19 Mayıs 2026 canlı altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL?
Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve ons altındaki dalgalı seyir, altın fiyatlarında hareketliliği sürdürüyor. Güne düşüşle başlayan gram altın 6.566 TL bandında işlem görürken çeyrek ve cumhuriyet altınında da gerileme dikkat çekiyor. İşte 19 Mayıs 2026 piyasada canlı altın fiyatları.
Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 655 lira bandında işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6 bin 691 liradan tamamladı.
Altın güne düşüşle başladı
Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 6 bin 655 lira seviyesinde bulunuyordu. Akşam saatleri itibarıyla gram altın 6.566,13 TL bandında seyrediyor.
Küresel piyasalarda belirsizlik sürüyor
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan saldırıyı bir süreliğine ertelediğini duyurmasına karşın bölgedeki belirsizlikler sürüyor. Somut bir anlaşmanın henüz sağlanmaması ve petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması enflasyon risklerinin küresel piyasalarda fiyatlamalar üzerindeki baskısının sürmesine neden oluyor.
Analistler ne diyor?
Analistler bugün yurt içinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olduğuna işaret ederek yurt dışında Avro Bölgesinde ticaret dengesi ve ABD'de bekleyen konut satışları verisinin takip edileceğini belirtti.
19 Mayıs canlı altın fiyatları ne kadar oldu?
- Has Altın: Alış 6.599,13 TL | Satış 6.633,04 TL
- Ons: Alış 4.504,1 $ | Satış 4.504,5 $
- USD/KG: Alış 144.240 $ | Satış 144.790 $
- EUR/KG: Alış 124.230 € | Satış 124.930 €
- 22 Ayar: Alış 6.003,21 TL | Satış 6.281,39 TL
- Gram Altın: Alış 6.566,13 TL | Satış 6.652,94 TL
- Yeni Çeyrek: Alış 10.757 TL | Satış 10.843 TL
- Eski Çeyrek: Alış 10.625 TL | Satış 10.737 TL
- Yeni Yarım: Alış 21.513 TL | Satış 21.680 TL
- Eski Yarım: Alış 21.117 TL | Satış 21.335 TL
- Yeni Tam: Alış 42.894 TL | Satış 43.221 TL
- Eski Tam: Alış 42.333 TL | Satış 42.637 TL
- Yeni Ata: Alış 44.016 TL | Satış 44.349 TL
- Eski Ata: Alış 43.686 TL | Satış 43.997 TL
- Yeni Ata5: Alış 219.091 TL | Satış 222.257 TL
- Eski Ata5: Alış 218.431 TL | Satış 220.599 TL
- Yeni Gremse: Alış 106.906 TL | Satış 108.169 TL
- Eski Gremse: Alış 105.586 TL | Satış 106.842 TL
- 14 Ayar: Alış 3.605,51 TL | Satış 4.811,47 TL
- Gümüş TL: Alış 103,277 TL | Satış 111,539 TL
- Gümüş Ons: Alış 74,58 $ | Satış 74,61 $
- Gümüş USD: Alış 2.269,10 $ | Satış 2.447,00 $
- Platin Ons: Alış 1.940,20 $ | Satış 1.944,40 $
- Paladyum Ons: Alış 1.360,70 $ | Satış 1.363,70 $
- Platin/USD: Alış 57.380 $ | Satış 62.510 $
- Paladyum/USD: Alış 33.750 $ | Satış 43.840 $
