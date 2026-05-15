Hem halde hem otogarda sıkı takip! Kurban Bayramı öncesi 'fahiş fiyat' denetimi

Şehirlerarası otobüs terminallerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği tavan ve taban ücretlerin üzerinde biletleme yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor.

Ticaret Bakanlığı ekipleri illerde sahaya indi. Vatandaşların mutfak alışverişlerini güven ve huzur içerisinde yapabilmelerini sağlamak, piyasada arz-talep dengesini korumak ve haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için haller denetlenirken, otogarlarda da bilet fiyatlarında fahiş fiyat uygulanıp uygulanmadığı kontrol ediliyor.

Hem hallerde hem otogarlarda sıkı denetim gerçekleştiriliyor.

HALLERE SIKI TAKİP

İstanbul'dan Ankara'ya Van'dan İzmir'e, Samsun'dan Bursa'ya kadar Türkiye'nin her ilinde Ticaret İl Müdürlükleri ekipleri sebze-meyve hallerinde fiyat denetimi yapmaya başladı. Denetimlerde tezgâhlarda bulunan ürünlerin kimlik etiketleri ve künyeleri tek tek inceleniyor. Ekipler, ürünlerin hangi üreticiden geldiğini, hale giriş tarihini, fiyat bilgilerini ve komisyon oranlarını kontrol ediyor.

Komisyon oranlarının yasal sınır olan yüzde 8'i aşıp aşmadığı denetlenirken, ürünlerin stok durumu ile fiyat değişimleri de karşılaştırılıyor. Fahiş fiyat ve kayıt dışı satış iddialarına yönelik de inceleme yapılıyor. Denetimlerde alış ve satış faturaları arasındaki uyum, irsaliye bilgileri ve künye kayıtları kontrol ediliyor.