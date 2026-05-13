Yaş çay alım bedelinde 2026 tarifesi: Kilo başına kaç TL oldu? ÇAYKUR fiyat listesi
Doğu Karadeniz’deki yüz binlerce üreticinin merakla beklediği 2026 yılı yaş çay alım fiyatı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı geçen yıl 25,44 TL olan yaş çay kilogram bedelini bu yıl yüzde 37,58 artışla 35 TL olarak belirledi. İşte 2026 çay sezonu alım politikasının detayları ve ÇAYKUR’un yeni dönem hedefleri.
Doğu Karadeniz'de yüz binlerce üreticinin merakla beklediği yaş çay alım fiyatı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım bedelinin kilogram başına 35 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Yeni fiyat hasat sezonu öncesi üreticilerin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyordu. Açıklamayla birlikte 2026 sezonunda uygulanacak alım politikası da netleşmiş oldu.2026 yılı yaş çay fiyatı belli oldu: İşte o rakam!
2025 YILI REKOLTESİ 1 MİLYON 340 BİN TON
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yayımlanan basın açıklamasında, 2025 yılında yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, ÇAYKUR'un 2025 yılında 49 yaş çay fabrikasında toplam 823 bin ton yaş çay alımı yaptığı hatırlatılarak, 2026 yılında da ortalama aynı miktarda alım yapılmasının hedeflendiği ifade edildi.
2026 YAŞ ÇAY ALIM BEDELİ NE KADAR?
2025 yılında kilogramı 25,44 lira olan yaş çay alım bedelinin, 2026 yılı için 35 lira olarak belirlendiği duyuruldu. Bakanlık açıklamasında, yeni fiyatın üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu.
|Değişken
|2025 Yılı (Gerçekleşen)
|2026 Yılı (Açıklanan/Hedef)
|Değişim (%)
|Yaş Çay Alım Fiyatı (kg)
|25,44 TL
|35,00 TL
|+%37,58
|Toplam Rekolte
|1.340.000 Ton
|-
|-
ÜRETİCİNİN GÖZÜ ÖDEME TAKVİMİNDE
Fiyat açıklamasının ardından üreticilerin en çok merak ettiği başlıklardan biri de ödeme süreci oldu.
Bakanlığın duyurusunda ödeme takvimine ilişkin detay verilmezken, ÇAYKUR'un önceki yıllarda olduğu gibi ödemeleri belirli periyotlarla üretici hesaplarına yatırması bekleniyor.
Alım sürecinde kurumun kapasitesini tam kullanarak üreticiden çay alımını sürdüreceği ifade ediliyor.