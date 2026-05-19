Gram altın 19 Mayıs sabahı yüzde 0,5 düşüşle 6 bin 655 liradan, altının onsu ise yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 540 dolardan işlem görüyor.

Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 655 lira bandında işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6 bin 691 liradan tamamladı.

Küresel piyasalarda belirsizlik sürüyor

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan saldırıyı bir süreliğine ertelediğini duyurmasına karşın bölgedeki belirsizlikler sürüyor. Somut bir anlaşmanın henüz sağlanmaması ve petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması enflasyon risklerinin küresel piyasalarda fiyatlamalar üzerindeki baskısının sürmesine neden oluyor.