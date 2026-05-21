Finansal İstikrar Komitesi toplanıyor: Piyasalardaki son gelişmeler masada
Finansal İstikrar Komitesi yarın sabah erken saatlerde toplanıyor. Piyasalardaki son gelişmelerin ekonomiye etkileri ve kesintisiz işleyiş için atılacak adımlar masaya yatırılacak.
- Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yarın saat 08.30'da toplanacaktır.
- Toplantıda finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri değerlendirilecektir.
- Piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
- Komite toplantısına TCMB, BDDK, SPK ve SEDDK başkanları ile bakan yardımcıları katılım sağlayacaktır.
Finansal İstikrar Komitesi'nin yarın 08.30'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplanarak piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkilerini değerlendireceği bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada toplantıya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:
"Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ile piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır."
FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ (FİK) NEDİR?
Türkiye'deki finansal sistemin dengesini korumak, sistemik riskleri izlemek ve kurumlar arası eş güdümü sağlamak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında kurulan en üst düzey yapıdır. Finansal krizleri önleme, düzenleyici kurumları (BDDK, SPK, TCMB) koordine etme ve makroekonomik istikrarı destekleme görevlerini üstlenir.
KOMİTEDE KİMLER VAR?
Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında toplanır. Üyeleri arasında TCMB Guvernörü, BDDK Başkanı, SPK Başkanı, SEDDK Başkanı ve bakan yardımcıları yer alır.