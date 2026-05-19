Emlak vergisinde ilk taksit için son gün 1 haziran: Ödemeyi geciktirene her ay yüzde 3.7 zam uygulanacak

Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksitin yatırılması için verilen sürede sona yaklaşıldı. Belediyelere ödenen verginin ilk taksitinin 1 Haziran'a kadar yatırılması gerekiyor. Gecikenlere ise ödemenin geciktiği her ay için yüzde 3.7 gecikme zammı uygulanıyor. Peki vergi nasıl hesaplanıyor? Ödeme tutarı nasıl öğrenilecek ve yatırılacak? İşte bu soruların yanıtları...



Vergi nasıl hesaplanıyor?



Emlak vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. 2025'te, 2026 yılı için arsa ve arazi metrekare birim değerlerine ilişkin takdirler yapıldı. Ancak yapılan düzenlemeye göre, bu yıl için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025'e ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemiyor. Büyükşehir sınırlarındaki konutlarda vergi değerinin binde 2'si, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1'i hesaplanıyor. İş yerlerine ait değerin büyükşehirlerde binde 4'ü, diğer illerde binde 2'si, arsalarda büyükşehirlerde binde 6'sı, diğer illerde binde 3'ü, arazilerde büyükşehirlerde binde 2'si, diğer illerde binde 1'i hesaplanıyor. Ayrıca verginin yüzde 10'u kadar "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı" tahsis ediliyor.