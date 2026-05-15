Turkuvaz Medya 'Şehrin Ekonomisi' programıyla Erzincan'ın yatırım haritasını çıkardı

Turkuvaz Medya, "Şehrin Ekonomisi" programıyla bu kez Erzincan’ın nabzını tuttu. Valisinden belediye başkanına, iş dünyasından rektörüne kadar kentin tüm aktörlerinin katıldığı dev buluşmada; Ergan Dağı’ndan sera yatırımlarına kadar Erzincan’ı uçuracak projeler açıklandı.

  • A Haber tarafından düzenlenen 'Şehrin Ekonomisi' etkinliği Erzincan'da gerçekleştirildi.
  • Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sera yatırımlarını 200 dönümden 600 dönüme çıkardıklarını ve hedefin 1200 dönüm olduğunu açıkladı.
  • Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne yapılan yatırımlarla ziyaretçi sayısı 150 binden 2 milyonun üzerine çıkarıldı.
  • Etkinliğe Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksın, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu katıldı.
  • Belediye Başkanı Bekir Aksun, merkez çarşısı kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirtti.

Turkuvaz Medya, yerel ekonomilerin nabzını yerinde tutmaya devam ediyor. A Haber tarafından düzenlenen 'Şehrin Ekonomisi' etkinliği Erzincan'da gerçekleştirildi. Erzincan ekonomisinin mercek altına alındığı program, kentin önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

A Haber spikeri Merve Tepe'nin sunumu ile gerçekleştirilen organizasyona Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksın, EBYÜ rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Ticaret Odası (TSO) Başkanı Ahmet Tanoğlu ve kentin önde gelen çok sayıda iş insanı katıldı.

ZİYARETÇİ SAYISI KATLANDI

Turkuvaz Medya Grubu A haber Dış Haberler koordinatörü Orhan Sali'nin açılış konuşmasının ardından Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu Erzincan'ın ticaret yatırımları ile ilgi bilgilendirmede bulundu. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 200 dönüm olan sera yatırımlarını son yılda 600 dönüme çıkardıklarını hedeflerinde ise iki katı 1200 döneme çıkarmak olduğunu söyledi.

Sabah'tan Hasan Çakmak'ın haberine göre; Aydoğdu, Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne yapılan yatırımlar ile 150 bins olan ziyaretçi sayısını 2 milyonun üzerine çıkardıklarını belirtti. Erzincan Belediye başkanı Bekir Aksun merkez çarşısı kentsel dönüşüm kapsamında çalışmaların başladığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Erzincan il Kültür ve Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç, Organize sanayi bölgesi müdürü Ömer Faruk Nayman, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ve Erzincan vali yardımcısı/ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

