Yaş çay alım bedelinde 2026 tarifesi: Kilo başına kaç TL oldu? ÇAYKUR fiyat listesi

2026 yılı yaş çay fiyatı belli oldu: İşte o rakam!

Yeni fiyat hasat sezonu öncesi üreticilerin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyordu. Açıklamayla birlikte 2026 sezonunda uygulanacak alım politikası da netleşmiş oldu.

Doğu Karadeniz'de yüz binlerce üreticinin merakla beklediği yaş çay alım fiyatı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım bedelinin kilogram başına 35 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Yaş çay alım fiyatı kilogram başına 35 lira olarak belirlendi.

2025 YILI REKOLTESİ 1 MİLYON 340 BİN TON

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yayımlanan basın açıklamasında, 2025 yılında yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, ÇAYKUR'un 2025 yılında 49 yaş çay fabrikasında toplam 823 bin ton yaş çay alımı yaptığı hatırlatılarak, 2026 yılında da ortalama aynı miktarda alım yapılmasının hedeflendiği ifade edildi.