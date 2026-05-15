Turkuvaz Medya 'Şehrin Ekonomisi' programıyla Erzincan'ın yatırım haritasını çıkardı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sera yatırımlarını 200 dönümden 600 dönüme çıkardıklarını ve hedefin 1200 dönüm olduğunu açıkladı.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne yapılan yatırımlarla ziyaretçi sayısı 150 binden 2 milyonun üzerine çıkarıldı.

Etkinliğe Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksın, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu katıldı.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, merkez çarşısı kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirtti.

Turkuvaz Medya, yerel ekonomilerin nabzını yerinde tutmaya devam ediyor. A Haber tarafından düzenlenen 'Şehrin Ekonomisi' etkinliği Erzincan'da gerçekleştirildi. Erzincan ekonomisinin mercek altına alındığı program, kentin önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Hamza Aydoğdu. (Fotoğraflar: Takvim, sosyal medya.) A Haber spikeri Merve Tepe'nin sunumu ile gerçekleştirilen organizasyona Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksın, EBYÜ rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Ticaret Odası (TSO) Başkanı Ahmet Tanoğlu ve kentin önde gelen çok sayıda iş insanı katıldı.