düşünceye kapılmasınlar" dedi.