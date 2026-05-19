Emlak vergisinde ilk taksit için son gün 1 haziran: Ödemeyi geciktirene her ay yüzde 3.7 zam uygulanacak
Ev sahiplerinin emlak vergisinde ilk taksit için sayılı günü kaldı. 1 Haziran'a kadar ödemelerin yapılması gerekiyor. Gecikenleri ise gecikme zammı bekliyor...
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksitin yatırılması için verilen sürede sona yaklaşıldı. Belediyelere ödenen verginin ilk taksitinin 1 Haziran'a kadar yatırılması gerekiyor. Gecikenlere ise ödemenin geciktiği her ay için yüzde 3.7 gecikme zammı uygulanıyor. Peki vergi nasıl hesaplanıyor? Ödeme tutarı nasıl öğrenilecek ve yatırılacak? İşte bu soruların yanıtları...
Vergi nasıl hesaplanıyor?
Emlak vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. 2025'te, 2026 yılı için arsa ve arazi metrekare birim değerlerine ilişkin takdirler yapıldı. Ancak yapılan düzenlemeye göre, bu yıl için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025'e ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemiyor. Büyükşehir sınırlarındaki konutlarda vergi değerinin binde 2'si, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1'i hesaplanıyor. İş yerlerine ait değerin büyükşehirlerde binde 4'ü, diğer illerde binde 2'si, arsalarda büyükşehirlerde binde 6'sı, diğer illerde binde 3'ü, arazilerde büyükşehirlerde binde 2'si, diğer illerde binde 1'i hesaplanıyor. Ayrıca verginin yüzde 10'u kadar "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı" tahsis ediliyor.
Vergi tutarı nasıl öğrenilebiliyor?
Emlak vergisi borcunu öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme" sayfasını kullanabiliyor. Vergi tutarı mülkün bağlı bulunduğu belediyenin internet sitesi üzerinden ya da ilgili belediyeye bireysel başvuru yapılarak da öğrenilebiliyor.
Nereye ödeniyor?
Emlak vergisi ödemeleri taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye yapılan bizzat başvurularla gerçekleştirilebiliyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor. Bunların yanı sıra internet bankacılığıyla da emlak vergisi ödemeleri yapılabiliyor.
İkinci taksit ne zaman ödenecek?
Emlak vergisinin ikinci taksit ödemesi kasım ayında yatırılacak. Ödeme için son tarih 30 Kasım olacak.
Bu yıl ev alan vergiyi ne zaman ödemeye başlar?
Bu yıl satılan evin emlak vergisini konutu satanın ödemesi gerekiyor. Alıcı ilk yıl vergi vermiyor. Yalnızca belediyeye bildirimde bulunuyor. Bu yıl ev alanlar için vergi ödemesi 2027 yılından itibaren başlayacak.
Yeni alınan evin emlak beyannamesi ne zaman verilmeli?
Tapu alındıktan sonra en geç içinde bulunulan yılın sonuna kadar beyanname verilmesi şart. Örneğin; bu yıl ocak ayında ev aldıysanız 31 Aralık 2026 tarihine kadar emlak vergisi bildirimi yapmanız gerekiyor. Ancak ekim, kasım veya aralık (son 3 ay) aylarında satın alınan gayrimenkuller için emlak vergisi bildirimi, tapu tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yapılmalı.